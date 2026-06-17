Stadion WM heute – Wo spielt Portugal gegen DR Kongo? Houston Stadium in Texas!

Stadion WM heute: Wo spielt Portugal gegen DR Kongo? Am Mittwochabend trifft Portugal rund um Superstar Cristiano Ronaldo auf DR Kongo. Gespielt wird im Houston Stadium in Texas, im Alltag als NRG Stadium die Heimat der Houston Texans aus der NFL. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe K ist am Mittwoch um 19:00 Uhr MESZ, in Houston ist es dann erst Mittwochmittag, 12:00 Uhr Ortszeit, das ZDF zeigt das Portugalspiel heute.

Houston Stadium: Arena mit einfahrbarem Dach

Für Portugal und DR Kongo beginnt das Turnier in einer der vielseitigsten Arenen der USA. Das 2002 eröffnete Houston Stadium verfügt über ein einfahrbares Dach und schützt Spieler wie Fans damit zuverlässig vor der schwülen Hitze an der texanischen Golfküste.

Im Alltag ist die Arena die Heimat der Houston Texans aus der NFL und Schauplatz des berühmten Houston Rodeo. Bekannt ist das Stadion zudem für seinen lautstarken Bull-Pen-Bereich und kann auf eine lange Fußballtradition mit Länderspielen der USA und Mexikos zurückblicken.

Weltmeisterschaften Portugal - - DR Kongo

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Houston wissen:

Wetterfest dank Dach: Das einfahrbare Dach macht das Houston Stadium unabhängig von Hitze und Gewittern, die im texanischen Sommer keine Seltenheit sind. Bei Bedarf wird die Arena einfach geschlossen und klimatisiert.

Das einfahrbare Dach macht das Houston Stadium unabhängig von Hitze und Gewittern, die im texanischen Sommer keine Seltenheit sind. Bei Bedarf wird die Arena einfach geschlossen und klimatisiert. Heimat der Houston Texans: Seit der Eröffnung 2002 trägt das NFL-Team Houston Texans hier seine Heimspiele aus, angefeuert von den lautesten Fans im sogenannten Bull Pen.

Seit der Eröffnung 2002 trägt das NFL-Team Houston Texans hier seine Heimspiele aus, angefeuert von den lautesten Fans im sogenannten Bull Pen. Mehr als nur Football: Das Stadion ist auch Austragungsort des traditionsreichen Houston Rodeo und hat bereits das MLS All-Star-Spiel sowie drei Partien der Copa América Centenario 2016 beherbergt.

Das Stadion ist auch Austragungsort des traditionsreichen Houston Rodeo und hat bereits das MLS All-Star-Spiel sowie drei Partien der Copa América Centenario 2016 beherbergt. Vielbespielter WM-Ort: In Houston finden bei der WM 2026 insgesamt sieben Spiele statt, darunter Gruppenspiele mit Deutschland und Portugal sowie zwei Partien der K.o.-Phase.

Wie wird das Wetter beim Spiel Portugal gegen DR Kongo?

Weil das Spiel in Houston am Mittwochmittag um 12:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, trifft die WM auf das typisch schwüle Sommerwetter an der Golfküste von Texas. Bei rund 28 Grad, hoher Luftfeuchtigkeit und einer Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit von bis zu 40 Prozent stehen die Zeichen auf ein wechselhaftes Mittagswetter.

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Für Portugal und DR Kongo spielt das jedoch kaum eine Rolle: Das Houston Stadium dürfte bei diesen Bedingungen sein einfahrbares Dach schließen, sodass die Partie unabhängig von Hitze und möglichen Schauern bei angenehm klimatisierten Bedingungen über die Bühne geht.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Mittwoch, 17.6.