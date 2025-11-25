DFB-Shootingstar Ouédraogo fällt verletzt aus – Rückschlag für Leipzigs Mittelfeld

Bittere Nachrichten für RB Leipzig: Ouédraogo fällt wochenlang aus

RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Assan Ouédraogo verzichten. Der Jung-Nationalspieler hat sich im Spiel gegen Werder Bremen eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen – ein Rückschlag für den talentierten Mittelfeldspieler, der zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Verletzung nach Höhenflug – Ouédraogo wird ausgebremst

Assan Ouédraogo erlebte zuletzt einen sportlichen Höhenflug. Erst überzeugte er beim Länderspiel gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation, wo er als Joker das 6:0 erzielte. Nur wenige Tage später glänzte der 18-Jährige im Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen erneut – mit einem sehenswerten Treffer zur Führung. Doch genau in diesem Spiel zog sich Ouédraogo die Verletzung zu, die ihn nun zu einer längeren Pause zwingt. Für RB Leipzig ist das besonders bitter: Der Youngster war auf dem besten Weg, sich einen Stammplatz zu erarbeiten und hatte zuletzt auch sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gefeiert.

Sportchef Schäfer zeigt Mitgefühl

Marcel Schäfer, Sport-Geschäftsführer bei Leipzig, äußerte sich mit Bedauern zur Verletzung: „Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg und hat in den letzten Wochen große Schritte gemacht.“ Die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr sind groß – dennoch wird der Mittelfeldspieler dem Team vorerst fehlen. Schon in der letzten Saison hatte Ouédraogo immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die aktuelle Pause bedeutet einen erneuten Rückschlag in seiner Entwicklung.

Auch Diomande angeschlagen – Einsatz mit Maske möglich

Neben Ouédraogo hat sich auch Yan Diomande im Spiel gegen Bremen verletzt. Der Offensivspieler erlitt einen Nasenbeinbruch. Ein kompletter Ausfall droht jedoch nicht – Diomande wird in den kommenden Tagen mit einer individuell angepassten Schutzmaske trainieren und könnte trotz der Verletzung einsatzbereit bleiben. Die medizinische Abteilung beobachtet den Heilungsverlauf genau.

Leipzig vor Auswärtsspiel in Mönchengladbach

Am Freitagabend steht für RB Leipzig die nächste Herausforderung an. Um 20:30 Uhr gastieren die Sachsen bei Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird live bei Sky übertragen. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle will Leipzig seine starke Form in der Bundesliga bestätigen – auch ohne Ouédraogo und mit einem angeschlagenen Diomande.