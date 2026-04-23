Spanien atmet auf – Yamal wohl bei der WM 2026 dabei

Lamine Yamal kann mit etwas Glück rechtzeitig zur WM wieder angreifen. Der Offensivstar des FC Barcelona fällt zwar wegen einer Oberschenkelverletzung für den Rest der Saison aus, doch der Klub geht davon aus, dass er für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada für Europameister Spanien wieder zur Verfügung stehen wird.

Barcelona teilte am Donnerstag mit, dass die Blessur am linken Bein konservativ behandelt werde. Es handle sich um eine Verletzung eines Oberschenkelmuskels, über die zuvor bereits die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet hatte. Die Untersuchungen am Donnerstag brachten nun Gewissheit. Die WM beginnt am 11. Juni, bei einem komplikationslosen Heilungsverlauf könnte Yamal genau rechtzeitig fit werden.

Flick: Schonung ist unvermeidlich

Wie dringend Barcelona den 18-Jährigen braucht, zeigte auch Hansi Flick nach dem 1:0 (1:0) gegen Celta Vigo. „Es ist nicht einfach. Wir müssen ihn schonen. Es ist schade für uns“, sagte der Coach. Yamal hatte die Partie am Mittwochabend noch in der 40. Minute per Foulelfmeter entschieden, ehe er sich sofort an den Oberschenkel fasste und ausgewechselt werden musste.

Für den spanischen Nationalspieler ist es nicht die erste körperliche Rückschlag in dieser Saison. Bereits in der Hinrunde hatte er mit einer Leistenverletzung zu kämpfen.