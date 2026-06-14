WM 2026: Wo spielt Deutschland gegen Curaçao heute? Stadion WM heute & Wetter

Stadion WM heute: Beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao in Gruppe E geht es nach Texas. Gespielt wird im Houston Stadium, wie das berühmte NRG Stadium während der Weltmeisterschaft offiziell heißt. Anstoß dieses WM-Spiels ist um 19:00 Uhr MESZ, in Houston ist es dann erst 12:00 Uhr mittags Ortszeit. Und genau diese Mittagshitze macht die Frage nach dem Stadion und dem Wetter so spannend. Doch keine Sorge: Man wird unter geschlossenem Dach spielen – klimatisiert!

Wo spielt Deutschland gegen Curaçao?

Schauplatz ist das NRG Stadium im Süden von Houston, der größten Stadt von Texas. Die Arena steht im weitläufigen NRG Park, einem riesigen Veranstaltungskomplex rund elf Kilometer südwestlich der Innenstadt. Vom Zentrum aus erreicht man das Stadion bequem mit der roten METRORail-Linie bis zur Station Stadium Park/Astrodome, die direkt vor der Tür hält.

Während der WM trägt das Stadion aus Sponsorengründen den neutralen Namen „Houston Stadium“. Den Fans der NFL ist es aber als NRG Stadium ein Begriff, als Heimat der Houston Texans. Mit rund 72.000 Plätzen im NFL-Modus, für die WM stehen etwa 68.000 zur Verfügung, gehört es zu den großen Schauplätzen des Turniers.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao

Was macht das Houston Stadium so besonders?

Das 2002 eröffnete Stadion ist weit mehr als eine reine NFL-Arena. Es war ein technischer Pionier, hat Sportgeschichte geschrieben und verwandelt sich einmal im Jahr sogar in eine gigantische Rodeo-Bühne. Hier die spannendsten Antworten rund um den deutschen WM-Auftaktort.

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Warum war das NRG Stadium ein echter Pionier?

Als das damals 352 Millionen Dollar teure Stadion 2002 eröffnet wurde, war es das erste Stadion der NFL überhaupt mit einem voll einfahrbaren Dach. Was heute fast selbstverständlich klingt, war damals eine kleine Revolution und machte Houston zum Vorreiter für eine ganze Generation moderner US-Arenen.

Wie schnell schließt sich das gigantische Dach?

Erstaunlich schnell: Die beiden riesigen Dachhälften gleiten in nur rund sieben Minuten auf oder zu. Ist das Dach geschlossen, läuft die Klimaanlage auf Hochtouren und kühlt den kompletten Innenraum herunter. Genau deshalb hat das Stadion zur WM den Spitznamen „klimatisierte Kathedrale des Fußballs“ bekommen. Bei der schwülen Golfküsten-Hitze wird das Dach zu den Spielen aller Voraussicht nach durchgehend geschlossen bleiben.

Spielt Deutschland auf Kunst- oder Naturrasen?

Normalerweise wird im NRG Stadium auf Kunstrasen gespielt, der harte Football-Einsatz lässt kaum etwas anderes zu. Für die WM gilt aber die strenge FIFA-Vorgabe: Es muss Naturrasen sein. Deshalb wurde eigens ein Naturrasen herangezogen, der in Colorado kultiviert und nach Houston transportiert wurde. Damit er auch unter dem geschlossenen Dach gedeiht, wächst er im Stadion unter speziellen Wachstumslampen aus den Niederlanden.

Welche legendären Spiele sah dieses Stadion schon?

Eine ganze Menge. Hier stieg 2017 der Super Bowl LI, das wohl dramatischste Endspiel der NFL-Geschichte, als die New England Patriots einen 3:28-Rückstand gegen die Atlanta Falcons noch in einen 34:28-Sieg nach Verlängerung drehten, das größte Comeback aller Zeiten. Schon 2004 war das Stadion Gastgeber eines Super Bowls. Im Fußball trug die Copa América 2016 hier ihr Halbfinale aus, in dem Argentinien um Lionel Messi die USA mit 4:0 abfertigte. Dazu kommen drei NCAA-Endrunden im College-Basketball, eine WrestleMania und ausverkaufte Konzerte, etwa von Taylor Swift.

Was hat ein Rodeo in einem Fußballstadion zu suchen?

In Houston gehört das zusammen. Jedes Frühjahr verwandelt sich das NRG Stadium in die Bühne der Houston Livestock Show and Rodeo, des größten Rodeos der Welt. Das Spektakel zog 2025 über 2,7 Millionen Besucher an. Den absoluten Zuschauerrekord der Arena hält dabei kein Football-Spiel, sondern ein Country-Konzert im März 2026 mit 80.203 Fans, mehr als bei jedem NFL-Spiel.

Wie wird das Wetter beim Spiel Deutschland gegen Curaçao in Houston?

Texas im Juni bedeutet pralles Subtropenklima, und der Anstoß um 12:00 Uhr mittags Ortszeit fällt mitten in die heißeste Tageszeit. Rund um die Mittagsstunde klettert das Thermometer auf etwa 30 Grad, durch die enorme Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90 Prozent fühlt es sich aber an wie bis zu 38 Grad. Dazu ist Houston für seine kräftigen Nachmittagsgewitter berüchtigt: Im Tagesverlauf steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf rund 50 Prozent, schwere Schauer und Blitz und Donner sind jederzeit möglich.

Muss Deutschland trotzdem in der Hitze leiden?

Nein, und das ist die gute Nachricht für Spieler und Fans. Weil sich das Dach komplett schließen lässt und die Klimaanlage dann den ganzen Innenraum herunterkühlt, bleiben Gluthitze, Schwüle und Gewitter draußen vor der Tür. Im Houston Stadium herrschen also angenehme, kontrollierte Bedingungen, ganz egal, was über Texas hinwegzieht. Das Wetter dürfte beim deutschen WM-Auftakt damit nur eine Nebenrolle spielen.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender und Übertragungswege in unserem Überblick: Wer überträgt Deutschland gegen Curaçao im TV?