Spanien erleichtert zur WM 2026 – Yamal „Wird in Topform sein“

Spanien kann zum WM-Auftakt offenbar auf Lamine Yamal zählen. Nationalcoach Luis de la Fuente rechnet damit, dass der 18 Jahre alte Flügelspieler des FC Barcelona rechtzeitig fit wird, will seinen Zustand aber weiter genau beobachten.

De la Fuente gibt sich optimistisch

Im Interview mit Mundo Deportivo sagte de la Fuente über seinen Offensivmann: „Wir wissen, dass er in Topform sein wird, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er für das erste Spiel bereit sein wird.“ Gleichzeitig schränkte der Europameister-Coach ein: „Aber wir werden seine Entwicklung weiterhin genau beobachten.“

Yamal laboriert derzeit noch an einer Oberschenkelverletzung, die er sich Ende April zugezogen hatte. Für Spanien steht der Auftakt in die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada am 15. Juni in Atlanta gegen Neuling Kap Verde an.

Schwere Aufgaben in Gruppe H

Danach trifft die Mannschaft in Gruppe H auf Saudi-Arabien am 21. Juni und Uruguay am 27. Juni. De la Fuente sieht sein Team dabei in einer starken Ausgangslage und meinte: „Meiner Meinung nach haben wir die besten Spieler der Welt.“

Dennoch warnt der spanische Nationaltrainer vor der Konkurrenz. Es gebe „viele sehr starke Mannschaften“, erklärte er. Unter den ernsthaften Titelanwärtern seien „acht, neun oder zehn Teams mit einer echten Chance auf den WM-Titel“. Spanien müsse deshalb „sehr gut spielen, wenige Fehler machen und gute Tage erwischen, damit uns niemand schlägt.“