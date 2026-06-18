Stadion WM heute: Wo spielt Deutschland gegen Elfenbeinküste? (Toronto Stadium)

Stadion WM heute: Wo spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste? Am 2. Spieltag der Gruppe E trifft Deutschland nach dem 7:1 gegen Curaçao auf die Elfenbeinküste. Gespielt wird im Toronto Stadium, dem einzigen kanadischen WM-Stadion neben Vancouver. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe E ist am Samstag um 22:00 Uhr MESZ, in Toronto ist es dann 16:00 Uhr Ortszeit. Wer überträgt Deutschland gegen Elfenbeinküste live im TV? ZDF und MagentaTV

Fußball heute Vorschau & Aufstellungen: Wann spielt Deutschland – Elfenbeinküste?

BMO Field: Torontos WM-Bühne am Lake Ontario

Für Deutschland geht es in einer der stimmungsvollsten Arenen des Turniers weiter. Das 2007 eröffnete BMO Field – bei der WM offiziell Toronto Stadium – liegt am Exhibition Place direkt am Ufer des Lake Ontario und ist die Heimat des MLS-Klubs Toronto FC sowie der kanadischen Nationalmannschaft.

Mit seinem Naturrasen und der offenen Bauweise gehört das BMO Field zu den kleineren, dafür besonders fußballtypischen WM-Stadien. Für die Weltmeisterschaft 2026 wurde die Arena temporär auf rund 40.000 Plätze erweitert. Für die DFB-Auswahl ist es übrigens erst das zweite Spiel überhaupt in Kanada – das einzige zuvor war ein 2:0 im letzten Vorbereitungsspiel vor der WM 1994, mit Toren von Matthias Sammer und Rudi Völler.

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Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Toronto wissen:

Einer von nur zwei Spielorten in Kanada: Neben dem BC Place in Vancouver ist das BMO Field der einzige kanadische Schauplatz der WM 2026 und liegt verkehrsgünstig am Exhibition Place.

Neben dem BC Place in Vancouver ist das BMO Field der einzige kanadische Schauplatz der WM 2026 und liegt verkehrsgünstig am Exhibition Place. Heimat des Toronto FC: Seit 2007 trägt der MLS-Klub Toronto FC hier seine Spiele aus, auch die kanadische Nationalmannschaft ist regelmäßig zu Gast.

Seit 2007 trägt der MLS-Klub Toronto FC hier seine Spiele aus, auch die kanadische Nationalmannschaft ist regelmäßig zu Gast. Lage am Lake Ontario: Das Stadion liegt direkt am Ufer des Ontariosees, nur wenige Minuten von der Innenstadt Torontos entfernt.

Das Stadion liegt direkt am Ufer des Ontariosees, nur wenige Minuten von der Innenstadt Torontos entfernt. Echtes Fußballstadion: Anders als viele umgebaute US-Arenen ist das BMO Field ein reines Fußballstadion mit Naturrasen und offener Bauweise, das für die WM temporär aufgestockt wurde.

WM 2026 | Spieltag 2 | Toronto Stadium WM 2026 Stadion | - 22:00 Deutschland S S S S S - : - Elfenbeinküste N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz 1 Yahia Fofana 17 Guéla Doué 5 W. Singo 21 Evan Ndicka 3 Ghislain Konan 8 Franck Kessié 6 Seko Fofana 26 Yan Diomande 15 A. Diallo 12 Elye Wahi 19 Nicolas Pépé

Wer überträgt Deutschland gegen Elfenbeinküste im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Deutschland gegen Elfenbeinküste (WM 2026 Gruppe E, 2. Spieltag)

Deutschland gegen Elfenbeinküste (WM 2026 Gruppe E, 2. Spieltag) Wann? Samstag, 20. Juni 2026

Samstag, 20. Juni 2026 Anstoß? 22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit in Toronto)

22:00 Uhr MESZ (16:00 Uhr Ortszeit in Toronto) Wo? Toronto Stadium (BMO Field) in Toronto, Ontario

Toronto Stadium (BMO Field) in Toronto, Ontario Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, live im ZDF

Ja, live im ZDF Livestream? Kostenlos in der ZDF-Mediathek; zusätzlich bei MagentaTV (UHD/4K)

Worum es sportlich geht

In Toronto steht der Gruppensieg auf dem Spiel: Deutschland und die Elfenbeinküste haben nach dem ersten Spieltag je drei Punkte, die DFB-Elf führt nur dank des besseren Torverhältnisses (7:1 gegen Curaçao). Verliert das Team von Julian Nagelsmann, ist die Tabellenführung dahin – entsprechend steht Deutschland trotz des furiosen Auftakts „schon ein bisschen unter Druck“ (Philipp Lahm). Gegenüber steht eine extrem robuste ivorische Defensive, die in der WM-Qualifikation kein Gegentor kassierte; Trainer Emerse Faé will „die deutsche Mauer zum Einsturz bringen“ und kann seine Abwehr-Maschinen Kossounou und Ndicka variabel im 4-3-3 oder 4-4-2 aufbieten. Alle Details zur Taktik und den voraussichtlichen Aufstellungen findest du in unserer Vorschau zu Deutschland gegen Elfenbeinküste.

Wie wird das Wetter beim Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste?

Weil das Spiel in Toronto am Samstagnachmittag um 16:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, erwartet die Teams ein angenehmer Sommertag. Bei Anpfiff liegen die Temperaturen bei rund 23 bis 25 Grad, dazu weht eine leichte Brise vom Lake Ontario. Im offenen BMO Field herrschen damit gute Bedingungen für schnellen Offensivfußball, wie ihn die DFB-Auswahl beim 7:1 gegen Curaçao gezeigt hat.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Die voraussichtlichen Aufstellungen und alle Rahmendaten findest du in unserer Vorschau zu Deutschland gegen Elfenbeinküste, alle Anstoßzeiten und Sender des Tages in unserem WM-Spielplan.