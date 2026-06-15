Stadion WM heute – 1:1 Wo spielt Saudi-Arabien gegen Uruguay? Hard Rock Stadium in Miami!

Wo spielt Saudi-Arabien gegen Uruguay? Das Duell aus Gruppe H führt heute Nacht ins sonnige Florida. Gespielt wird im Hard Rock Stadium in Miami, das während der Weltmeisterschaft offiziell „Miami Stadium“ heißt. Anstoß dieses WM-Spiels zwischen Saudi-Arabien gegen Uruguay ist in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0:00 Uhr MESZ (Live im ZDF), in Miami ist es dann 16.6. Montagabend, erst 18:00 Uhr Ortszeit. Spielort, Stadion und Wetter im Überblick.

Wo spielt Saudi-Arabien gegen Uruguay heute?

Der Spielort ist das Hard Rock Stadium im Vorort Miami Gardens, rund 24 Kilometer nördlich der Innenstadt von Miami. Wo das Spiel Saudi-Arabien gegen Uruguay stattfindet und welches Stadion es genau ist, lässt sich damit schnell beantworten: eine der vielseitigsten Arenen der USA. In welchem Stadion Uruguay heute spielt, ist also keine schwere Frage.

Und Miami ist ein wichtiger Spielort: Insgesamt sieben WM-Partien finden hier statt, darunter ein Viertelfinale und sogar das Spiel um Platz 3.

Weltmeisterschaften Saudi Arabien 0.99 xG 1.48 1 1 Uruguay

Was macht das Hard Rock Stadium so besonders?

Das 1987 eröffnete und später für rund 500 Millionen Dollar runderneuerte Stadion ist die Heimat der Miami Dolphins aus der NFL und einer der vielseitigsten Veranstaltungsorte des Landes. Hier die spannendsten Antworten rund um den Spielort von Saudi-Arabien gegen Uruguay.

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Warum führt eine Formel-1-Strecke ums Stadion?

Weil hier seit 2022 der Große Preis von Miami gefahren wird. Die Formel-1-Strecke schlängelt sich rund um das Stadion über das weitläufige Gelände. Dazu gastiert jedes Frühjahr das große Tennisturnier Miami Open auf der Anlage. Wenige Arenen der Welt sind derart vielseitig bespielt.

Was ist das Besondere am Dach?

Bei der großen Renovierung ab 2015 bekam das Stadion einen markanten Dachbaldachin, der rund 90 Prozent der Zuschauerplätze überspannt und vor der gnadenlosen Florida-Sonne sowie vor Regen schützt. Das Spielfeld selbst bleibt allerdings offen unter freiem Himmel, was beim Wetter noch eine Rolle spielen wird.

Welche großen Spiele sah das Stadion schon?

Eine ganze Menge. Sechs Mal war das Stadion bereits Schauplatz des Super Bowl, zuletzt 2020, als die Kansas City Chiefs die San Francisco 49ers mit 31:20 besiegten. 2024 stieg hier das Finale der Copa América, das Argentinien mit 1:0 gegen Kolumbien gewann, überschattet von chaotischen Szenen am Einlass. Auch bei der Klub-WM 2025 war Miami Gastgeber, unter anderem beim Eröffnungsspiel mit Inter Miami.

Spielen Saudi-Arabien und Uruguay auf echtem Rasen?

Im Normalbetrieb spielen die Dolphins auf Kunstrasen. Für die WM schreibt die FIFA aber Naturrasen vor, deshalb wurde ein robuster Hybridrasen auf Bermuda-Basis verlegt, der die Hitze und Feuchtigkeit Floridas besonders gut verträgt.

Wie wird das Wetter beim Spiel Saudi-Arabien gegen Uruguay in Miami?

Miami ist im Juni tropisch heiß und extrem schwül, und der Juni markiert zugleich den Beginn der Regenzeit. Zum Anstoß um 18:00 Uhr Ortszeit liegen die Temperaturen bei rund 25 Grad, fühlen sich durch die Luftfeuchtigkeit von fast 90 Prozent aber eher wie 29 Grad an. Genau am späten Nachmittag und frühen Abend ziehen in Südflorida besonders häufig kräftige Gewitter auf.

Könnte ein Gewitter das Spiel stören?

Durchaus. Weil der Dachbaldachin nur die Ränge überspannt, nicht aber das Spielfeld, sind Regen und Gewitter auf dem Platz ein echter Faktor. Bei aufziehenden Blitzen kann es bei US-Sportevents sogar zu Unterbrechungen kommen. Anders als in den klimatisierten Hallen weiter nördlich spielt das Wetter in Miami also durchaus mit.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Das WM-Spiel läuft mitten in der Nacht, in Deutschland zeigt MagentaTV alle Partien der Weltmeisterschaft: Die WM 2026 live bei MagentaTV.

