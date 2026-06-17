Stadion WM heute: Wo spielt Ghana gegen Panama bei der WM 2026? Toronto Stadium

Stadion WM heute: Wo spielt Ghana gegen Panama? Zum Abschluss des ersten Spieltags der Gruppe L treffen mit Ghana und Panama zwei Außenseiter aufeinander, für die schon im ersten Spiel viel auf dem Spiel steht. Gespielt wird im Toronto Stadium, dem einzigen kanadischen WM-Stadion neben Vancouver. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe L ist am Donnerstag um 01:00 Uhr MESZ, in Toronto ist es dann noch Mittwochabend, 19:00 Uhr Ortszeit. Wer überträgt Ghana gegen Panama live im TV? Nur MagentaTV

Fußball heute Vorschau & Aufstellungen: Wann spielt Ghana – Panama?

BMO Field: Torontos WM-Bühne am Lake Ontario

Für Ghana und Panama geht es in einer der stimmungsvollsten Arenen des Turniers los. Das 2007 eröffnete BMO Field liegt am Exhibition Place direkt am Ufer des Lake Ontario und ist die Heimat des MLS-Klubs Toronto FC sowie der kanadischen Nationalmannschaft.

Mit seinem Naturrasen und der offenen Bauweise gehört das BMO Field zu den kleineren, dafür besonders fußballtypischen WM-Stadien. Für die Weltmeisterschaft 2026 wurde die Arena temporär erweitert, um deutlich mehr Zuschauern Platz zu bieten. Toronto ist neben Vancouver einer von nur zwei Spielorten in Kanada.

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Weltmeisterschaften Ghana - - Panama

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Toronto wissen:

Einer von nur zwei Spielorten in Kanada: Neben dem BC Place in Vancouver ist das BMO Field der einzige kanadische Schauplatz der WM 2026 und liegt verkehrsgünstig am Exhibition Place.

Neben dem BC Place in Vancouver ist das BMO Field der einzige kanadische Schauplatz der WM 2026 und liegt verkehrsgünstig am Exhibition Place. Heimat des Toronto FC: Seit 2007 trägt der MLS-Klub Toronto FC hier seine Spiele aus, auch die kanadische Nationalmannschaft ist regelmäßig zu Gast.

Seit 2007 trägt der MLS-Klub Toronto FC hier seine Spiele aus, auch die kanadische Nationalmannschaft ist regelmäßig zu Gast. Lage am Lake Ontario: Das Stadion liegt direkt am Ufer des Ontariosees, nur wenige Minuten von der Innenstadt Torontos entfernt.

Das Stadion liegt direkt am Ufer des Ontariosees, nur wenige Minuten von der Innenstadt Torontos entfernt. Echtes Fußballstadion: Anders als viele umgebaute US-Arenen ist das BMO Field ein reines Fußballstadion mit Naturrasen und offener Bauweise, das für die WM temporär aufgestockt wurde.

WM 2026 | Spieltag 1 | BMO Field | - 1:00 Ghana N N N N U - : - Panama U S N S U Tage Stunden Minuten Sekunden

Wer überträgt Ghana gegen Panama im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Ghana gegen Panama (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag)

Ghana gegen Panama (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Toronto)

01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Toronto) Wo? BMO Field in Toronto, Ontario

BMO Field in Toronto, Ontario Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Wie wird das Wetter beim Spiel Ghana gegen Panama?

Weil das Spiel in Toronto am Mittwochabend um 19:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, erwartet die Teams ein mild-frischer Sommerabend. Bei Anpfiff liegen die Temperaturen bei rund 18 Grad, gefühlt etwas kühler, dazu weht ein spürbarer Wind vom See. Regen ist zum Anstoß zunächst kein Thema.

Im Laufe des Abends steigt die Regenwahrscheinlichkeit allerdings deutlich an, gegen Spielende kann es im offenen BMO Field also durchaus einmal nieseln. Ghana und Panama dürften die kühleren Bedingungen am Lake Ontario aber als angenehm empfinden.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.