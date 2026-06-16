Stadion WM heute – Wo spielt Frankreich – Senegal? MetLife Stadium in New York

Wo spielt Frankreich gegen Senegal? Das Topspiel aus Gruppe I führt am Dienstag 16.6. nach New York. Gespielt wird im MetLife Stadium in East Rutherford, das während der Weltmeisterschaft offiziell „New York New Jersey Stadium“ heißt. Anstoß dieses WM-Spiels zwischen Frankreich und Senegal ist um 21:00 Uhr MESZ, in New York ist es dann erst 15:00 Uhr nachmittags Ortszeit. Spielort, Stadion und Wetter im Überblick. Die TV Übertragung findet nur bei MagentaTV statt und nicht in den öffentlich-rechtlichen Sendern!

Wo spielt Frankreich gegen Senegal heute?

Der Spielort ist das MetLife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey, nur rund elf Kilometer westlich von Manhattan und im Großraum New York gelegen. Wo das Spiel Frankreich gegen Senegal stattfindet und welches Stadion es genau ist, lässt sich damit schnell beantworten: das größte Stadion der gesamten Weltmeisterschaft. In welchem Stadion Senegal heute spielt, ist also keine schwere Frage.

Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Was macht das MetLife Stadium so besonders?

Das 2010 eröffnete MetLife Stadium ist mit 82.500 Plätzen das größte aller 16 WM-Stadien. Hier die spannendsten Antworten rund um den Spielort von Frankreich gegen Senegal.

Warum ist es das wichtigste Stadion der ganzen WM?

Weil hier am 19. Juli 2026 das Finale steigt. Das MetLife Stadium ist nicht nur das größte Stadion des Turniers, sondern auch der Schauplatz des Endspiels. Wer heute beim Spiel Frankreich gegen Senegal dabei ist, sitzt also schon einmal im Finalstadion.

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Welche Klubs sind hier eigentlich zu Hause?

Gleich zwei. Das MetLife Stadium ist die seltene gemeinsame Heimat zweier NFL-Teams, der New York Giants und der New York Jets. Eröffnet wurde die offene Arena 2010, seither zählt sie zu den meistgenutzten Großbühnen der USA.

Welche großen Finals sah das Stadion schon?

Einige. 2016 gewann Chile hier das Finale der Copa América im Elfmeterschießen gegen Lionel Messis Argentinien. 2025 setzte sich der FC Chelsea im Endspiel der Klub-WM mit 3:0 gegen Paris Saint-Germain durch. Dazu füllten Superstars wie Bruce Springsteen, Beyoncé und Taylor Swift die Ränge.

Spielen Frankreich und Senegal auf echtem Rasen?

Ja. Wie für alle WM-Stadien schreibt die FIFA auch im MetLife Stadium echten Naturrasen vor. Der Kunstrasen aus dem NFL-Betrieb wurde dafür durch eine eigens herangezogene Rasenfläche ersetzt.

Welche WM-Spiele finden im MetLife Stadium statt?

Das MetLife Stadium ist mit Abstand das wichtigste Stadion dieser WM, denn hier steigt am 19. Juli 2026 das große Finale. Insgesamt acht WM-Partien werden im größten Stadion des Turniers ausgetragen, von der Vorrunde bis zum Endspiel. Hier siehst du alle Begegnungen, die in East Rutherford auf dem Programm stehen:

Weltmeisterschaften Brasilien 1 1 Marokko Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal Weltmeisterschaften Norwegen - - Senegal Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland Weltmeisterschaften Panama - - England

Welche Spiele liefen hier schon?

Den Anfang machte am 14. Juni Brasilien gegen Marokko, eine Partie, die mit einem 1:1 endete. Der Rekordweltmeister kam gegen die starken Marokkaner also nicht über ein Remis hinaus, ein erster kleiner Dämpfer im Kampf um den Gruppensieg.

Welche Spiele kommen noch?

Nach Frankreich gegen Senegal kehrt die Gruppe I am 23. Juni mit Norwegen gegen Senegal zurück. Besonders interessant aus deutscher Sicht: Am 25. Juni spielt Deutschland hier gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel. Den Vorrunden-Abschluss bildet am 27. Juni Panama gegen England. Danach wird das MetLife Stadium zur Bühne der K.o.-Runde und schließlich des Endspiels am 19. Juli.

Wie wird das Wetter beim Spiel Frankreich gegen Senegal in New York?

Das MetLife Stadium ist ein offenes Stadion ohne Dach, doch heute spielt das Wetter den Teams in die Karten. Zum Anstoß um 15:00 Uhr Ortszeit erwartet New York einen sonnigen, trockenen Sommernachmittag mit rund 27 Grad und sehr niedriger Luftfeuchtigkeit. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.

Spielt das Wetter eine Rolle?

Kaum. Bei warmem, trockenem Wetter und nur leichtem Wind herrschen geradezu ideale Bedingungen für technisch starke Mannschaften wie Frankreich und Senegal. Höchstens die Nachmittagssonne könnte für die Spieler anstrengend werden, von Regen oder Gewitter ist aber nichts zu erwarten.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Das Spiel Frankreich gegen Senegal ist in Deutschland exklusiv bei MagentaTV zu sehen, im frei empfangbaren Fernsehen läuft es nicht. Alle Infos dazu gibt es hier: Die WM 2026 live bei MagentaTV.

Liveticker Frankreich gegen Senegal

20:10 Uhr Die offiziellen Aufstellungen Frankreich: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Trainer: Deschamps Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané. Trainer: Thiaw

19:20 Uhr Didier Deschamps in der PK Für die französische Nationalmannschaft von Didier Deschamps beginnt das Abenteuer WM 2026 jetzt erst richtig. Der Nationaltrainer steht vor seiner siebten Endrunde eines großen Wettbewerbs und hat mit Frankreich seit seinem Amtsantritt noch nie ein solches Turnier verpasst, es gab sechs Erfolge. In der Pressekonferenz am Montag ordnete er die Bedeutung des Auftaktspiels ein: „Ja, es ist wichtig, sehr wichtig, weil es das erste Spiel ist.“ Zugleich relativierte er den Druck: „Danach ist es nicht entscheidend, weil es noch zwei weitere Partien gibt.“ Und mit Blick auf die Statistik ergänzte er: „In den Statistiken hat der letzte Weltmeister sein erstes Spiel verloren“ gemeint war Argentinien, das 2022 in Katar gegen Saudi-Arabien unterlag, „das hat ihn aber nicht daran gehindert, Weltmeister zu werden. Wir werden alles dafür tun, dieses erste Spiel gut zu lösen.“