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Stadion WM heute: Wo spielt die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina? SoFi Stadium in Los Angeles!

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Stadion WM heute: Wo spielt die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina? Am 2. Spieltag der Gruppe B trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. Nach den Auftakt-Remis (die Schweiz spielte 1:1 gegen Katar, Bosnien 1:1 gegen Kanada) hat in der völlig ausgeglichenen Gruppe B jedes Team einen Punkt, ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung Sechzehntelfinale. Gespielt wird im SoFi Stadium in Los Angeles. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe B ist am Donnerstag um 21:00 Uhr MESZ, in Los Angeles ist es dann 12:00 Uhr Ortszeit. Wo findet das Spiel Schweiz gegen Bosnien statt, in welchem Stadion wird gespielt und wie wird das Wetter? Hier sind alle Infos zum Spielort.

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Innenansicht des SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles, USA, Austragungsort der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der Blick von den Rängen zeigt den gepflegten Rasen und das markante ringförmig
Innenansicht des SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles, USA, Austragungsort der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der Blick von den Rängen zeigt den gepflegten Rasen und das markante ringförmige Anzeigetafelsystem unter dem transparenten Membrandach des modernen NFL-Stadions, Heimstadion der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers. (Copyright Depositphotos.com)

SoFi Stadium: Wo spielt die Schweiz heute gegen Bosnien?

Gespielt wird im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles, einer der spektakulärsten Arenen der Welt. Das 2020 eröffnete Stadion kostete rund fünf Milliarden Dollar und gilt damit als teuerstes Stadion, das je gebaut wurde. Es ist die gemeinsame Heimat der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers.

Charakteristisch ist das feste, halbtransparente Membrandach mit offenen Seiten, das Schatten spendet, ohne die Arena komplett zu schließen. Bei mildem kalifornischem Klima finden die Schweiz und Bosnien-Herzegowina nahezu perfekte Spielbedingungen vor. Im Turnierverlauf ist das SoFi Stadium auch Schauplatz von K.-o.-Spielen.

Weltmeisterschaften
18.6.2026
- 21:00
Schweiz
- -
Bosnien & Herzegovina
Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Los Angeles wissen:

  • Teuerstes Stadion der Welt: Das 2020 eröffnete SoFi Stadium kostete rund fünf Milliarden Dollar.
  • Zwei NFL-Teams unter einem Dach: Hier spielen sowohl die Los Angeles Rams als auch die Los Angeles Chargers.
  • Markantes Membrandach: Das feste, transparente Dach mit offenen Seiten sorgt für mildes Klima und Schatten.
  • Rund 70.000 Plätze: Für Großereignisse lässt sich die Kapazität auf bis zu 100.000 erweitern, in Los Angeles steigen auch K.-o.-Spiele der WM.
WM 2026 | Spieltag 2
| Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion | 18.6.2026-21:00
Schweiz
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Bosnien & Herzegovina
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Tage
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Vorschau: Keine Vorhersage
1
Gregor Kobel
13
Ricardo Rodriguez
5
M. Akanji
4
Nico Elvedi
3
Silvan Widmer
8
Remo Freuler
10
Granit Xhaka
20
Michel Aebischer
11
Dan Ndoye
7
Breel Embolo
22
Fabian Rieder
1
N. Vasilj
5
S. Kolašinac
18
Nikola Katić
4
T. Muharemovic
7
A. Dedić
19
Kerim Alajbegović
14
Ivan Šunjić
6
Benjamin Tahirovic
15
Amar Memić
11
Edin Džeko
10
Ermedin Demirović
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Wer überträgt Schweiz gegen Bosnien im TV und Livestream?

WM 2026 Tabelle der Gruppe B

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe B:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
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Bosnien & Herzegovina
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Kanada
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Qatar
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Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Schweiz und WM 2026 Kader von Bosnien & Herzegowina.

Wie wird das Wetter beim Spiel Schweiz gegen Bosnien?

Weil das Spiel in Los Angeles um 12:00 Uhr mittags Ortszeit angepfiffen wird, erwartet die Teams ein angenehmer kalifornischer Sommertag. Bei Anpfiff liegen die Temperaturen bei milden 19 Grad, dazu weht nur ein leichter Wind und Regen ist kein Thema.

