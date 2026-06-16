Stadion WM heute: Wo spielt Irak gegen Norwegen? Gillette Stadium in Boston!

Wo spielt Irak gegen Norwegen? Das Duell aus Gruppe I führt heute Nacht nach Neuengland. Gespielt wird im Gillette Stadium in Foxborough bei Boston, das während der Weltmeisterschaft offiziell „Boston Stadium“ heißt. Anstoß dieses WM-Spiels zwischen Irak und Norwegen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0:00 Uhr MESZ, in Boston ist es dann Dienstagabend, erst 18:00 Uhr Ortszeit. Spielort, Stadion und Wetter im Überblick. Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

Wo spielt Irak gegen Norwegen heute?

Der Spielort ist das Gillette Stadium im Städtchen Foxborough, rund 35 Kilometer südwestlich der Innenstadt von Boston, ungefähr auf halbem Weg nach Providence. Wo das Spiel Irak gegen Norwegen stattfindet und welches Stadion es genau ist, lässt sich damit schnell beantworten: in einer der berühmtesten Football-Festungen der USA. In welchem Stadion Norwegen heute spielt, ist also keine schwere Frage.

In Boston finden insgesamt sieben WM-Partien statt, darunter ein Viertelfinale.

Weltmeisterschaften Irak - - Norwegen

Was macht das Gillette Stadium so besonders?

Das 2002 eröffnete Gillette Stadium ist die Heimat der New England Patriots aus der NFL und der New England Revolution aus der MLS. Hier die spannendsten Antworten rund um den Spielort von Irak gegen Norwegen.

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Als Hommage an Neuengland. Am offenen Nordende ragt ein markanter, rund 66 Meter hoher Leuchtturm auf, daneben eine Brücke nach dem Vorbild der berühmten Longfellow Bridge in Boston. Beide Wahrzeichen spielen auf die maritime Geschichte der Region an und zieren sogar das Stadionlogo.

Was hat es mit der legendären Patriots-Dynastie auf sich?

Hier spielte das erfolgreichste Team der jüngeren NFL-Geschichte. Mit Quarterback Tom Brady und Trainer Bill Belichick gewannen die New England Patriots sechs Super-Bowl-Titel und machten Foxborough über zwei Jahrzehnte zu einer gefürchteten Festung.

Wurde das Stadion wirklich komplett privat gebaut?

Ja, und das ist in den USA eine Seltenheit. Patriots-Eigentümer Robert Kraft finanzierte die rund 325 Millionen Dollar teure Arena vollständig aus eigener Tasche, ohne einen Cent öffentliche Gelder.

Welche großen Events sah das Stadion schon?

Eine Menge. Hier liefen Spiele der Copa América 2016 und des Concacaf Gold Cup, dazu unzählige Konzerte. Country-Star Kenny Chesney trat sage und schreibe 24 Mal in Gillette auf, öfter als jeder andere Künstler, und Ed Sheeran lockte 2023 mit über 71.000 Fans die größte Konzertkulisse der Stadiongeschichte an.

Spielen Irak und Norwegen auf echtem Rasen?

Lange lag im Gillette Stadium Kunstrasen. Für die WM wurde jedoch eigens echter Naturrasen verlegt, wie es die FIFA für ihre Turniere vorschreibt. Dafür wurde der alte Belag komplett herausgerissen und durch eine Rasenmischung aus Blue- und Ryegrass ersetzt.

WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 0:00 Irak N S S U N - : - Norwegen S N U S U 12 Jalal Hassan 23 Merchas Doski 5 Akam Hashim 4 Zaid Tahseen 3 Hussein Ali Haidar 17 A. Jasim 24 Z. Ismaeel 16 Amir Al Ammari 8 Ibraheem Bayesh 9 Ali Al Hamadi 18 Aymen Hussein 1 Ø. Nyland 5 David Möller Wolfe 17 Torbjørn Heggem 3 Kristoffer Ajer 26 J. Ryerson 14 Fredrik Aursnes 8 Sander Berge 10 Martin Ødegaard 20 Antonio Nusa 9 E. Haaland 7 A. Sørloth

Welche WM-Spiele finden im Gillette Stadium statt?

