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Stadion WM heute: 0:0 – Wo spielt England – Kroatien? Dallas Stadium

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Stadion WM heute Abend: Wo spielt England gegen Kroatien? Zum Abschluss des WM-Mittwochs kommt es zur Neuauflage eines echten Klassikers: England gegen Kroatien, die Wiederholung des dramatischen WM-Halbfinals von 2018. Gespielt wird im Dallas Stadium in Arlington, im Alltag als AT&T Stadium die spektakuläre Heimat der Dallas Cowboys. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe L ist am Mittwoch um 22:00 Uhr MESZ, in Arlington ist es dann Mittwochnachmittag, 15:00 Uhr Ortszeit. Das ZDF zeigt das Englandspiel.

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Weitwinkelaufnahme des voll besetzten Dallas Stadium mit den auf dem Rasen ausgebreiteten Flaggen Englands und Kroatiens, während sich die Mannschaften vor dem Gruppenspiel L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 am 17. Juni 2026 in Arlington, Texas, aufstellen. Stacy Revere / Getty Images
Weitwinkelaufnahme des voll besetzten Dallas Stadium mit den auf dem Rasen ausgebreiteten Flaggen Englands und Kroatiens, während sich die Mannschaften vor dem Gruppenspiel L der FIFA Weltmeisterschaft 2026 am 17. Juni 2026 in Arlington, Texas, aufstellen. Stacy Revere / Getty Images

Dallas Stadium: gigantische Cowboys-Arena

Für England und Kroatien beginnt das Turnier in einer der beeindruckendsten Sportstätten der Welt. Das 2009 eröffnete Dallas Stadium in Arlington ist die Heimat der Dallas Cowboys und gilt mit seiner Architektur und seiner Ausstattung als Maßstab im modernen Stadionbau.

Berühmt ist die Multifunktionsarena vor allem für ihre gigantische Videoleinwand über dem Spielfeld und ihr einfahrbares Dach. Für die WM 2026 wird das Stadion zum Fußballstadion umgerüstet und bietet dann über 80.000 Zuschauern Platz.

Weltmeisterschaften
17.6.2026
- 22:00
England
- -
Kroatien
Dallas Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Doppelchance : England oder Unentschieden

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Arlington wissen:

  • Riesige Videoleinwand: Unter dem Dach hängt eine der größten Videoleinwände der Welt mit rund 2.300 Quadratmetern Fläche, die jede Szene in beeindruckender Auflösung über das Spielfeld bringt.
  • Heimat der Dallas Cowboys: Seit 2009 spielt hier das NFL-Team Dallas Cowboys, eines der wertvollsten Sportfranchises der Welt, das insgesamt fünf Mal den Super Bowl gewonnen hat.
  • Einfahrbares Dach: Das Dallas Stadium verfügt über ein einfahrbares Dach, das bei der texanischen Sommerhitze geschlossen werden kann und die Arena angenehm klimatisiert hält.
  • Bühne der ganz großen Spiele: Mit über 80.000 Plätzen zählt das Dallas Stadium zu den größten WM-Arenen und richtet neben mehreren Gruppenspielen auch wichtige Partien der K.o.-Runde aus.
Allgemeine Ansicht des Dallas Stadium, während Ritsu Doan von Japan den Ball unter dem Druck von Jan-Paul van Hecke aus den Niederlanden flankt, im Gruppenspiel F der FIFA Weltmeisterschaft 2026 am 14. Juni 2026 in Dallas, Texas. Michael Steele / Getty Images
Allgemeine Ansicht des Dallas Stadium, während Ritsu Doan von Japan den Ball unter dem Druck von Jan-Paul van Hecke aus den Niederlanden flankt, im Gruppenspiel F der FIFA Weltmeisterschaft 2026 am 14. Juni 2026 in Dallas, Texas. Michael Steele / Getty Images

Wie wird das Wetter beim Spiel England gegen Kroatien?

