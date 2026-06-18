Stadion WM heute: Wo spielt die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina? SoFi Stadium in Los Angeles!

Stadion WM heute: Wo spielt die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina? Am 2. Spieltag der Gruppe B trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. Nach den Auftakt-Remis (die Schweiz spielte 1:1 gegen Katar, Bosnien 1:1 gegen Kanada) hat in der völlig ausgeglichenen Gruppe B jedes Team einen Punkt, ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung Sechzehntelfinale. Gespielt wird im SoFi Stadium in Los Angeles. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe B ist am Donnerstag um 21:00 Uhr MESZ, in Los Angeles ist es dann 12:00 Uhr Ortszeit. Wo findet das Spiel Schweiz gegen Bosnien statt, in welchem Stadion wird gespielt und wie wird das Wetter? Hier sind alle Infos zum Spielort.

SoFi Stadium: Wo spielt die Schweiz heute gegen Bosnien?

Gespielt wird im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles, einer der spektakulärsten Arenen der Welt. Das 2020 eröffnete Stadion kostete rund fünf Milliarden Dollar und gilt damit als teuerstes Stadion, das je gebaut wurde. Es ist die gemeinsame Heimat der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers.

Charakteristisch ist das feste, halbtransparente Membrandach mit offenen Seiten, das Schatten spendet, ohne die Arena komplett zu schließen. Bei mildem kalifornischem Klima finden die Schweiz und Bosnien-Herzegowina nahezu perfekte Spielbedingungen vor. Im Turnierverlauf ist das SoFi Stadium auch Schauplatz von K.-o.-Spielen.

Weltmeisterschaften Schweiz - - Bosnien & Herzegovina

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Los Angeles wissen:

Teuerstes Stadion der Welt: Das 2020 eröffnete SoFi Stadium kostete rund fünf Milliarden Dollar.

Das 2020 eröffnete SoFi Stadium kostete rund fünf Milliarden Dollar. Zwei NFL-Teams unter einem Dach: Hier spielen sowohl die Los Angeles Rams als auch die Los Angeles Chargers.

Hier spielen sowohl die Los Angeles Rams als auch die Los Angeles Chargers. Markantes Membrandach: Das feste, transparente Dach mit offenen Seiten sorgt für mildes Klima und Schatten.

Das feste, transparente Dach mit offenen Seiten sorgt für mildes Klima und Schatten. Rund 70.000 Plätze: Für Großereignisse lässt sich die Kapazität auf bis zu 100.000 erweitern, in Los Angeles steigen auch K.-o.-Spiele der WM.

WM 2026 | Spieltag 2 | Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion | - 21:00 Schweiz N U S U U - : - Bosnien & Herzegovina U U U U U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Gregor Kobel 13 Ricardo Rodriguez 5 M. Akanji 4 Nico Elvedi 3 Silvan Widmer 8 Remo Freuler 10 Granit Xhaka 20 Michel Aebischer 11 Dan Ndoye 7 Breel Embolo 22 Fabian Rieder 1 N. Vasilj 5 S. Kolašinac 18 Nikola Katić 4 T. Muharemovic 7 A. Dedić 19 Kerim Alajbegović 14 Ivan Šunjić 6 Benjamin Tahirovic 15 Amar Memić 11 Edin Džeko 10 Ermedin Demirović

Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien im TV und Livestream?

WM 2026 Tabelle der Gruppe B

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe B:

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# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bosnien & Herzegovina U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kanada U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Schweiz U > 1 0 1 0 1 1 0 1

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Schweiz und WM 2026 Kader von Bosnien & Herzegowina.

Wie wird das Wetter beim Spiel Schweiz gegen Bosnien?

Weil das Spiel in Los Angeles um 12:00 Uhr mittags Ortszeit angepfiffen wird, erwartet die Teams ein angenehmer kalifornischer Sommertag. Bei Anpfiff liegen die Temperaturen bei milden 19 Grad, dazu weht nur ein leichter Wind und Regen ist kein Thema.

Unter dem offenen Membrandach des SoFi Stadium herrschen damit nahezu ideale Bedingungen für schnellen, technischen Fußball. Die leichte Bewölkung hält die Mittagshitze in Grenzen, sodass weder die Schweiz noch Bosnien-Herzegowina mit großer Hitzebelastung rechnen müssen.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.