Serie A: Mailand bangt um die Königsklassen-Qualifikation

Niclas Füllkrug und die AC Mailand geraten in der Serie A immer stärker unter Druck. Trotz einer späten Aufholjagd verlor der Klub am drittletzten Spieltag mit 2:3 gegen Atalanta Bergamo und fiel auf Rang vier zurück, während der Vorsprung auf Platz fünf mit Blick auf den direkten Vergleich gegen die AS Rom nur noch hauchdünn ist.

Mailand wieder im Krisenmodus

Die Rossoneri hatten die Partie zunächst komplett aus der Hand gegeben. Ederson brachte Bergamo in der 7. Minute in Führung, Davide Zappacosta legte in der 29. Minute nach, ehe Giacomo Raspadori kurz nach der Pause in der 51. Minute auf 3:0 stellte. Damit verschärfte sich die Lage für die Mannschaft von Massimiliano Allegri, die nur eines ihrer vergangenen sechs Spiele gewonnen hat und seit April lediglich ein einziges Tor erzielt hatte.

Immerhin beendete Mailand am Sonntag diese Offensivflaute. Strahinja Pavlovic verkürzte in der 88. Minute, Christopher Nkunku traf in der vierten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Der Ex-Leipziger sorgte damit zwar noch für Spannung, Zählbares sprang für die Gastgeber aber nicht mehr heraus. Auch Niclas Füllkrug, der in der 58. Minute eingewechselt wurde, konnte die Niederlage nicht abwenden.

Tabelle der Serie A

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Inter Mailand S S U S S > 36 27 4 5 85 31 54 85 2 SSC Neapel S U N S U > 35 21 7 7 52 33 19 70 3 ▲ Juventus S S U U S > 36 19 11 6 59 30 29 68 4 ▲ AS Roma S U S S S > 36 21 4 11 55 31 24 67 5 ▼ AC Milan N S U N N > 36 19 10 7 50 32 18 67 6 Como N N S U S > 36 18 11 7 60 28 32 65 7 Atalanta N U N U S > 36 15 13 8 50 34 16 58 8 Lazio Rom N S U S N > 36 13 12 11 39 37 2 51 9 ▲ Udinese S N U S S > 36 14 8 14 45 46 -1 50 10 ▼ Bologna S S N N U > 35 14 7 14 42 41 1 49

Atalanta verpasst Europa, Como schreibt Geschichte

Atalanta Bergamo, das vor zwei Jahren die Europa League gewonnen hatte, verpasst trotz des Sieges das internationale Geschäft. Das Aus für den Europapokal besiegelte bereits am frühen Nachmittag das Überraschungsteam Como 1907. Durch das 1:0 bei Absteiger Hellas Verona ist die Mannschaft von Cesc Fabregas für die siebtplatzierten Bergamasken nicht mehr einzuholen.

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Für Como bedeutet der Erfolg zudem Vereinsgeschichte: Das Team spielt erstmals europäisch, sogar die Qualifikation für die Champions League ist noch möglich.