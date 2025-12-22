Spielball „ITRI“ von Puma für den Africa Cup of Nations vorgestellt

Die Confédération Africaine de Football (CAF) und der Sportartikelhersteller PUMA haben den offiziellen Spielball für die TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) in Marokko 2025 vorgestellt. Der Ball mit dem Namen ITRI vereint traditionelles marokkanisches Handwerk mit modernster Technologie und wird am 21. Dezember 2025 erstmals im Einsatz sein. Die ansprechende Gestaltung zeigt geometrische Muster, die die kulturelle Vielfalt und den spirituellen Zusammenhalt des afrikanischen Fußballs symbolisieren.

ITRI: Ein Ball mit kultureller Bedeutung

Der offizielle Spielball ITRI ist inspiriert von der jahrhundertealten Zellij-Kunst Marokkos, die für ihre komplexen geometrischen Mosaike bekannt ist. Diese einzigartige Gestaltung spiegelt nicht nur die kulturellen Wurzeln wider, sondern verkörpert auch die Leidenschaft und Einheit, die den afrikanischen Fußball prägen. Der Name ITRI ehrt den Stern auf der marokkanischen Flagge und verweist auf die bedeutenden Sterne, die in der traditionellen Zellij-Handwerkskunst vorkommen.

Innovative Technologie trifft auf Tradition

Die Entwicklung des ITRI-Balls begann unmittelbar nach der Bestätigung Marokkos als Gastgebernation. In mehreren Phasen wurden kulturelle Recherchen, kreative Erkundungen und Leistungstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Ball die marokkanische Kunst authentisch widerspiegelt. Durch die Zusammenarbeit zwischen dem kreativen Entwicklungsteam der CAF und dem globalen Designteam von PUMA wurde eine harmonische Verbindung zwischen Tradition und Innovation geschaffen.

Gestalterische Elemente und Symbolik

Die auffällige Gestaltung des ITRI-Balls integriert traditionelle marokkanische geometrische Muster, die durch zentrale Sterngeometrie, Blumenelemente und kreisförmige Symmetrie charakterisiert sind. Jedes Designelement trägt kulturelle Bedeutung:

Sterngeometrie : Symbolisiert Ehrgeiz, Licht und das Streben nach Exzellenz auf Afrikas größter Fußballbühne.

: Symbolisiert Ehrgeiz, Licht und das Streben nach Exzellenz auf Afrikas größter Fußballbühne. Blumenformen : Stehen für Feierlichkeiten, Wachstum und den festlichen Geist der TotalEnergies CAF AFCON.

: Stehen für Feierlichkeiten, Wachstum und den festlichen Geist der TotalEnergies CAF AFCON. Kreisförmige Symmetrie: Reflektiert die Einheit der 24 Nationen, die für das Turnier zusammenkommen.

Markteinführung und Verfügbarkeit

PUMA hat die offizielle Vorstellung des ITRI-Balls mit einem Reveal-Video gefeiert. Der Ball wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 130,00 € in regionalen Märkten erhältlich sein. Die TotalEnergies CAF AFCON Marokko 2025 beginnt am 21. Dezember 2025 und vereint die besten Fußballnationen des Kontinents für das prestigeträchtigste Turnier Afrikas. Weitere Informationen zum ITRI-Ball sind auf der offiziellen Webseite von PUMA verfügbar.