Stadion WM heute: Wo spielt die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina? SoFi Stadium in Los Angeles!

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 SoFi Stadium: Wo spielt die Schweiz heute gegen Bosnien?
- 2 Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien im TV und Livestream?
- 3 Wie wird das Wetter beim Spiel Schweiz gegen Bosnien?
- 4 Live Ticker Schweiz gegen Bosnien & Herzegovina – Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion
Stadion WM heute: Wo spielt die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina? Am 2. Spieltag der Gruppe B trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. Nach den Auftakt-Remis (die Schweiz spielte 1:1 gegen Katar, Bosnien 1:1 gegen Kanada) hat in der völlig ausgeglichenen Gruppe B jedes Team einen Punkt, ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung Sechzehntelfinale. Gespielt wird im SoFi Stadium in Los Angeles. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe B ist am Donnerstag um 21:00 Uhr MESZ, in Los Angeles ist es dann 12:00 Uhr Ortszeit. Wo findet das Spiel Schweiz gegen Bosnien statt, in welchem Stadion wird gespielt und wie wird das Wetter? Hier sind alle Infos zum Spielort.
SoFi Stadium: Wo spielt die Schweiz heute gegen Bosnien?
Gespielt wird im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles, einer der spektakulärsten Arenen der Welt. Das 2020 eröffnete Stadion kostete rund fünf Milliarden Dollar und gilt damit als teuerstes Stadion, das je gebaut wurde. Es ist die gemeinsame Heimat der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers.
Charakteristisch ist das feste, halbtransparente Membrandach mit offenen Seiten, das Schatten spendet, ohne die Arena komplett zu schließen. Bei mildem kalifornischem Klima finden die Schweiz und Bosnien-Herzegowina nahezu perfekte Spielbedingungen vor. Im Turnierverlauf ist das SoFi Stadium auch Schauplatz von K.-o.-Spielen.
Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Los Angeles wissen:
- Teuerstes Stadion der Welt: Das 2020 eröffnete SoFi Stadium kostete rund fünf Milliarden Dollar.
- Zwei NFL-Teams unter einem Dach: Hier spielen sowohl die Los Angeles Rams als auch die Los Angeles Chargers.
- Markantes Membrandach: Das feste, transparente Dach mit offenen Seiten sorgt für mildes Klima und Schatten.
- Rund 70.000 Plätze: Für Großereignisse lässt sich die Kapazität auf bis zu 100.000 erweitern, in Los Angeles steigen auch K.-o.-Spiele der WM.
Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien im TV und Livestream?
- Wer spielt heute? Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina (WM 2026 Gruppe B, 2. Spieltag)
- Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026
- Anstoß? 21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Los Angeles)
- Wo? SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles
- Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)
- Free-TV? Nein, dieses Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV
- Livestream? MagentaTV App (in UHD/4K)
WM 2026 Tabelle der Gruppe B
So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe B:
Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Schweiz und WM 2026 Kader von Bosnien & Herzegowina.
Wie wird das Wetter beim Spiel Schweiz gegen Bosnien?
Weil das Spiel in Los Angeles um 12:00 Uhr mittags Ortszeit angepfiffen wird, erwartet die Teams ein angenehmer kalifornischer Sommertag. Bei Anpfiff liegen die Temperaturen bei milden 19 Grad, dazu weht nur ein leichter Wind und Regen ist kein Thema.
Unter dem offenen Membrandach des SoFi Stadium herrschen damit nahezu ideale Bedingungen für schnellen, technischen Fußball. Die leichte Bewölkung hält die Mittagshitze in Grenzen, sodass weder die Schweiz noch Bosnien-Herzegowina mit großer Hitzebelastung rechnen müssen.
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Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick
Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.
Live Ticker Schweiz gegen Bosnien & Herzegovina – Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion
Aufstellung Schweiz
Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye
Aufstellung Bosnien & Herzegovina
Nikola Vasilj, Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirović, Edin Džeko
Ein paar Fakten zum Spiel!
- Die Schweiz erreichte bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften jeweils die K.o.-Runde.
- Bosnien-Herzegowina nimmt erstmals seit der WM 2014 wieder an einer Endrunde teil.
- Die Bosnier sind seit neun Länderspielen ungeschlagen.
- Nach dem ersten Spieltag haben alle vier Teams der Gruppe B einen Punkt auf dem Konto, der Sieger könnte heute einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase machen.
- Die Schweiz gab beim 1:1 gegen Katar 26 Torschüsse ab, ließ jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt.
- Bosnien-Herzegowina gilt vor allem durch schnelle Konter und seine Stärke bei Standardsituationen als gefährlicher Gegner.
New York im Ausnahmezustand!
Heute finden die NBA-Feier der Knicks in New York statt. World Cup spielt in der Ostküstenstadt heute nur die 2. Geige.
Aufstellungen: Schweiz - Bosnien-Herzegowina
Schweiz: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez - Aebischer, Xhaka, Freuler - Ndoye, Embolo, Rieder.
Trainer: Yakin
Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko.
Trainer: Barbarez
Schiedsrichter: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugal)
Historischer Vorteil für Bosnien
Das bislang einzige Länderspiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gewann Bosnien am 29. März 2016 mit 2:0. Die Treffer erzielten Edin Džeko und Miralem Pjanić. Beide sind damit bis heute die einzigen Torschützen in der direkten Duellhistorie.
Auftakt zum 2. Spieltag in Gruppe B
Nach dem ersten Spieltag ist in der WM-Gruppe B alles offen. Die Schweiz kam gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus und kassierte den Ausgleich erst tief in der Nachspielzeit. Bosnien-Herzegowina verspielte beim 1:1 gegen Gastgeber Kanada ebenfalls eine Führung. Damit stehen vor dem direkten Duell alle vier Teams der Gruppe punktgleich da. Ein Sieg heute Abend in Los Angeles würde einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale bedeuten.
Die Eidgenossen gelten trotz des Fehlstarts weiterhin als Favorit. Das Team von Trainer Murat Yakin verlor nur eines seiner letzten 15 Länderspiele und verfügt mit Spielern wie Granit Xhaka und Breel Embolo über reichlich WM-Erfahrung. Bosnien reist dagegen mit einer Serie von neun Länderspielen ohne Niederlage an und will seine starke Ausgangsposition nutzen.
Anpfiff ist um 21:00 Uhr MESZ im SoFi Stadium bei Los Angeles. Die Partie wird in Deutschland exklusiv bei MagentaTV übertragen.