Stadion WM heute: Wo spielt Belgien gegen Ägypten? Lumen Field in Seattle!

Wo spielt Belgien gegen Ägypten? Das Duell aus Gruppe G führt heute Abend an die US-Westküste. Gespielt wird im Lumen Field in Seattle, das während der Weltmeisterschaft offiziell „Seattle Stadium“ heißt. Anstoß dieses WM-Spiels zwischen Belgien und Ägypten ist um 21:00 Uhr MESZ (Live ARD), in Seattle ist es dann erst 12:00 Uhr mittags Ortszeit. Spielort, Stadion und Wetter im Überblick.

Wo spielt Belgien gegen Ägypten heute?

Der Spielort ist das Lumen Field, das im SoDo-Viertel südlich der Innenstadt von Seattle im US-Bundesstaat Washington liegt, direkt neben dem Baseballstadion der Mariners und bestens mit der Stadtbahn angebunden. Wo das Spiel Belgien gegen Ägypten stattfindet und welches Stadion es genau ist, lässt sich damit schnell beantworten: in einer der stimmungsvollsten Arenen des Turniers. In welchem Stadion Ägypten heute spielt, ist also keine schwere Frage.

In Seattle finden insgesamt sechs WM-Partien statt, darunter zwei Spiele der K.o.-Runde.

Weltmeisterschaften Belgien - - Ägypten

Was macht das Lumen Field so besonders?

Das 2002 eröffnete Lumen Field ist die Heimat der Seattle Seahawks aus der NFL und der Seattle Sounders aus der MLS. Hier die spannendsten Antworten rund um den Spielort von Belgien gegen Ägypten.

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Ist das wirklich eines der lautesten Stadien der Welt?

Ja. Die Fans der Seahawks gelten als „12th Man“, also als zwölfter Mann auf dem Platz, und stellten hier 2013 mit 137,6 Dezibel einen Guinness-Weltrekord für die lautste Stadionkulisse auf. Verantwortlich dafür ist auch die Bauweise: Die großen Teildächer über den Rängen werfen den Lärm zurück aufs Feld.

Haben Fans hier wirklich ein Erdbeben ausgelöst?

Beinahe. Beim legendären „Beast Quake“ im Januar 2011 sprangen die Zuschauer bei einem Touchdown so heftig, dass ein nahes Erdbebenmessgerät der Universität tatsächlich Erschütterungen registrierte. Ein echtes Beben war es nicht, aber ein eindrucksvoller Beweis für die Wucht dieser Kulisse.

Spielen Belgien und Ägypten drinnen oder draußen?

Draußen. Das Lumen Field ist ein offenes Stadion, nur rund 70 Prozent der Sitzplätze sind überdacht, das Spielfeld selbst liegt unter freiem Himmel. Bei klarem Wetter reicht der Blick von den oberen Rängen bis zur Skyline von Seattle und zum schneebedeckten Mount Rainier.

Spielen Belgien und Ägypten auf echtem Rasen?

Normalerweise liegt im Lumen Field Kunstrasen, es war 2002 sogar das erste NFL-Stadion mit diesem Belag. Für die WM wurde jedoch erstmals echter Naturrasen verlegt, eine Hybridsode aus dem US-Bundesstaat Washington, wie es die FIFA für ihre Turniere vorschreibt.

Wie wird das Wetter beim Spiel Belgien gegen Ägypten in Seattle?

Seattle gilt als Regenstadt, doch ausgerechnet zum Anstoß zeigt sich die „Emerald City“ von ihrer besten Seite. Zum Anpfiff um 12:00 Uhr mittags Ortszeit ist es sonnig-trocken und mit rund 28 Grad sogar ungewöhnlich warm für die Jahreszeit, die Regenwahrscheinlichkeit liegt nahe null Prozent.

Müssen Belgien und Ägypten mit Regen rechnen?

Diesmal nicht. Obwohl das Lumen Field ein offenes Stadion ist und Seattle seinen Ruf als verregnete Stadt hat, bleibt es an diesem Tag trocken und warm. Eher könnte die für Seattle untypische Hitze am offenen Spielfeld zum Thema werden als der berühmte Nieselregen.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender und Übertragungswege in unserem Überblick: Wer überträgt Belgien gegen Ägypten im TV?

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