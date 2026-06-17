Stadion WM heute – 1:1 Wo spielt Portugal gegen DR Kongo? Houston Stadium/Texas

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Houston Stadium: Arena mit einfahrbarem Dach
- 2 Wie wird das Wetter beim Spiel Portugal gegen DR Kongo?
- 3
- 4 Live Ticker Portugal gegen DR Kongo – Houston Stadium WM 2026 Stadion
- 4.1 Aufstellung Portugal
- 4.2 Aufstellung DR Kongo
- 4.2.1 fünf Minuten Nachspielzeit
- 4.2.2 Gleich zu Ende
- 4.2.3 Noch 8. Minuten...
- 4.2.4 Portugal wechselt
- 4.2.5 Ronaldo!
- 4.2.6 Abseitstor
- 4.2.7 Die 2.Halbzeit läuft
- 4.2.8 1.Halbzeit ist vorbei!
- 4.2.9 1:1
- 4.2.10 DR Kongo drückt
- 4.2.11 Ronaldo lauert
- 4.2.12 Trinkpause
- 4.2.13 Der kongo mit dem ersten Abschluß
- 4.2.14 Das ging schnell!
- 4.2.15 Es geht los
- 4.2.16 Nationalhymnen laufen - gleich geht es los
- 4.2.17 CR 7 - heute der nächste Rekord?
- 4.2.18 Schiedsrichter ist:
- 4.2.19 Die offiziellen Aufstellungen sind da!
- 4.2.20 Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
- 4.2.21 CR7 vor seiner nächsten WM!
- 4.2.22 Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo live im TV?
Stadion WM heute: Wo spielt Portugal gegen DR Kongo? Am Mittwochabend trifft Portugal rund um Superstar Cristiano Ronaldo auf DR Kongo. Gespielt wird im Houston Stadium in Texas, im Alltag als NRG Stadium die Heimat der Houston Texans aus der NFL. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe K ist am Mittwoch um 19:00 Uhr MESZ, in Houston ist es dann erst Mittwochmittag, 12:00 Uhr Ortszeit, das ZDF zeigt das Portugalspiel heute.
Houston Stadium: Arena mit einfahrbarem Dach
Für Portugal und DR Kongo beginnt das Turnier in einer der vielseitigsten Arenen der USA. Das 2002 eröffnete Houston Stadium verfügt über ein einfahrbares Dach und schützt Spieler wie Fans damit zuverlässig vor der schwülen Hitze an der texanischen Golfküste.
Im Alltag ist die Arena die Heimat der Houston Texans aus der NFL und Schauplatz des berühmten Houston Rodeo. Bekannt ist das Stadion zudem für seinen lautstarken Bull-Pen-Bereich und kann auf eine lange Fußballtradition mit Länderspielen der USA und Mexikos zurückblicken.
Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Houston wissen:
- Wetterfest dank Dach: Das einfahrbare Dach macht das Houston Stadium unabhängig von Hitze und Gewittern, die im texanischen Sommer keine Seltenheit sind. Bei Bedarf wird die Arena einfach geschlossen und klimatisiert.
- Heimat der Houston Texans: Seit der Eröffnung 2002 trägt das NFL-Team Houston Texans hier seine Heimspiele aus, angefeuert von den lautesten Fans im sogenannten Bull Pen.
- Mehr als nur Football: Das Stadion ist auch Austragungsort des traditionsreichen Houston Rodeo und hat bereits das MLS All-Star-Spiel sowie drei Partien der Copa América Centenario 2016 beherbergt.
- Vielbespielter WM-Ort: In Houston finden bei der WM 2026 insgesamt sieben Spiele statt, darunter Gruppenspiele mit Deutschland und Portugal sowie zwei Partien der K.o.-Phase.
Wie wird das Wetter beim Spiel Portugal gegen DR Kongo?
Weil das Spiel in Houston am Mittwochmittag um 12:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, trifft die WM auf das typisch schwüle Sommerwetter an der Golfküste von Texas. Bei rund 28 Grad, hoher Luftfeuchtigkeit und einer Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit von bis zu 40 Prozent stehen die Zeichen auf ein wechselhaftes Mittagswetter.
Für Portugal und DR Kongo spielt das jedoch kaum eine Rolle: Das Houston Stadium dürfte bei diesen Bedingungen sein einfahrbares Dach schließen, sodass die Partie unabhängig von Hitze und möglichen Schauern bei angenehm klimatisierten Bedingungen über die Bühne geht.
Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick
Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Mittwoch, 17.6.
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Live Ticker Portugal gegen DR Kongo – Houston Stadium WM 2026 StadionLive
Aufstellung Portugal
Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Silva, Neves - Fernandes, Vitinha, Neto - Ronaldo
Aufstellung DR Kongo
Mpasi-Nzau - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu
fünf Minuten Nachspielzeit
CR 7 - er darf durchspielen. Hat sich aber auch nicht viel bewegt.
