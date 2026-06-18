Stadion WM heute: Wo spielt Mexiko gegen Südkorea? Estadio AKRON in Guadalajara!

Stadion WM heute: Wo spielt Mexiko gegen Südkorea? Am 2. Spieltag der Gruppe A kommt es zum Spitzenspiel: Gastgeber Mexiko trifft auf Südkorea. Beide gewannen ihren Auftakt (Mexiko 2:0 gegen Südafrika, Südkorea 2:1 gegen Tschechien) und haben drei Punkte, der Sieger macht einen großen Schritt zum Gruppensieg. Gespielt wird im Estadio AKRON in Guadalajara. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe A ist in der Nacht zum Freitag um 03:00 Uhr MESZ, in Guadalajara ist es dann noch Donnerstagabend, 19:00 Uhr Ortszeit. Wo findet das Spiel Mexiko gegen Südkorea statt, in welchem Stadion wird gespielt und wie wird das Wetter? Hier sind alle Infos zum Spielort.

Estadio AKRON: Wo spielt Mexiko heute gegen Südkorea?

Gespielt wird im Estadio AKRON in Guadalajara, einem der drei mexikanischen WM-Spielorte neben Mexiko-Stadt und Monterrey. Die 2010 eröffnete Arena im Vorort Zapopan ist die Heimat von Traditionsklub Chivas Guadalajara, einem der populärsten Vereine Mexikos.

Das Estadio AKRON ist für seine futuristische Bauweise berühmt: Die Arena wurde teils in eine Senke gebaut und trägt ein begrüntes, wolkenförmiges Dach, das an einen Vulkan erinnert. Für Gastgeber Mexiko ist die laute, leidenschaftliche Kulisse ein klarer Heimvorteil im Spitzenspiel gegen Südkorea.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südkorea

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Guadalajara wissen:

Heimat von Chivas Guadalajara: Das 2010 eröffnete Estadio AKRON ist die Heimstätte von Traditionsklub CD Guadalajara.

Das 2010 eröffnete Estadio AKRON ist die Heimstätte von Traditionsklub CD Guadalajara. Markantes Vulkan-Design: Die Arena ist teils in eine Senke gebaut und trägt ein begrüntes, wolkenförmiges Dach.

Die Arena ist teils in eine Senke gebaut und trägt ein begrüntes, wolkenförmiges Dach. Einer von drei Spielorten in Mexiko: Neben Mexiko-Stadt und Monterrey gehört Guadalajara zu den mexikanischen WM-Schauplätzen.

Neben Mexiko-Stadt und Monterrey gehört Guadalajara zu den mexikanischen WM-Schauplätzen. Rund 48.000 Plätze: Das offene Stadion sorgt für eine besonders laute, stimmungsvolle Atmosphäre.

WM 2026 | Spieltag 2 | Estadio AKRON | - 3:00 Mexiko U S S S S - : - Südkorea N N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Wer überträgt Mexiko gegen Südkorea im TV und Livestream?

Wie wird das Wetter beim Spiel Mexiko gegen Südkorea?

Weil das Spiel in Guadalajara um 19:00 Uhr Ortszeit am Donnerstagabend angepfiffen wird, erwartet die Teams ein milder, aber feuchter Sommerabend. Bei Anpfiff liegen die Temperaturen bei rund 20 Grad, dazu ist die Regenwahrscheinlichkeit zu Beginn mit etwa 80 Prozent sehr hoch.

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Im offenen Estadio AKRON kann es zum Anstoß also durchaus regnen oder nieseln, im Laufe des Abends lässt der Regen aber nach. Der nasse Rasen könnte das Spiel zu Beginn schneller machen, Mexiko und Südkorea müssen sich auf rutschige Bedingungen einstellen.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.