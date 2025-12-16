Sportler des Jahres 2025: Live im ZDF am Sonntag, 21.12.

Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, findet die mit Spannung erwartete Gala “Sportler des Jahres 2025” im ZDF statt. Die Ehrung wird live aus dem Bénazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden übertragen und kann bereits ab 20.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal verfolgt werden. Für die Wahl der Sportler hat die Fachjury aus Deutschlands Sportjournalisten gewählt und die Nachfolger von Oliver Zeidler, Darja Varfolomeev und der Frauen-Nationalmannschaft im 3×3-Basketball gekürt. Die Gala verspricht zahlreiche emotionale Höhepunkte und prominente Gäste aus der Sportwelt.

Die Gala im ZDF: Moderation und Gäste

In diesem Jahr führen sich bereits zum dritten Mal die beiden Moderatoren Lena Kesting und Sven Voss durch die 90-minütige Gala. Sie begrüßen zahlreiche Gäste aus der Welt des Sports, die die großen Erfolge und Meisterschaften des Jahres feiern. Fans dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die besten Athleten des Landes in den Mittelpunkt stellt.

Sportliche Highlights des Jahres 2025

Das Jahr 2025 war gespickt mit emotionalen Momenten, die die Zuschauer fesselten. Besonders hervorzuheben sind Ann-Katrin Bergers herausragende Parade bei der Fußball-EM der Frauen gegen Frankreich, der EM-Titel der deutschen Basketballer sowie der triumphale Sieg der Hockey-Spieler. Zudem sind die WM-Siege im Zehnkampf und Schwimmen weitere Glanzlichter, die das Sportjahr prägten.

Die besten Sport-Momente 2025 im ZDF

Pünktlich zur Gala wird auch die Dokumentation “Die besten Sport-Momente 2025” ausgestrahlt. Diese gibt ab 18.25 Uhr einen Rückblick auf die herausragenden Leistungen des Jahres, einschließlich großer Triumphe und emotionaler Niederlagen. Der Film von Henrik Diekert ist bereits ab Freitag, den 19. Dezember 2025 um 10.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

Erneute Ehrung seit 1947

Die Wahl zum “Sportler des Jahres” findet bereits zum 79. Mal statt. Die Sportjournalisten haben die Nominierten in jeder Kategorie gewählt, nachdem die Kaderathleten aus den Bereichen Olympische und Paralympische Spiele die Top Ten ermittelt haben. Die Spannung rund um die Bekanntgabe der neuen Sieger ist groß, und die gesamte Sportszene wartet gebannt auf die Ergebnisse.