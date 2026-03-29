Spielt VfB Stürmer Deniz Undav beim Länderspiel gegen Ghana von Anfang an?

Vor dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Montag gegen Ghana (ARD zeigt live ab 20:15 Uhr)wächst die Debatte um die Besetzung des Sturmzentrums. Kai Havertz und Nick Woltemade konnten zuletzt nicht überzeugen, weshalb Forderungen nach einem Startelfeinsatz von VfB-Stürmer Deniz Undav lauter werden. Undav hat sich mit starken Leistungen in dieser Saison beim VfB Stuttgart und etlichen Treffern und Assists empfohlen. Nun bleibt die Frage, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann ihm gegen Ghana die Chance von Anfang an geben wird – und das wie Torhüter Nübel im eigenen Stadion in Stuttgart.

Sturmfrage beim DFB: Wer beginnt gegen Ghana?

Vor dem nächsten Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am kommenden Montag gegen Ghana stellt sich die Frage, wer im Sturmzentrum beginnen wird. Sowohl Kai Havertz als auch Nick Woltemade konnten zuletzt nicht überzeugen. Daher werden immer mehr Stimmen nach einem Startelfeinsatz von Deniz Undav laut.

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Wann bekommt Deniz Undav seinen Startelfeinsatz?

Nationalstürmer Deniz Undav saß im letzten Testspiel gegen die Schweiz trotz starker Leistungen, etlicher Tore und Assists beim VfB Stuttgart nur auf der Bank. Den Vorzug im Sturm erhielt Nick Woltemade, der bei seinem Verein Newcastle United jedoch nicht mehr erste Wahl ist.

Gegen die Schweiz konnte Woltemade jedoch nicht überzeugen und keinen Treffer beisteuern. Woltemade wurde für Kai Havertz in der 63. Minute eingewechselt, der zuvor ebenfalls nicht für Gefahr im Angriff sorgen konnte. Deniz Undav saß gegen die Schweiz hingegen 90 Minuten auf der Bank.

Diese Entscheidung von Trainer Julian Nagelsmann sorgt bei vielen Fans und Experten für Unverständnis. Undav ist im Vergleich zu Havertz und Woltemade deutlich formstärker und hätte sich einen Einsatz verdient. Es stellt sich die Frage, ob sich dies im nächsten Länderspiel gegen Ghana ändern wird.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 19:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 12 Alexander Nübel 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 24 A. Stach 8 Leon Goretzka 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Fans fordern Startelfeinsatz von Deniz Undav

Deniz Undav spielt im Trikot des VfB Stuttgart eine hervorragende Saison. Der torgefährliche Stürmer konnte für seinen Verein bereits etliche Treffer und Assists beisteuern. Auch im Vergleich zu Kai Havertz und Nick Woltemade wirkte Undav zuletzt deutlich torgefährlicher und könnte die Sturmprobleme des DFB-Teams lösen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte den Angreifer im Testspiel gegen die Schweiz jedoch über 90 Minuten auf die Bank, könnte ihm jedoch gegen Ghana Einsatzzeit geben und dann möglicherweise einen Treffer für die deutsche Fußballnationalmannschaft beisteuern. Die Startaufstellung am kommenden Montag wird über die Entscheidung von Nagelsmann Aufschluss geben.