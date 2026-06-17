Stadion WM heute: 0:0 – Wo spielt England – Kroatien? Dallas Stadium

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Dallas Stadium: gigantische Cowboys-Arena
- 2 Wie wird das Wetter beim Spiel England gegen Kroatien?
- 3 Live Ticker England gegen Kroatien – Dallas Stadium WM 2026 Stadion
- 3.1 Aufstellung England
- 3.2 Aufstellung Kroatien
- 3.2.1 Ein Bild von Kane seinem Elfer!
- 3.2.2 Trinkpause!
- 3.2.3 20. Spielminute - England hat nun die Kontrolle
- 3.2.4 England macht es schnell
- 3.2.5 Der zweite sitzt. Kane für England zum 1:0!
- 3.2.6 Livakovic hält!
- 3.2.7 Elfer für England
- 3.2.8 Kane taucht im Strafraum auf
- 3.2.9 England setzt auf Ballbesitz
- 3.2.10 Ecke für Kroatien
- 3.2.11 Englands WM-Mission beginnt gegen Kroatien
- 3.2.12 Kurze England-Stats vor dem Anpfiff
- 3.2.13 Das Spitzenspiel in Dallas geht gleich los!
- 3.2.14 Bellingham heute als Zehner
- 3.2.15 Modrić vor der 5. WM-Teilnahme und 199. Länderspiel
- 3.2.16 Offizielle Aufstellungen sind da!
- 3.2.17 WM Kader von England
- 3.2.18 Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
- 3.2.19 Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung
Stadion WM heute Abend: Wo spielt England gegen Kroatien? Zum Abschluss des WM-Mittwochs kommt es zur Neuauflage eines echten Klassikers: England gegen Kroatien, die Wiederholung des dramatischen WM-Halbfinals von 2018. Gespielt wird im Dallas Stadium in Arlington, im Alltag als AT&T Stadium die spektakuläre Heimat der Dallas Cowboys. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe L ist am Mittwoch um 22:00 Uhr MESZ, in Arlington ist es dann Mittwochnachmittag, 15:00 Uhr Ortszeit. Das ZDF zeigt das Englandspiel.
Dallas Stadium: gigantische Cowboys-Arena
Für England und Kroatien beginnt das Turnier in einer der beeindruckendsten Sportstätten der Welt. Das 2009 eröffnete Dallas Stadium in Arlington ist die Heimat der Dallas Cowboys und gilt mit seiner Architektur und seiner Ausstattung als Maßstab im modernen Stadionbau.
Berühmt ist die Multifunktionsarena vor allem für ihre gigantische Videoleinwand über dem Spielfeld und ihr einfahrbares Dach. Für die WM 2026 wird das Stadion zum Fußballstadion umgerüstet und bietet dann über 80.000 Zuschauern Platz.
Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Arlington wissen:
- Riesige Videoleinwand: Unter dem Dach hängt eine der größten Videoleinwände der Welt mit rund 2.300 Quadratmetern Fläche, die jede Szene in beeindruckender Auflösung über das Spielfeld bringt.
- Heimat der Dallas Cowboys: Seit 2009 spielt hier das NFL-Team Dallas Cowboys, eines der wertvollsten Sportfranchises der Welt, das insgesamt fünf Mal den Super Bowl gewonnen hat.
- Einfahrbares Dach: Das Dallas Stadium verfügt über ein einfahrbares Dach, das bei der texanischen Sommerhitze geschlossen werden kann und die Arena angenehm klimatisiert hält.
- Bühne der ganz großen Spiele: Mit über 80.000 Plätzen zählt das Dallas Stadium zu den größten WM-Arenen und richtet neben mehreren Gruppenspielen auch wichtige Partien der K.o.-Runde aus.
Wie wird das Wetter beim Spiel England gegen Kroatien?
Weil das Spiel in Arlington am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, herrscht draußen texanische Bullenhitze von rund 33 Grad bei strahlendem Sonnenschein und kräftigem Wind. Regen ist dagegen keiner zu erwarten.
Für England und Kroatien dürfte die Hitze allerdings kaum spürbar sein: Das Dallas Stadium fährt sein Dach bei solchen Temperaturen in der Regel zu und hält die Arena angenehm kühl. So können sich beide Teams voll auf die brisante Neuauflage des Halbfinals von 2018 konzentrieren.
Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick
Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Mittwoch, 17.6.
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Live Ticker England gegen Kroatien – Dallas Stadium WM 2026 StadionLive
Aufstellung England
Pickford - James, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Rogers, Gordon - Kane
Aufstellung Kroatien
Livakovic - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - P. Sucic, Modric, Kovacic, Baturina - Musa
Ein Bild von Kane seinem Elfer!
Trinkpause!
20. Spielminute - England hat nun die Kontrolle
Nachdem das kroatische Gegenpressing in den Anfangsminuten noch erfolgreicher war, hat England nun die Kontrolle über das Spielgerät, während Kroatien etwas tiefer verteidigt. Die Vatreni lauern auf Konter und setzen auf tiefe Bälle.
England macht es schnell
Über Pickford und Kane kommt der Ball zu Madueke, der eine Ecke rausholt. England ist im Spiel, aber Kroatien tauchte eben auch gefährlich im gegnerischen Sechzehner auf.
Der zweite sitzt. Kane für England zum 1:0!
Diesmal läuft Kane nicht auf Zehenspitzen an. Er hämmerte den Elfmeter in die rechte Ecke des Tors, während der Torwart in die falsche Ecke sprang – und England geht in Führung!
