Stadion WM heute: 0:0 – Wo spielt England – Kroatien? Dallas Stadium

Stadion WM heute Abend: Wo spielt England gegen Kroatien? Zum Abschluss des WM-Mittwochs kommt es zur Neuauflage eines echten Klassikers: England gegen Kroatien, die Wiederholung des dramatischen WM-Halbfinals von 2018. Gespielt wird im Dallas Stadium in Arlington, im Alltag als AT&T Stadium die spektakuläre Heimat der Dallas Cowboys. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe L ist am Mittwoch um 22:00 Uhr MESZ, in Arlington ist es dann Mittwochnachmittag, 15:00 Uhr Ortszeit. Das ZDF zeigt das Englandspiel.

Dallas Stadium: gigantische Cowboys-Arena

Für England und Kroatien beginnt das Turnier in einer der beeindruckendsten Sportstätten der Welt. Das 2009 eröffnete Dallas Stadium in Arlington ist die Heimat der Dallas Cowboys und gilt mit seiner Architektur und seiner Ausstattung als Maßstab im modernen Stadionbau.

Berühmt ist die Multifunktionsarena vor allem für ihre gigantische Videoleinwand über dem Spielfeld und ihr einfahrbares Dach. Für die WM 2026 wird das Stadion zum Fußballstadion umgerüstet und bietet dann über 80.000 Zuschauern Platz.

Weltmeisterschaften England - - Kroatien

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Arlington wissen:

Riesige Videoleinwand: Unter dem Dach hängt eine der größten Videoleinwände der Welt mit rund 2.300 Quadratmetern Fläche, die jede Szene in beeindruckender Auflösung über das Spielfeld bringt.

Unter dem Dach hängt eine der größten Videoleinwände der Welt mit rund 2.300 Quadratmetern Fläche, die jede Szene in beeindruckender Auflösung über das Spielfeld bringt. Heimat der Dallas Cowboys: Seit 2009 spielt hier das NFL-Team Dallas Cowboys, eines der wertvollsten Sportfranchises der Welt, das insgesamt fünf Mal den Super Bowl gewonnen hat.

Seit 2009 spielt hier das NFL-Team Dallas Cowboys, eines der wertvollsten Sportfranchises der Welt, das insgesamt fünf Mal den Super Bowl gewonnen hat. Einfahrbares Dach: Das Dallas Stadium verfügt über ein einfahrbares Dach, das bei der texanischen Sommerhitze geschlossen werden kann und die Arena angenehm klimatisiert hält.

Das Dallas Stadium verfügt über ein einfahrbares Dach, das bei der texanischen Sommerhitze geschlossen werden kann und die Arena angenehm klimatisiert hält. Bühne der ganz großen Spiele: Mit über 80.000 Plätzen zählt das Dallas Stadium zu den größten WM-Arenen und richtet neben mehreren Gruppenspielen auch wichtige Partien der K.o.-Runde aus.

Wie wird das Wetter beim Spiel England gegen Kroatien?

Weil das Spiel in Arlington am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, herrscht draußen texanische Bullenhitze von rund 33 Grad bei strahlendem Sonnenschein und kräftigem Wind. Regen ist dagegen keiner zu erwarten.

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Für England und Kroatien dürfte die Hitze allerdings kaum spürbar sein: Das Dallas Stadium fährt sein Dach bei solchen Temperaturen in der Regel zu und hält die Arena angenehm kühl. So können sich beide Teams voll auf die brisante Neuauflage des Halbfinals von 2018 konzentrieren.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Mittwoch, 17.6.