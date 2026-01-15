„Skandal“: FSE kritisiert WM 2026 Preise für Fans mit Behinderung

Die europäische Fan-Organisation Football Supporters Europe (FES) übt scharfe Kritik an den Ticketpreisen für die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer. Insbesondere die Situation für Menschen mit Behinderung wird als inakzeptabel angeprangert. FSE-Sprecher Martin Endemann betont, dass die „Barrierefrei-Tickets“ eine Farce darstellen und die Preise für Rollstuhlfahrer weit über dem liegen, was erwartet werden kann. Diese Problematik könnte das Interesse an der WM in den USA, Kanada und Mexiko stark beeinträchtigen.

FES kritisiert hohe Ticketpreise für die WM

Die Kritik der Football Supporters Europe (FES) richtet sich vor allem gegen die exorbitanten Ticketpreise, die im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in den Fokus geraten sind. Laut Endemann müssen Fans mit Behinderung für Rollstuhlfahrer-Tickets deutlich mehr bezahlen, als es die günstigsten Kategorien zulassen würden. „Die Tickets für Rollstuhlfahrer sind nicht in der günstigsten Kategorie von 60 Dollar erhältlich, sondern nur in den Kategorien 1 bis 3, was bedeutet, dass die billigste Karte in der Vorrunde 140 Dollar kostet“, erklärt der FSE-Sprecher.

Barrierefreiheit als „größter Skandal“

Endemann bezeichnet die Preispolitik als „eigentlich größten Skandal“ und kritisiert, dass Fans mit Behinderung auch für ihre Begleitpersonen den vollen Ticketpreis zahlen müssen. Dies steht im krassen Gegensatz zur Intention, Fußball für alle zugänglich zu machen. Die FIFA hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert gesehen, was die Diskussion um Inklusion im Sport erneut anheizt.

Überraschung der Nationalverbände

Die Nationalverbände zeigen sich laut Endemann von der Preispolitik der FIFA „komplett überrascht“. „Da scheinen die Nationalverbände ihre Aufgaben nicht erfüllt zu haben“, so der Fanvertreter. Er kritisiert, dass sie sich nach der Qualifikation nicht direkt mit der FIFA über die Preisgestaltung ausgetauscht haben, was zur aktuellen Situation beigetragen habe. Die willkürliche Festlegung der Ticketpreise sorgt für Unmut unter den Fans.

Kritik an FIFA und deren Reaktion

Die FIFA hat als Reaktion auf die anhaltende Kritik ein begrenztes Kontingent an 60-Dollar-Tickets für „treue“ Fans bereitgestellt. Endemann sieht dies jedoch als „absolute Augenwischerei“. Der Appetit auf das bevorstehende Turnier, das vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, sei durch die hohen Ticketpreise und die politische Situation in den USA stark gesunken. „Die horrenden Ticketpreise und die politische Lage beeinflussen das Interesse an der WM“, so Endemann weiter.