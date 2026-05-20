Spekulationen um Deutschland-WM 2026 Kader – Welche Nationalspieler sind nicht dabei?

Vor der offiziellen WM-Nominierung verdichten sich die Hinweise auf mehrere feste Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nach aktuellen Berichten sollen gleich drei Profis des VfB Stuttgart im Aufgebot stehen, während andere bekannte Namen offenbar außen vor bleiben. Auch Kölns Shootingstar Said El Mala wird laut den jüngsten Meldungen erstmals für ein großes Turnier eingeplant.

Stuttgarter Trio soll dabei sein, andere VfB-Profis nicht

Wie Sky berichtet, gehören Deniz Undav (29), Jamie Leweling (25) und Angelo Stiller (25) zum DFB-Aufgebot, das Nagelsmann am Donnerstag für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli bekannt geben will. Damit wären drei Stuttgarter im Kader, während andere Clubkollegen wohl leer ausgehen.

Nicht berücksichtigt werden sollen demnach die VfB-Profis Chris Führich (28), Josha Vagnoman (25) und Maximilian Mittelstädt (29). Ebenfalls nicht eingeplant ist laut RTL Robert Andrich (31) von Bayer Leverkusen. Der Mittelfeldspieler stand bereits bei den vergangenen Länderspielen nicht mehr im DFB-Kader.

Auch Niclas Füllkrug (33) soll laut Sky und Bild keine Rolle spielen. Der derzeit von West Ham zu Milan verliehene Mittelstürmer wird demnach nicht nominiert.

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Liveticker heute

11:15 Uhr Wer fährt in die USA? Es wird spannend! 26 Nationalspieler dürfen in die USA fahren, Stichtag ist der 5.Juni, dann muss der komplette Kader der FIFA gemeldet werden. Die obligatorische Abstellungsperiode für die Spieler beginnt am 25. Mai 2026.

El Mala vor der Premiere, Nmecha im Kader

Die Spekulationen um Zu- und Absagen nahmen kurz vor der Bekanntgabe weiter zu. Nach Informationen von Sky ist auch der Dortmunder Felix Nmecha (25) dabei. Der 25-Jährige war erst im Saisonendspurt nach einem Außenbandriss im Knie auf den Platz zurückgekehrt. Die Sport Bild hatte zuvor bereits über eine Nominierung berichtet.

Update 19:17 Uhr: Nach übereinstimmenden Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger und von Bild soll Nagelsmann zudem auf Said El Mala zurückgreifen. Der 19 Jahre alte Angreifer von Köln, der in dieser Saison 13-mal traf, war im November erstmals nominiert worden, kam in der WM-Qualifikation aber noch nicht zum Einsatz und stünde damit vor seiner Premiere im Nationaltrikot.

Bis zur Verkündung des 55er-Voraufgebots will Nagelsmann alle Kandidaten persönlich über ihre Perspektive informieren. Ein Gespräch mit Hoffenheims Oliver Baumann (35) soll bereits stattgefunden haben. Dabei sei der Torhüter über Manuel Neuers Comeback beim FC Bayern und seine Rolle als Nummer zwei informiert worden.

Vier Torhüter als Option

Auch im Tor könnte es bei der WM eine besondere Lösung geben. Wie schon bei der EM 2024 denkt Nagelsmann laut Süddeutscher Zeitung darüber nach, für Trainingszwecke mit vier Keepern zum Turnier zu reisen. Als zusätzliche Namen gelten dann voraussichtlich Neuers Teamkollege Jonas Urbig (22) sowie der Stuttgarter Alexander Nübel (29).

Vor zwei Jahren war Nübel letztlich aus dem finalen Kader gestrichen worden. Im Unterschied zu seinen VfB-Kollegen soll der 29-Jährige bislang noch keinen Anruf von Nagelsmann erhalten haben. Torhüter dürfen während des Turniers bei Verletzungen jederzeit nachnominiert werden.