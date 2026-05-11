Spanien bei der WM 2026 – Williams trotz Muskelverletzung wohl fit für die WM

Die spanische Nationalmannschaft kann auf dem Weg zur WM offenbar auch auf Nico Williams bauen. Der Flügelspieler von Athletic Bilbao muss zwar wegen einer mittelschweren Muskelverletzung die Saison im Verein vorzeitig beenden, soll für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada aber rechtzeitig wieder einsatzfähig sein.

Bilbao meldet Muskelverletzung, Spanien hofft auf rechtzeitige Rückkehr

Das teilte der Klub am Montag mit. Spanische Medien spekulierten derweil über eine Ausfallzeit von rund drei Wochen. Bis zum WM-Auftakt der Spanier gegen Kap Verde am 15. Juni bleiben dennoch exakt fünf Wochen.

Williams hatte sich bereits am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Valencia beim 0:1 in der ersten Halbzeit erneut verletzt und musste von seinem Bruder Inaki ersetzt werden. Der 23-Jährige war in dieser Saison immer wieder von Blessuren ausgebremst worden, vor allem Leistenprobleme setzten ihm zu. Deshalb stand er in der laufenden Spielzeit nur in der Hälfte der Bilbao-Partien in der Startelf.

Auch Lamine Yamal pausiert vor dem Turnier

Für die spanische Auswahl lief Williams zuletzt im September 2025 auf. Neben ihm fehlt derzeit auch Lamine Yamal im Offensivbereich der Furia Roja, wobei auch der zweite Angriffskünstler rechtzeitig zum Turnierstart fit werden soll. Gemeinsam bildeten beide auf dem Weg zum EM-Titel 2024 die extrem starke Flügelzange.