Livakovic hält!
Der kroatische Keeper hat ihn! Viel zu mittig von Kane! Es bleibt beim 0:0! Aber der VAR greift ein ...
Elfer für England
Zwei Ecken später wird Madueke von Modrić klar gefoult, es gibt 11-Meter für England!
Kane taucht im Strafraum auf
Nach einer ewig langen Passstafette in Englands Mittelfeld kommt der Ball zu Kane, der eine Ecke rausholt.
England setzt auf Ballbesitz
England versucht den Ball hinten rauszuspielen, während Kroatien auf lange Bälle setzt. Ein langer Ball von England-Keeper Pickford landet im Aus.
Ecke für Kroatien
Die Kroaten laufen hoch an und holen eine Ecke raus, die allerdings nichts einbringt.
Englands WM-Mission beginnt gegen Kroatien
Anpfiff in Dallas! Kick-off für England. Die Three Lions starten gegen den starken WM-Teilnehmer Kroatien ins Turnier und will nach den Patzern von Spanien und Portugal ein erstes Ausrufezeichen im Titelrennen setzen.
Kurze England-Stats vor dem Anpfiff
Thomas Tuchel gewann 11 seiner ersten 14 Spiele als Nationaltrainer, wartet gegen Top-20-Nationen aber noch auf den ersten Sieg. Harry Kane zieht mit seinem 115. Länderspiel mit David Beckham gleich, während Jude Bellingham als jüngster Europäer überhaupt bei vier großen Turnieren zum Einsatz kommt. Gerade wird im Stadion God Save the King gesungen.
Das Spitzenspiel in Dallas geht gleich los!
60 Jahre nach dem WM-Triumph von 1966 träumt England erneut vom großen Wurf. Kroatien strebt nach dem 2. und 3. Platz (2018, 2022) die nächste erfolgreiche WM an!
In Dallas herrschen weiterhin hochsommerliche Bedingungen von über 30 Grad, für den Nachmittag gilt eine Hitzewarnung. Heute könnten die Cooling Breaks Sinn machen.
Bellingham heute als Zehner
Jude Bellingham erhält tatsächlich den Vorzug auf der Position 10 vor Morgan Rogers. Auf der linken Seite wurde Anthony Gordon vor Marcus Rashford aufgestellt. Eine weitere Überraschung: Noni Madueke besetzt die andere rechte Flanke; während Bukayo Saka, der nicht zu 100 Prozent fit ist, vorsichtshalber auf der Bank bleibt. Ezri Konsa steht neben John Stones in der Innenverteidigung in der Startelf.
Modrić vor der 5. WM-Teilnahme und 199. Länderspiel
Luka Modrić (40) ist der achte Spieler, der an fünf oder mehr Weltmeisterschaften teilgenommen hat, und der erste, bei dem diese Teilnahmen nicht aufeinanderfolgend stattfanden.
Er hat an den Weltmeisterschaften 2006, 2014, 2018, 2022 und (in etwa 20 Minuten) 2026 teilgenommen, während sich Kroatien 2010 nicht qualifiziert hatte.
Offizielle Aufstellungen sind da!
England: Pickford - James, Konsa, Stones, O'Reilly - Anderson, Madueke - Bellingham, Rice, Gordon - Kane. - Trainer: Tuchel
Kroatien: Livaković - Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - Sucic, Modrić, Pasalić, Baturina - Musa. - Trainer: Dalić
Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)
WM Kader von England
Livramento fällt für die Weltmeisterschaft aus, nachdem er sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zugezogen hat. Der 23-jährige Verteidiger von Newcastle United, Livramento, zog sich am Sonntag im Training eine Wadenverletzung zu; eine Untersuchung am folgenden Tag bestätigte, dass er nicht am Turnier teilnehmen kann. Chalobah ersetzt den verletzten Livramento im englischen Kader. Chalobah hat ein Länderspiel für sein Land bestritten, und zwar bei einer 1:3-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Senegal im vergangenen Jahr. Der Innenverteidiger war in der Saison 2025/26 Stammspieler bei seinem Verein Chelsea, kam auf 47 Einsätze und erzielte drei Tore.
Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
Ab 21.20 Uhr starten das ZDF und MagentaTV mit der gemeinsamen Vorberichterstattung für das Abendspiel zwischen England und Kroatien, bevor der Ball um 22.00 Uhr rollt.
Im ZDF begleitet Kommentator Oliver Schmidt das Spiel. Die Moderation liegt bei Jochen Breyer, der die Partie zusammen mit der bewährten Expertenrunde aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker analysiert. Als Field-Reporter fängt zudem Alexander Ruda die Stimmen direkt am Spielfeldrand ein.
Auch MagentaTV fährt für diese Partie groß auf: Das Hauptspiel wird von Wolff Fuss und dem Experten Robert Andrich kommentiert. Fans taktischer Finessen können zudem auf einen separaten Taktik-Feed mit Benni Zander und Experte Sebastian Kneißl ausweichen. Direkt aus dem Stadion moderiert Johannes B. Kerner an der Seite von Experte Jürgen Klopp, während sich Sascha Bandermann und Experte Jonas Hofmann aus dem Studio in München melden. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung durch Jan Henkel in der Taktik-Analyse sowie Patrick Ittrich, der als Schiedsrichter-Experte strittige Szenen einordnet.
Wer überträgt England gegen Kroatien live im TV? Übertragung
Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.