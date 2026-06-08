Spanien bei der WM 2026 – Yamal und Williams rechtzeitig zum WM-Start fit

Spaniens Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams werden pünktlich zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft wieder fit sein. Nationaltrainer Luis de la Fuente erklärte, dass beide Flügelstürmer am 16. Juni im ersten Spiel gegen Kap Verde zur Verfügung stehen. Auch Víctor Muñoz von CA Osasuna soll in Atlanta einsatzbereit sein.

Yamal und Williams bleiben im USA-Camp

Yamal vom FC Barcelona und Williams von Athletic Bilbao haben derzeit jeweils Oberschenkelprobleme und reisten deshalb nicht mit nach Puebla in Mexiko, wo Spanien am Montag noch ein letztes Testspiel gegen Peru bestreitet. Stattdessen ließ das spanische Team die beiden Angreifer im Mannschaftscamp in den USA, nachdem die medizinische Abteilung und die Athletiktrainer dazu geraten hatten. „Es ist schade, dass sie nicht bei uns sind, aber die medizinische Abteilung und die Athletiktrainer haben uns empfohlen, sie im Teamcamp in den USA zu lassen“, sagte de la Fuente.

De la Fuente plant mit allen drei Spielern

Mit Blick auf den Turnierstart stellte der Coach klar: „Alle drei werden für das nächste Spiel verfügbar sein.“ Besonders Yamal, der Ende April beim FC Barcelona verletzt ausgefallen war, gilt als Schlüsselfigur im spanischen Angriffsspiel. Beim EM-Triumph 2024 hatten er und Williams der Auswahl entscheidende Impulse gegeben. Ohne Yamal kam Spanien zuletzt in einem Test nicht über ein 1:1 gegen den Irak hinaus. In der Gruppenphase trifft der Europameister neben Kap Verde auch noch auf Saudi-Arabien und Uruguay.