Spanien bei der WM 2026 als Favorit: Yamal & Williams fit für den WM-Start

Spanien kann zum Start der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika offenbar mit Lamine Yamal und Nico Williams planen. Nationaltrainer Luis de la Fuente kündigte am Mittwoch an, dass beide Offensivspieler rechtzeitig fit werden sollen.

Rückkehr nach Oberschenkelproblemen

Yamal und Williams hatten zum Ende der Vereinssaison wegen Oberschenkelverletzungen gefehlt. Nach Angaben des spanischen Chefcoachs entwickeln sich beide dennoch nach Plan. „Wir sind perfekt mit den Vereinen abgestimmt, wir geben ihnen Kontinuität in einem Programm, das vor einiger Zeit festgelegt wurde, und die Wahrheit ist, dass sich die Spieler jeden Tag verbessern“, sagte de la Fuente. Beide machten „wie erwartet Fortschritte“, für den Test gegen den Irak am Donnerstag in La Coruna um 21 Uhr kommt ein Einsatz aber noch zu früh.

Yamal bleibt Schlüsselspieler

Gerade Yamal vom FC Barcelona gilt für Spaniens Offensive als zentraler Faktor. De la Fuente erklärte: „Wenn alles so weiterläuft wie bisher, könnte er am 15. Juni einsatzbereit sein, aber das garantiert nicht, dass er spielen wird.“ Zum Auftakt der WM trifft Spanien in Atlanta auf Kap Verde. In Gruppe H warten außerdem Saudi-Arabien am 21. Juni ebenfalls in Atlanta und Uruguay am 27. Juni in Guadalajara.

Spanien zählt zum Favoritenkreis

Nach dem EM-Triumph in Deutschland vor zwei Jahren gehört Spanien erneut zu den großen Titelfavoriten. De la Fuente ordnete das Turnier zugleich historisch ein, weil es „die Weltmeisterschaft ist, bei der die meisten Mannschaften realistische Gewinnchancen haben“.