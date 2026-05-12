Spanien als Top 3 WM 2026 Favorit: Yamal & Williams fit für WM

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente blickt optimistisch auf die WM 2026 und rechnet fest mit einer rechtzeitigen Rückkehr von Lamine Yamal und Nico Williams. Der Coach des Europameisters geht davon aus, dass die beiden angeschlagenen Offensivspieler bis zum Turnierstart wieder fit sind.

De la Fuente setzt auf rechtzeitige Genesung

„Ich denke, dass alle genannten Spieler bis zum Beginn der Weltmeisterschaft fit und einsatzbereit sein werden, und ich glaube, auch für das erste WM-Spiel“, sagte der 64-Jährige am Dienstag. Yamal vom FC Barcelona und Williams von Athletic Bilbao hatten ihre Vereinssaison wegen Muskelverletzungen vorzeitig beenden müssen. Für Spanien ist die Lage dennoch kein Grund zur Panik, auch wenn der Übungsleiter das Verletzungspech des Jahres betonte.

„Aber wenn es nicht für das erste Spiel sein sollte, dann eben für das zweite oder dritte, und das bedeutet keinen großen Rückschlag“, erklärte de la Fuente weiter. Zugleich sprach er von einem „sehr harten Jahr in Bezug auf Verletzungen“.

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Spanien plant mit 26 Spielern

Der spanische WM-Kader soll aus 26 Spielern bestehen. Beim Testspiel am 4. Juni gegen den Irak will de la Fuente allerdings noch zusätzliche Akteure mitnehmen. Spanien zählt neben Frankreich und England zu den drei großen Favoriten auf den Weltmeistertitel 2026.

Zum Auftakt der Gruppe H trifft Spanien am 15. Juni in Atlanta auf den WM-Neuling Kap Verde. Danach warten mit Uruguay und Saudi-Arabien die weiteren Gegner in der Vorrunde.