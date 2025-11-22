Spanische Frauen-Fußballnationalmannschaft mit Starbesetzung zum Nations-League-Finale gegen Deutschland

Die spanische Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Finalrunde der UEFA Nations League auf Deutschland – und bringt dafür ihr bestes Personal mit. Angeführt von Weltfußballerin Aitana Bonmatí und Routinier Alexia Putellas, will der Titelverteidiger in den zwei Duellen mit dem DFB-Team erneut Geschichte schreiben.

Hochkarätiger Kader – mit klarer Zielsetzung

Nationaltrainerin Sonia Bermúdez hat einen 25-köpfigen Kader nominiert, der keine Zweifel an den Ambitionen der Spanierinnen lässt. Mit dabei sind neben Bonmatí und Putellas auch Top-Stürmerin Jenni Hermoso sowie weitere erfahrene Kräfte wie Irene Paredes und Olga Carmona. Spanien geht mit einer klaren Marschroute in die Spiele: „Ich unterschreibe kein Unentschieden“, stellte Bermúdez im Vorfeld klar. Sie will bereits im Hinspiel in Kaiserslautern ein Ausrufezeichen setzen – am liebsten mit einem Auswärtssieg und „vielen Toren“.

Neuauflage des EM-Krachers

Die Begegnung hat zusätzlich Brisanz: Es ist die Neuauflage des EM-Halbfinals 2022, in dem Spanien sich in der Verlängerung mit 1:0 gegen Deutschland durchsetzte. Damals war es Bonmatí, die den entscheidenden Treffer erzielte. Im Finale scheiterten die Spanierinnen dann an England im Elfmeterschießen. Nun bietet sich in der Nations League die Chance, einen weiteren Titel nachzulegen – diesmal unter anderen Vorzeichen, aber mit ähnlich hoher Qualität auf beiden Seiten.

Wann spielt die Frauen Deutschland Nationalmannschaft 2025 wieder?

Die deutsche Frauen Fußball-Nationalmannschaft spielt am 28.11. in der UEFA Nations League wieder. Dann im Hinspiel des Finales gegen Spanien, am 2.12. ist dann das Rückspiel.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

20:30 Deutschland Frauen - - Spanien Frauen 18:30 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Deutschland wartet ein harter Brocken

Trainerin Bermúdez weiß, dass das DFB-Team ein ernstzunehmender Gegner ist: „Deutschland hat ein fantastisches Team. Wir haben höchsten Respekt“, erklärte sie. Die Duelle finden am 28. November in Kaiserslautern (20:30 Uhr, ZDF) und am 2. Dezember in Madrid (18:30 Uhr, ARD) statt. Kleine taktische Details könnten den Ausschlag geben – ein Kampf auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Der komplette Kader Spaniens im Überblick

Tor: Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga

Abwehr: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, María León, María Méndez, Jana Fernández, Leila Ouahabi

Mittelfeld: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi

Angriff: Mariona Caldentey, Alba Redondo, Claudia Pina, Jenni Hermoso, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Cristina Martín-Prieto, Esther González, Edna Imade