Weil das Spiel in Arlington am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, herrscht draußen texanische Bullenhitze von rund 33 Grad bei strahlendem Sonnenschein und kräftigem Wind. Regen ist dagegen keiner zu erwarten.

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Für England und Kroatien dürfte die Hitze allerdings kaum spürbar sein: Das Dallas Stadium fährt sein Dach bei solchen Temperaturen in der Regel zu und hält die Arena angenehm kühl. So können sich beide Teams voll auf die brisante Neuauflage des Halbfinals von 2018 konzentrieren.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Mittwoch, 17.6.

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Live Ticker England gegen Kroatien – Dallas Stadium WM 2026 Stadion

Live

Aufstellung England

Pickford - James, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Rogers, Gordon - Kane

Aufstellung Kroatien

Livakovic - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - P. Sucic, Modric, Kovacic, Baturina - Musa

ℹ️ 22:24 Uhr

Ein Bild von Kane seinem Elfer!

Harry Kane verwandelt einen Elfmeter für England gegen Kroatien bei der WM 2026

ℹ️ 22:22 Uhr

Trinkpause!

GIF

ℹ️ 22:20 Uhr

20. Spielminute - England hat nun die Kontrolle

Nachdem das kroatische Gegenpressing in den Anfangsminuten noch erfolgreicher war, hat England nun die Kontrolle über das Spielgerät, während Kroatien etwas tiefer verteidigt. Die Vatreni lauern auf Konter und setzen auf tiefe Bälle.

ℹ️ 22:15 Uhr

England macht es schnell

Über Pickford und Kane kommt der Ball zu Madueke, der eine Ecke rausholt. England ist im Spiel, aber Kroatien tauchte eben auch gefährlich im gegnerischen Sechzehner auf.

ℹ️ 22:11 Uhr

Der zweite sitzt. Kane für England zum 1:0!

Diesmal läuft Kane nicht auf Zehenspitzen an. Er hämmerte den Elfmeter in die rechte Ecke des Tors, während der Torwart in die falsche Ecke sprang – und England geht in Führung!

ℹ️ 22:10 Uhr

Livakovic hält!

Der kroatische Keeper hat ihn! Viel zu mittig von Kane! Es bleibt beim 0:0! Aber der VAR greift ein ...

ℹ️ 22:09 Uhr

Elfer für England

Zwei Ecken später wird Madueke von Modrić klar gefoult, es gibt 11-Meter für England!

ℹ️ 22:07 Uhr

Kane taucht im Strafraum auf

Nach einer ewig langen Passstafette in Englands Mittelfeld kommt der Ball zu Kane, der eine Ecke rausholt.

ℹ️ 22:06 Uhr

England setzt auf Ballbesitz

England versucht den Ball hinten rauszuspielen, während Kroatien auf lange Bälle setzt. Ein langer Ball von England-Keeper Pickford landet im Aus.

ℹ️ 22:02 Uhr

Ecke für Kroatien

Die Kroaten laufen hoch an und holen eine Ecke raus, die allerdings nichts einbringt.

ℹ️ 22:00 Uhr

Englands WM-Mission beginnt gegen Kroatien

Anpfiff in Dallas! Kick-off für England. Die Three Lions starten gegen den starken WM-Teilnehmer Kroatien ins Turnier und will nach den Patzern von Spanien und Portugal ein erstes Ausrufezeichen im Titelrennen setzen.

ℹ️ 21:54 Uhr

Kurze England-Stats vor dem Anpfiff

Thomas Tuchel gewann 11 seiner ersten 14 Spiele als Nationaltrainer, wartet gegen Top-20-Nationen aber noch auf den ersten Sieg. Harry Kane zieht mit seinem 115. Länderspiel mit David Beckham gleich, während Jude Bellingham als jüngster Europäer überhaupt bei vier großen Turnieren zum Einsatz kommt. Gerade wird im Stadion God Save the King gesungen.

ℹ️ 21:50 Uhr

Das Spitzenspiel in Dallas geht gleich los!