Das Gillette Stadium in Foxborough bei Boston ist mit sieben WM-Partien einer der meistgenutzten Spielorte des Turniers, darunter Spiele der Vorrunde, der K.o.-Phase und sogar ein Viertelfinale. Hier siehst du alle Begegnungen, die in der Patriots-Heimstätte angepfiffen werden:

Weltmeisterschaften Haiti 1.21 xG 1.07 0 1 Schottland Weltmeisterschaften Schottland - - Marokko Weltmeisterschaften England - - Ghana Weltmeisterschaften Norwegen - - Frankreich Weltmeisterschaften Irak - - Norwegen

Welche Spiele liefen hier schon?

Eröffnet wurde der WM-Spielbetrieb in Foxborough am 14. Juni mit Haiti gegen Schottland. Die Schotten setzten sich knapp mit 1:0 durch und feierten damit einen wichtigen Auftaktsieg gegen den Außenseiter aus der Karibik.

Welche Spiele kommen noch?

Nach Irak gegen Norwegen geht es am 20. Juni mit Schottland gegen Marokko weiter, ehe am 23. Juni England gegen Ghana antritt. Zum Vorrunden-Abschluss kommt es am 26. Juni zum Topspiel der Gruppe I zwischen Norwegen und Frankreich. Anschließend ist das Gillette Stadium Schauplatz der K.o.-Runde bis hinauf zum Viertelfinale.

Wie wird das Wetter beim Spiel Irak gegen Norwegen in Boston?

Neuengland zeigt sich Mitte Juni von seiner angenehmen Seite. Das Gillette Stadium ist zwar ein offenes Stadion ohne Dach, doch zum Anstoß um 18:00 Uhr Ortszeit ist es mild und trocken bei rund 24 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit liegt nahe null Prozent.

Wird es im Stadion noch kühl?

Ein wenig. Im Lauf des Abends kühlt es spürbar ab, gegen Spielende sind es nur noch rund 16 Grad, ein typischer Sommerabend in Neuengland. Trocken und windarm bleibt es aber, sodass beste Fußballbedingungen herrschen, die vor allem den kühleres Klima gewohnten Norwegern entgegenkommen dürften.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Das Spiel Irak gegen Norwegen ist in Deutschland exklusiv bei MagentaTV zu sehen, im frei empfangbaren Fernsehen läuft es nicht. Alle Infos dazu gibt es hier: Die WM 2026 live bei MagentaTV.

Live Ticker Irak gegen Norwegen

00:53 Uhr 15 Minuten Halbzeit Nach der 3-Minuten-Pause war’s ein richtig gutes Spiel. Der Irak erzielte fast noch das 2:2.



00:44 Uhr Haaland zu schnell für die Irakis Braut Haaland mit der Rückennummer 9 zum Zweiten! Der Stürmer erläuft einen schwachen Rückpass und schießt einfach ins Tor.



00:40 Uhr Der Ausgleich für den Irak! Der 1,89-Stürmer Ayman Hussein trifft nach einer Flanke von links über Ali Jasim und Ali Al-Hamadi. Super Tor!



00:30 Uhr Haaland bricht den Bann Die Produktinformationen sind gerade erst vorbei, da knipst Haaland zum 1:0 für die Wikinger!



00:20 Uhr Irak hält Haaland und Norwegen bislang in Schach Der Irak verteidigt bislang aggressiv und diszipliniert gegen den Ball, wodurch Norwegen kaum zu klaren Offensivaktionen kommt. Haaland wird gut abgeschirmt und musste sich bisher mit wenigen Ballaktionen begnügen. WM 2026 Schikane: Irak-Star bei Einreise sieben Stunden verhört

00:09 Uhr Anfangsphase Norwegen kontrolliert die Anfangsphase, doch auch der Irak versteckt sich nicht und sucht mutig den Weg nach vorne.

00:01 Uhr Anpfiff Der Coutdown ist vorbei und Schiri Atcho pfeift die Party an. Irak hat den ersten Ballbesitz.



23:30 Uhr Haaland vorm 1. WM-Spiel WM 2026 heute: Haaland vor WM-Premiere mit Norwegen