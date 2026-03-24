Schweizer Nati: Granit Xhaka wird geschont nach Verletzung, Ugrinić fehlt

Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka wird nach einer kürzlichen Sprunggelenksverletzung bewusst geschont: Murat Yakin plant in der aktuellen Länderspielpause Belastungssteuerung für den 33‑Jährigen. Gegen Deutschland und Norwegen soll Xhaka nicht zweimal 90 Minuten spielen, wie der Nationaltrainer bereits zu Beginn der Länderspielpause ankündigte. Entscheidend ist, dass Xhaka bei der Sommer-Tour in den USA, Kanada und Mexiko bei 100 Prozent ist. Parallel fällt Filip Ugrinić verletzungsbedingt aus; dafür rückt Noah Okafor nach, der am Samstag erstmals nach seiner Verletzung wieder für Premier-League-Klub Leeds United auf dem Platz stand.

Xhaka wird nach Sprunggelenksverletzung geschont

Der 33‑jährige Mittelfeldchef der Schweizer Nationalmannschaft hat sich gerade erst von einer Verletzung am Sprunggelenk erholt und steht deshalb unter besonderer Beobachtung beim Nati‑Staff. Murat Yakin machte bereits zu Beginn der Länderspielpause klar, dass Xhaka gegen Deutschland und Norwegen wohl nicht zweimal über 90 Minuten auf dem Platz stehen wird. Gegenüber «Blick» sagt der Nati‑Coach über Xhaka: «Ich habe einen intensiven Austausch mit Granit. Ich mache mir keine Sorgen, er kennt seinen Körper.»

Yakin ergänzt die klare Linie zur Spielzeitsteuerung mit einem weiteren Statement: «Wie lange er spielen wird, werden wir noch absprechen.» Die Aussagen zeigen, dass es beim Trainerteam um genaue Belastungssteuerung geht, vergleichbar mit Prozessen wie Diagnose, Reha und kontrollierter Rückkehr ins Mannschaftstraining nach einer Blessur.

Belastungssteuerung, Länderspiele in Basel und Oslo und Sommer-Tour

Entscheidend sind für Yakin nicht primär die Partien in Basel und Oslo in den kommenden Tagen, sondern die Spiele in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer. Dort soll Xhaka unbedingt bei 100 Prozent sein, weshalb die aktuelle Belastungssteuerung im Kader hohe Priorität hat. Zuletzt lief Xhaka in Sunderland aber schon wieder über 90 Minuten auf, was zeigt, dass er sich von seiner Blessur grundsätzlich erholt hat.

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Dennoch bleibt das Thema Belastungssteuerung beim jetzigen Nati‑Zusammenzug aktuell: Der Übungsleiter und sein medizinisches Team wägen Einsatzzeiten ab, sprechen mit dem Kapitän über sein Befinden und steuern Trainings‑ und Spielbelastung entsprechend, um ein erneutes Aufflammen der Sprunggelenksproblematik zu vermeiden.

Männer-Nationalteam: Ugrinić fällt aus, Okafor rückt nach

Im Männer‑Nationalteam sorgt eine Verletzung für eine unmittelbare Spielerrochade: Filip Ugrinić fällt verletzungsbedingt aus und verpasst den Zusammenzug mit den Länderspielen gegen Deutschland und Norwegen. Die Absenz des Spielers zwingt den Nationaltrainer zu einer Nachnominierung, um den Kader kompakt zu halten.

Für Ugrinić nominierte Nationaltrainer Murat Yakin Noah Okafor nach, der am Samstag erstmals nach seiner Verletzung wieder für Premier‑League‑Klub Leeds United auf dem Platz stand.