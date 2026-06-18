Stadion WM heute: Wo spielt Kanada gegen Katar? BC Place in Vancouver!

Stadion WM heute am 18.6. Wo spielt Kanada gegen Katar? Am 2. Spieltag der Gruppe B trifft Gastgeber Kanada auf Katar. Beide starteten mit einem 1:1 (Kanada gegen Bosnien, Katar gegen die Schweiz), in der ausgeglichenen Gruppe B haben alle vier Teams einen Punkt. Mit einem Sieg kann Kanada an die Tabellenspitze springen. Ob Kapitän Alphonso Davies nach seiner Oberschenkelverletzung ausgerechnet in Vancouver, wo er einst für die Whitecaps spielte, dabei sein kann, ist allerdings offen. Gespielt wird im BC Place in Vancouver. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe B ist in der Nacht zum Freitag um 00:00 Uhr MESZ, in Vancouver ist es dann noch Donnerstagnachmittag, 15:00 Uhr Ortszeit. Wo findet das Spiel Kanada gegen Katar statt, wo läuft es heute im TV und wie wird das Wetter? Hier kommen alle Infos zum Spielort.

BC Place: In welchem Stadion spielt Kanada heute?

Gespielt wird im BC Place mitten in Vancouver, neben dem Toronto Stadium einer von nur zwei kanadischen WM-Spielorten. Die 1983 eröffnete und 2011 grundlegend modernisierte Arena liegt zentral am Rand der Innenstadt und ist die Heimat der BC Lions aus der CFL sowie des MLS-Klubs Vancouver Whitecaps.

Das BC Place besitzt ein riesiges, einziehbares Seilnetz-Dach, das bei schlechtem Wetter geschlossen werden kann. Für Gastgeber Kanada ist die Arena ein echter Heimvorteil, hier wird die Stimmung beim Auftritt der Three-Leaf-Elf gegen Katar besonders laut.

Weltmeisterschaften Kanada - - Qatar

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Vancouver wissen:

Einer von zwei Spielorten in Kanada: Neben dem Toronto Stadium ist das BC Place der einzige WM-Schauplatz im Westen Kanadas.

Neben dem Toronto Stadium ist das BC Place der einzige WM-Schauplatz im Westen Kanadas. Heimat der Vancouver Whitecaps: Der MLS-Klub Vancouver Whitecaps und das CFL-Team BC Lions tragen hier ihre Spiele aus.

Der MLS-Klub Vancouver Whitecaps und das CFL-Team BC Lions tragen hier ihre Spiele aus. Einziehbares Dach: Das große Seilnetz-Dach lässt sich schließen und macht das Stadion wetterfest.

Das große Seilnetz-Dach lässt sich schließen und macht das Stadion wetterfest. Zentrale Lage: Das BC Place liegt direkt am Rand der Innenstadt von Vancouver, nahe der False Creek.

Wer überträgt Kanada gegen Katar im TV und Livestream?

Wie wird das Wetter beim Spiel Kanada gegen Katar?

Weil das Spiel in Vancouver bereits um 15:00 Uhr Ortszeit am Donnerstagnachmittag angepfiffen wird, erwartet die Teams ein freundlicher Sommertag. Bei Anpfiff sind es rund 22 Grad bei strahlendem Sonnenschein und trockener Luft, allerdings weht ein spürbar frischer Wind durch die Stadt.

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Sollte das einziehbare Dach des BC Place geöffnet sein, könnte der Wind das Passspiel etwas beeinflussen, Regen ist aber kein Thema. Für Gastgeber Kanada und Außenseiter Katar sind das angenehme, faire Bedingungen.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.