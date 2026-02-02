Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: war es das mit der WM 2026?

Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der an den FC Girona ausgeliehene Nationaltorhüter hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird bis zu zwei Monate ausfallen. Medienberichten zufolge plant Girona, ter Stegen aufgrund dieser Verletzung zurück zu seinem Stammverein FC Barcelona zu schicken. Damit verpasst der 33-Jährige nicht nur wichtige Länderspiele, sondern könnte auch seine WM-Chancen gefährden.

Muskelverletzung sorgt für längeren Ausfall

Nach Informationen aus Spanien hat Marc-André ter Stegen eine Muskelverletzung erlitten, die ihn bis zu zwei Monate außer Gefecht setzen könnte. Im Spiel gegen Real Oviedo, das Girona mit 0:1 verlor, verletzte sich der Torhüter. Welche Körperregion betroffen ist, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Diese Diagnose bedeutet, dass der Keeper, der erst am 20. Januar zu Girona wechselte, erneut einen Rückschlag in seiner Karriere hinnehmen muss.

Rückkehr zu Barcelona steht im Raum

Aufgrund einer Klausel im Leihvertrag könnte Girona ter Stegen vorzeitig zu Barcelona zurückschicken. Dies würde nicht nur bedeuten, dass der Schlussmann die Länderspiele am 27. März gegen die Schweiz in Basel sowie am 30. März gegen Ghana in Stuttgart verpasst, sondern auch, dass er in der verbleibenden Zeit keine Möglichkeit hat, sich für die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko zu empfehlen. Einsatzzeiten sind für die WM-Qualifikation entscheidend, wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann betonten.

WM-Chancen in Gefahr

Die Verletzung stellt eine ernsthafte Bedrohung für ter Stegens WM-Chancen dar, da er in Barcelona keine sportliche Perspektive hat. Die Konkurrenz im deutschen Tor ist groß, und der Keeper könnte Schwierigkeiten haben, sich in die Auswahl zu spielen, wenn er nicht regelmäßig im Mannschaftstraining und bei Spielen aktiv ist. Der Druck auf ihn steigt, denn die Nationalmannschaft benötigt starke Leistungen, um erfolgreich an der Endrunde teilzunehmen.