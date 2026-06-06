SoFi Stadium-Angestellte stimmen für Streik eine Woche vor Beginn der WM 2026

Nur eine Woche vor dem ersten WM-Spiel des Co-Gastgebers USA im SoFi Stadium in Inglewood hat die Gewerkschaft der dortigen Arena-Beschäftigten für einen Streik gestimmt. Nach Angaben von The Athletic votierten 96 Prozent der Mitglieder von UNITE HERE Local 11 für einen Arbeitsausstand, der rund 2000 Beschäftigte vertritt.

Verhandlungen scheitern, Ersatz kaum machbar

Besonders heikel für die Organisatoren: Ersatz für die meist im Gastronomiebereich eingesetzten Stadion-Mitarbeiter dürfte sich kurzfristig kaum organisieren lassen. Alle für die WM akkreditierten Personen müssen zunächst noch einen Sicherheitscheck durch die lokalen Behörden absolvieren, was eine schnelle Lösung zusätzlich erschwert.

Erst in der vergangenen Woche waren die Gespräche mit Stadionbetreiber Legends Global ergebnislos abgebrochen worden. Zuvor war bereits der bestehende Tarifvertrag ausgelaufen. Damit ist der Konflikt im Vorfeld des Turniers weiter eskaliert.

Streitpunkt ICE und Sicherheit im Stadion

Im Zentrum des Arbeitskampfes steht eine Forderung der Gewerkschaft an FIFA und Legends Global: Es soll die Garantie geben, dass keine Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE das Gelände betreten dürfen. Co-Präsident Kurt Petersen erklärte bei The Athletic, Legends Global nehme die Sorgen und Forderungen nicht ernst genug. In einem Statement vom Freitagabend legte die Gewerkschaft nach: „Die Beschäftigten müssen das Recht haben, die Arbeit niederzulegen, wenn Beamte der US-Einwanderungsbehörde das Stadion betreten und dadurch eine begründete Angst um ihre Sicherheit entsteht – kein Beschäftigter sollte zwischen seinem Arbeitsplatz und seiner Freiheit wählen müssen.“

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US-Team startet in Inglewood ins Turnier

Das SoFi Stadium liegt nahe dem internationalen Flughafen von Los Angeles und ist einer der zentralen Spielorte der WM. Dort bestreitet das US-Team am 13. Juni um 3.00 Uhr MESZ sein erstes Gruppenspiel gegen Paraguay. Darüber hinaus finden in der Heimstätte der Football-Teams Rams und Chargers vier weitere Gruppenspiele, ein Spiel der ersten K.o.-Runde sowie ein Viertelfinale statt.