Unter dem offenen Membrandach des SoFi Stadium herrschen damit nahezu ideale Bedingungen für schnellen, technischen Fußball. Die leichte Bewölkung hält die Mittagshitze in Grenzen, sodass weder die Schweiz noch Bosnien-Herzegowina mit großer Hitzebelastung rechnen müssen.

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Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.

Live Ticker Schweiz gegen Bosnien & Herzegovina – Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion

Schweiz0:0Bosnien & Herzegovina

Aufstellung Schweiz

Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye

Aufstellung Bosnien & Herzegovina

Nikola Vasilj, Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirović, Edin Džeko

ℹ️ 20:22 Uhr

Ein paar Fakten zum Spiel!

  • Die Schweiz erreichte bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften jeweils die K.o.-Runde.
  • Bosnien-Herzegowina nimmt erstmals seit der WM 2014 wieder an einer Endrunde teil.
  • Die Bosnier sind seit neun Länderspielen ungeschlagen.
  • Nach dem ersten Spieltag haben alle vier Teams der Gruppe B einen Punkt auf dem Konto, der Sieger könnte heute einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase machen.
  • Die Schweiz gab beim 1:1 gegen Katar 26 Torschüsse ab, ließ jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt.
  • Bosnien-Herzegowina gilt vor allem durch schnelle Konter und seine Stärke bei Standardsituationen als gefährlicher Gegner.
ℹ️ 20:11 Uhr

New York im Ausnahmezustand!

Heute finden die NBA-Feier der Knicks in New York statt. World Cup spielt in der Ostküstenstadt heute nur die 2. Geige.

New York, New York, USA, 18. Juni 2026: Menschen verfolgen aus den Fenstern die Ticker-Tape-Parade der New York Knicks zur Feier des NBA-Titels 2026 in New York City. Die Knicks gewannen die NBA Finals gegen die San Antonio Spurs in fünf Spielen und sicherten sich ihre erste Meisterschaft seit 53 Jahren. (Foto: Adam Gray/Getty Images)
New York, New York, USA, 18. Juni 2026: Menschen verfolgen aus den Fenstern die Ticker-Tape-Parade der New York Knicks zur Feier des NBA-Titels 2026 in New York City. Die Knicks gewannen die NBA Finals gegen die San Antonio Spurs in fünf Spielen und sicherten sich ihre erste Meisterschaft seit 53 Jahren. (Foto: Adam Gray/Getty Images)

ℹ️ 20:10 Uhr

Aufstellungen: Schweiz - Bosnien-Herzegowina

Schweiz: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez - Aebischer, Xhaka, Freuler - Ndoye, Embolo, Rieder.
Trainer: Yakin

Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko.
Trainer: Barbarez

Schiedsrichter: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugal)

ℹ️ 17:22 Uhr

Historischer Vorteil für Bosnien

Das bislang einzige Länderspiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gewann Bosnien am 29. März 2016 mit 2:0. Die Treffer erzielten Edin Džeko und Miralem Pjanić. Beide sind damit bis heute die einzigen Torschützen in der direkten Duellhistorie.

ℹ️ 16:10 Uhr

Auftakt zum 2. Spieltag in Gruppe B

Nach dem ersten Spieltag ist in der WM-Gruppe B alles offen. Die Schweiz kam gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus und kassierte den Ausgleich erst tief in der Nachspielzeit. Bosnien-Herzegowina verspielte beim 1:1 gegen Gastgeber Kanada ebenfalls eine Führung. Damit stehen vor dem direkten Duell alle vier Teams der Gruppe punktgleich da. Ein Sieg heute Abend in Los Angeles würde einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale bedeuten.

Die Eidgenossen gelten trotz des Fehlstarts weiterhin als Favorit. Das Team von Trainer Murat Yakin verlor nur eines seiner letzten 15 Länderspiele und verfügt mit Spielern wie Granit Xhaka und Breel Embolo über reichlich WM-Erfahrung. Bosnien reist dagegen mit einer Serie von neun Länderspielen ohne Niederlage an und will seine starke Ausgangsposition nutzen.

Anpfiff ist um 21:00 Uhr MESZ im SoFi Stadium bei Los Angeles. Die Partie wird in Deutschland exklusiv bei MagentaTV übertragen.

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