60 Jahre nach dem WM-Triumph von 1966 träumt England erneut vom großen Wurf. Kroatien strebt nach dem 2. und 3. Platz (2018, 2022) die nächste erfolgreiche WM an!

In Dallas herrschen weiterhin hochsommerliche Bedingungen von über 30 Grad, für den Nachmittag gilt eine Hitzewarnung. Heute könnten die Cooling Breaks Sinn machen.

ℹ️ 21:43 Uhr

Bellingham heute als Zehner

Jude Bellingham erhält tatsächlich den Vorzug auf der Position 10 vor Morgan Rogers. Auf der linken Seite wurde Anthony Gordon vor Marcus Rashford aufgestellt. Eine weitere Überraschung: Noni Madueke besetzt die andere rechte Flanke; während Bukayo Saka, der nicht zu 100 Prozent fit ist, vorsichtshalber auf der Bank bleibt. Ezri Konsa steht neben John Stones in der Innenverteidigung in der Startelf.

ℹ️ 21:39 Uhr

Modrić vor der 5. WM-Teilnahme und 199. Länderspiel

Luka Modrić (40) ist der achte Spieler, der an fünf oder mehr Weltmeisterschaften teilgenommen hat, und der erste, bei dem diese Teilnahmen nicht aufeinanderfolgend stattfanden.

Er hat an den Weltmeisterschaften 2006, 2014, 2018, 2022 und (in etwa 20 Minuten) 2026 teilgenommen, während sich Kroatien 2010 nicht qualifiziert hatte.

ℹ️ 21:11 Uhr

Offizielle Aufstellungen sind da!

England: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson, Madueke - Bellingham, Rice, Gordon - Kane. - Trainer: Tuchel

Kroatien: Livaković - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - Sucic, Modrić, Pasalić, Baturina - Musa. - Trainer: Dalić

Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)

ℹ️ 20:23 Uhr

WM Kader von England

Livramento fällt für die Weltmeisterschaft aus, nachdem er sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zugezogen hat. Der 23-jährige Verteidiger von Newcastle United, Livramento, zog sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zu; eine Untersuchung am folgenden Tag bestätigte, dass er nicht am Turnier teilnehmen kann. Chalobah ersetzt den verletzten Livramento im englischen Kader. Chalobah hat ein Länderspiel für sein Land bestritten, und zwar bei einer 1:3-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Senegal im vergangenen Jahr. Der Innenverteidiger war in der Saison 2025/26 Stammspieler bei seinem Verein Chelsea, kam auf 47 Einsätze und erzielte drei Tore.

ℹ️ 16:09 Uhr

Kommentatoren & Moderatoren heute Abend

Ab 21.20 Uhr starten das ZDF und MagentaTV mit der gemeinsamen Vorberichterstattung für das Abendspiel zwischen England und Kroatien, bevor der Ball um 22.00 Uhr rollt.

Im ZDF begleitet Kommentator Oliver Schmidt das Spiel. Die Moderation liegt bei Jochen Breyer, der die Partie zusammen mit der bewährten Expertenrunde aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker analysiert. Als Field-Reporter fängt zudem Alexander Ruda die Stimmen direkt am Spielfeldrand ein.

Auch MagentaTV fährt für diese Partie groß auf: Das Hauptspiel wird von Wolff Fuss und dem Experten Robert Andrich kommentiert. Fans taktischer Finessen können zudem auf einen separaten Taktik-Feed mit Benni Zander und Experte Sebastian Kneißl ausweichen. Direkt aus dem Stadion moderiert Johannes B. Kerner an der Seite von Experte Jürgen Klopp, während sich Sascha Bandermann und Experte Jonas Hofmann aus dem Studio in München melden. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung durch Jan Henkel in der Taktik-Analyse sowie Patrick Ittrich, der als Schiedsrichter-Experte strittige Szenen einordnet.

ℹ️ 15:29 Uhr

Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung

Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

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