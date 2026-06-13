Stadion WM 2026 heute – Wo spielt Brasilien gegen Marokko? MetLife Stadium in New York/New Jersey!

Stadion WM heute Nacht: Beim ersten Gruppenspiel der Brasilianischen Nationalmannschaft gegen Marokko steht heute Nacht nicht nur ein echtes Topspiel an, sondern auch die größte Bühne des ganzen Turniers. Gespielt wird im MetLife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey, das bei der Weltmeisterschaft offiziell als „New York New Jersey Stadium“ firmiert. Mit 82.500 Plätzen ist es der größte Austragungsort der WM 2026, hier steigt am 19. Juli auch das WM-Endspiel. Anstoß ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:00 Uhr MESZ, vor Ort in New York ist es dann 18:00 Uhr.

Die größte Bühne der WM 2026

Für Brasilien und Marokko beginnt das Turnier dort, wo es am 19. Juli auch enden wird: im MetLife Stadium, dem Schauplatz des WM-Finales. Die 2010 eröffnete Mehrzweckarena in East Rutherford liegt nur rund zehn Kilometer westlich von Manhattan und wird im Großraum New York gern einfach „New York New Jersey Stadium“ genannt.

Wer den US-Sport kennt, dem ist die Spielstätte längst vertraut. Als Heimat der New York Giants und der New York Jets ist sie eine der berühmtesten NFL-Bühnen des Landes. Heute Nacht wechselt New Jersey vom eiförmigen Football zum runden Leder.

Weltmeisterschaften Brasilien - - Marokko

Das müsst ihr über den WM-Riesen in New York/New Jersey wissen:

Größtes Stadion des Turniers: Mit 82.500 Plätzen ist das MetLife Stadium der größte aller 16 WM-Austragungsorte. Kein Wunder, dass die FIFA hierher das Endspiel am 19. Juli 2026 vergeben hat. Wer heute Nacht dabei ist, sitzt also schon einmal im Finalstadion.

Mit 82.500 Plätzen ist das MetLife Stadium der größte aller 16 WM-Austragungsorte. Kein Wunder, dass die FIFA hierher das Endspiel am 19. Juli 2026 vergeben hat. Wer heute Nacht dabei ist, sitzt also schon einmal im Finalstadion. Zwei NFL-Klubs unter einem Dach: Das MetLife Stadium ist die seltene gemeinsame Heimstätte gleich zweier NFL-Teams, der New York Giants und der New York Jets. Eröffnet wurde die Arena 2010, seither ist sie eine der meistgenutzten Großbühnen der USA.

Das MetLife Stadium ist die seltene gemeinsame Heimstätte gleich zweier NFL-Teams, der New York Giants und der New York Jets. Eröffnet wurde die Arena 2010, seither ist sie eine der meistgenutzten Großbühnen der USA. Bühne für Weltstars: Hier feierte Chile beim Copa-América-Finale 2016 im Elfmeterschießen über Lionel Messis Argentinien, und 2025 gewann Chelsea im Finale der Klub-WM mit 3:0 gegen Paris Saint-Germain. Auch Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen und Ed Sheeran füllten die Ränge bereits.

Hier feierte Chile beim Copa-América-Finale 2016 im Elfmeterschießen über Lionel Messis Argentinien, und 2025 gewann Chelsea im Finale der Klub-WM mit 3:0 gegen Paris Saint-Germain. Auch Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen und Ed Sheeran füllten die Ränge bereits. Offene Schüssel ohne Dach: Anders als manch andere WM-Arena hat das MetLife Stadium kein Dach. Das Wetter spielt also direkt mit, was bei einem Sommerabend an der US-Ostküste durchaus ein Faktor sein kann.

Wie wird das Wetter beim Spiel Brasilien gegen Marokko?

Die gute Nachricht für alle 82.500 Fans im offenen Rund: Es bleibt trocken. Zum Anstoß um 18:00 Uhr Ortszeit erwartet New York einen hochsommerlichen, klaren Abend mit rund 31 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Bei nur leichtem Wind und niedriger Luftfeuchtigkeit fühlt es sich angenehm nach Sommer an.

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Im Verlauf der Partie kühlt es spürbar ab. Gegen Ende der ersten Halbzeit sind es noch etwa 28 Grad, zum Schlusspfiff rund 26 Grad bei aufziehender Bewölkung. Perfekte Bedingungen für Brasiliens Techniker und Marokkos schnelles Umschaltspiel, gespielt wird auf jeden Fall unter freiem Himmel.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender in unserem Überblick: Wer überträgt Brasilien gegen Marokko im TV?