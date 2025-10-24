Spanische Frauen-Nationalmannschaft: Hermoso reagiert emotional auf Spanien-Berufung

Jennifer Hermoso kehrt in Spaniens Nationalteam zurück – ein Jahr nach dem Kuss-Eklat

Jennifer Hermoso ist zurück bei der spanischen Frauen-Nationalmannschaft – und das mit einer emotionalen Reaktion. Nach einem Jahr ohne Nominierung wurde die Rekordtorschützin der Furia Roja von der neuen Trainerin Sonia Bermúdez in den Kader für die Nations-League-Halbfinals gegen Schweden berufen. Die Rückkehr ist nicht nur sportlich bedeutsam, sondern auch ein symbolisches Signal nach den Turbulenzen rund um den Kuss-Skandal von 2023.

Emotionale Rückkehr nach harter Zeit

Die Rückkehr zur Nationalelf bedeutet für Hermoso weit mehr als nur eine sportliche Herausforderung. „Ich muss zugeben, ich habe geweint“, sagte die 35-Jährige im Gespräch mit Radio Televisión Española. Nach eigener Aussage habe sie lange für diesen Moment gearbeitet und sich intensiv darauf vorbereitet. Mit 57 Toren in 123 Spielen ist sie nicht nur Rekordtorschützin, sondern auch eine der prägenden Figuren des spanischen Frauenfußballs. Ihre letzte Partie im Trikot der Nationalmannschaft absolvierte sie im Oktober 2024 – ein Kurzeinsatz gegen Kanada.

Neue Trainerin, neues Kapitel

Die Nominierung erfolgte durch Sonia Bermúdez, die das Amt nach dem Rücktritt von Montse Tomé übernommen hatte. Tomé war nach dem verlorenen EM-Finale im August entlassen worden und hatte Hermoso zuletzt nicht mehr berücksichtigt. Mit Bermúdez steht nun eine Trainerin an der Seitenlinie, die auf Erfahrung und klare Zeichen setzt – die Rückberufung von Hermoso ist ein solcher Schritt.

Der Kuss-Eklat und seine Folgen

Weltweit bekannt wurde Hermoso im Zuge der WM 2023, allerdings nicht wegen ihrer Tore. Bei der Siegerehrung küsste der damalige Verbandschef Luis Rubiales sie gegen ihren Willen auf den Mund – ein Vorfall, der später als „sexueller Übergriff“ eingestuft wurde. Rubiales wurde unter anderem zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt und verlor sein Amt. Hermoso wurde zur zentralen Figur in einer Debatte über Machtmissbrauch und Respekt im Sport.

Blick nach vorn: Fokus auf Schweden

Mit dem Halbfinale der Nations League gegen Schweden steht nun wieder der sportliche Aspekt im Vordergrund. Hermoso will mit der Nationalmannschaft an frühere Erfolge anknüpfen. Ihre Rückkehr stärkt nicht nur die Offensive, sondern auch den Zusammenhalt im Team. Für Spanien ist es ein Neustart – mit einer alten, aber hochmotivierten Führungsspielerin.