Gleich zu Ende
In der 2.Hälfte gelang Portugal nicht viel, man sieht den Gesichter an, dass sie am verzweifeln sind. Nur ein Torschuss in der 2.Hälfte. Die Leoparden stehen hier vor einer weiteren Überraschung. Und: Ballbesitz Portugal: 77% ! Torschüsse 9:5 - für den Kongo!
Noch 8. Minuten...
...hat Portugal Zeit hier ein peinliches 1:1 zu vermeiden. CR7 ohne Impulse...
Portugal wechselt
Nuno Mendes und Pedro Neto gehen, Nélson Semedo und Rafael Leão kommen und sollen für neue Impulse sorgen. CR7 darf weiter sein Glück versuchen.
Ronaldo!
Ronaldo mit einer guten Chance, aber knapp rechts vorbei. Irgendwie hat er heute noch kein Glück.
Abseitstor
Fallrückzieher Tor, aber zählt leider nicht. Das war ein Schmankerl!
Die 2.Halbzeit läuft
Es geht wieder los. Zeitspiel und Portugal bekommt eine Ecke. Selten gesehen bisher bei dieser WM.
1.Halbzeit ist vorbei!
Wahnsinn, Portugal hatte anfangs mehr vom Spiel, aber man sah schon, dass die Afrikaner nicht hier sind um hinten drin zu stehen.
1:1
Der Kongo macht hier Ernst! 1:1 durch einen wunderbaren Kopfball, die Abwehr der Portugiesen vergessen ihn! Yoane WISSA mit dem 1.WM-Tor für den Kongo!
DR Kongo drückt
Der Kongo spielt hier munter auf, kommt immer wieder durch die Abwehrreihe der Portugiesen - doch es muss schnell gehen. Bei Kontern sind sie da. Portugal spielt sichtbar auch nur mit Dreierkette.
Ronaldo lauert
Dem Altstar sieht man seine Rolle wieder an: Oft steht er im Abseits und beteiligt sich kaum am Spiel. Er lässt arbeiten und wartet, lauert, heb die Hand und freit sich, wenn er einen Ball bekommt.
Trinkpause
So, nach 23 Minuten gibt es die erste Trinkpause!
Der kongo mit dem ersten Abschluß
Die Afrikaner verstecken sich nicht, Yoane WISSA mit einem guten Schuß, aber knapp links vorbei.
Das ging schnell!
JOÃO NEVES mit dem 1:0 - das war einfach - Halbfeldflanke und dann per Kopf ins rechte Eck!
Es geht los
Portugal in den roten Heimtrikots, der Kongo mit den blauen Heimtrikots. Der Kongo ist Fanmäßig geschwächt, das Stadion ist rot! Viele Portugiesen, wenig Afrikaner, die selbst einerseits das Geld gar nicht hätten, andererseits wegen des Ebola-Virus und der Quarantäne gar nicht einreisen hätten dürfen.
Nationalhymnen laufen - gleich geht es los
Die Fans von Portugal und dem Kongo freuen sich. Das Stadion ist fast rot. Gedanken an den verstorbenen Fußballer Diego Jota, er wäre sicherlich heute dabei gewesen. Die Portugiesen spielen deshalb mit Bändern am Handgelenk.
CR 7 - heute der nächste Rekord?
Ronaldo schrieb bei der WM 2022 in Katar Geschichte, als er einen Elfmeter gegen Ghana verwandelte und damit als erster männlicher Spieler bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Zu seinen Treffern bei den Weltmeisterschaften 2006 in Deutschland, 2010 in Südafrika, 2014 in Brasilien und 2018 in Russland kamen damit weitere hinzu, sodass seine Gesamtbilanz nun bei acht Toren liegt.
Schiedsrichter ist:
Abdulrahman AL JASSIM aus Katar.
Die offiziellen Aufstellungen sind da!
Portugal: Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Silva, Neves - Fernandes, Vitinha, Neto - Ronaldo. - Trainer: Martinez
DR Kongo: Mpasi-Nzau - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu. - Trainer: Desabre
Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)
Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
Das Aufeinandertreffen zwischen Portugal und der DR Kongo wird um 19.00 Uhr angepfiffen und kann von den Fans auf zwei verschiedenen Sendern verfolgt werden. Bei MagentaTV führt Kommentator Alex Klich durch das Spiel. Die Moderation direkt aus dem Stadion übernimmt Laura Wontorra an der Seite von Experte Thomas Müller, während Jan Henkel für die Taktik-Analyse zuständig ist. Alternativ wird die Partie auch im ZDF übertragen, wo Claudia Neumann am Mikrofon sitzt. Dort führt Jochen Breyer als Moderator durch die Sendung und wird von einer großen Expertenrunde unterstützt, die aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker besteht. Ergänzt wird das ZDF-Team durch Meili Scheidemann, die als Field-Reporterin im Einsatz ist.
CR7 vor seiner nächsten WM!
Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo (Nummer 7) im Testspiel gegen Nigeria. Die Partie fand am 10. Juni 2026 im Estádio Dr. Magalhães Pessoa in Leiria, Portugal, statt. Carlos Rodrigues / Getty Images Europe via Getty Images
Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo live im TV?
Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV. Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.