Liveticker Saudi-Arabien gegen Uruguay

02:10 Uhr Abpfiff Am Ende zu wenig aus Sicht der Celeste. Saudi-Arabien trotzt Uruguay ein 1:1 ab.



02:02 Uhr Uruguay Sprechchöre Uruguay spielt in der Schlussphase praktisch nur noch auf ein Tor, doch Saudi-Arabien stemmt sich mit allem dagegen. Vor allem Keeper Al-Owais hält die Führung mit mehreren starken Paraden fest.



01:47 Uhr 1:1 Ausgleich Nach einer Flanke trifft Maxi Araujo für Uruguay per Kopf zum Ausgleich.

01:46 Uhr Zehn Minuten noch zu gehen in Florida Uruguay drückt weiter auf den Ausgleich, doch Saudi-Arabien verteidigt die knappe Führung leidenschaftlich und kann sich zudem auf Torhüter Al-Owais verlassen.



01:26 Uhr Uruguay drückt auf den Ausgleich Pfostenkracher durch Ugarte! Uruguay hat nach der Pause deutlich angezogen und drängt mit mittlerweile 5:0 Abschlüssen im zweiten Durchgang auf den Ausgleich. Saudi-Arabien verteidigt die Führung bislang aber mit etwas Glück und einem starken Al-Owais.



01:05 Uhr Halbzeit Saudi-Arabien führt zur Pause überraschend, aber verdient mit 1:0 gegen Uruguay. Nach zähem Beginn wurden die Saudis vor allem bei Standards gefährlich und belohnten sich durch Al-Amri, während Uruguay seine Chancen ungenutzt ließ. Abseits des Rasens sorgt das Wetter für Aufmerksamkeit: Rund um das Stadion war Donner zu hören. Noch ist das Gewitter weit genug entfernt, doch die strengen WM-Regeln sehen bei nahen Blitzen eine sofortige Spielunterbrechung vor.

00:44 Uhr 1:0 Saudi-Arabien Saudi-Arabien wird abermals nach einer Ecke gefährlich. Uruguays Keeper Muslera kann retten, aber Saudi-Arabiens Al-Amri verwandelt den Abpraller.



00:25 Uhr Erst mal was trinken In Miami ist noch wenig los: Uruguay hatte die beste Chance der Anfangsphase, insgesamt prägen aber hohe Temperaturen und wenige Torraumszenen das Spiel.



00:00 Uhr Anpfiff Das Spiel läuft vor einem nicht ganz ausverkauften Haus in Miami. Der 6. Tag der WM 2026 startet mit dem zweimaligen Weltmeister Uruguay gegen Saudi-Arabien, die bei der WM 2022 den späteren Weltmeister am 1. Spieltag düpierten.



23:43 Uhr Jetzt einschalten Lanz ist endlich vorbei, WM kann weitergehen! Im ZDF übernimmt gleich Kommentator Oliver Schmidt mit der Live-Berichterstattung. Bei MagentaTV kommentiert Benni Zander!



22:26 Uhr Für Néstor Muslera wird es ein ganz besonderer Moment: Uruguays Torhüter feiert rund um diese Partie, zum 16. Juni, seinen 40. Geburtstag. Ein runder Geburtstag auf der größten Bühne des Fußballs, das gelingt nur wenigen. Welche WM-Fahrer sonst noch während des Turniers Geburtstag haben, zeigt unsere Übersicht: Welche WM-Fahrer haben während der Fußball WM 2026 Geburtstag?

22:21 Uhr Voraussichtliche Aufstellungen Voraussichtliche Aufstellung Saudi-Arabien Al-Aqidi – Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Kadesh – Abdullah Al-Khaibari, Kanno, Al-Juwayr – Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari Voraussichtliche Aufstellung Uruguay Muslera – Varela, S. Caceres, M. Olivera, Vina – Fede Valverde, Bentancur, Ugarte, Maxi Araujo – Vinas, Darwin

17:25 Uhr Hitzewarnung Vor dem ersten WM-Spiel in Miami zwischen Saudi-Arabien und Uruguay (0.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) hat der örtliche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Die hohen Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit könnten zu „hitzebedingten Erkrankungen“ führen, wie es hieß. Die Einwohner von Miami als auch die WM-Fans sind angehalten, „viel Flüssigkeit“ zu trinken: „Halten Sie sich in klimatisierten Räumen auf, meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung“. Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit. Zudem bestehe die Gefahr für hitzebedingte Gewitter rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet.