Sportvorstand Max Eberl von Bayern München zeigt sich optimistisch hinsichtlich einer Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Dayot Upamecano. Trotz der anhaltenden Spekulationen um den französischen Nationalspieler betont Eberl die konstruktiven Gespräche. Das Ziel bleibt klar: Die Verantwortlichen der Münchner wollen Upamecanos auslaufendes Arbeitspapier verlängern. Eberl äußerte sich nach dem Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 zuversichtlich über eine Einigung.

Optimismus bei Bayern München

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Mainz gab Max Eberl ein Update zur möglichen Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano. “Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich”, erklärte der Sportvorstand und verwies auf die positiven Gespräche. Eberl stellte klar, dass die Gerüchte über ein Ultimatum oder eine Absage des Spielers nicht der Realität entsprechen: “Das ist alles Quatsch. Wir reden sehr gut.”

Verhandlungen laufen weiter

Trotz des optimistischen Tons gibt es noch keinen Durchbruch in den Verhandlungen. Eberl macht jedoch deutlich, dass die Verhandlungsposition sich verbessert. “Dieses Nadelöhr wird kleiner”, sagte er mit Bezug auf die Gespräche. Zudem äußerte er sich humorvoll über die Möglichkeit, dass Upamecano “durch das Nadelöhr” kommen muss, was diese Verhandlungen für den Rekordmeister entscheidend macht.

Upamecano und seine Rolle beim Rekordmeister

Dayot Upamecano, der seit seinem Wechsel von RB Leipzig 2021 für 42,5 Millionen Euro in München spielt, hat sich als eine zentrale Figur in der Abwehr des FC Bayern etabliert. In 172 Pflichtspielen erzielte der 27-Jährige bisher sechs Tore. Die Bayern sind bestrebt, die Zusammenarbeit mit ihrem Abwehrchef zu verlängern, da er eine Schlüsselrolle in der Defensive einnimmt.

Keine Versprechungen, aber positive Ausblicke

Max Eberl gibt sich optimistisch, macht jedoch keine konkreten Versprechungen bezüglich eines Abschlusses noch vor dem Jahreswechsel. “Ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen noch 2025 wäre wünschenswert, aber das kann ich nicht versprechen”, so Eberl. Eine Verschiebung auf 2026 wäre jedoch für Bayern nicht dramatisch, da die Gespräche weiterhin auf einem guten Weg sind.