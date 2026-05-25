Schreck vor der WM 2026: Messi ausgewechselt – steht er überhaupt im Argentinien WM Kader?

Knapp drei Wochen vor dem Start der Fußball-WM hat Lionel Messi Titelverteidiger Argentinien einen kurzen Schreckmoment beschert. Beim 6:4 des MLS-Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union bat der Superstar in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung und griff sich dabei an den linken Oberschenkel.

Hoyos spielt die Szene herunter

In der letzten Partie vor der WM-Pause der Major League Soccer stand das spektakuläre Duell auf regennassem Rasen unter besonderen Bedingungen. Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos nahm Messis frühe Abreise jedoch den Alarmcharakter. Der 62 Jahre alte Argentinier erklärte: „Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen“.

Argentinien wartet noch auf den Kader

Für den Titelverteidiger beginnt die WM am 16. Juni in Kansas City mit dem Gruppenspiel gegen Algerien in der Gruppe J. Der WM-Kader der Argentinier ist noch nicht bekanntgegeben worden, und auch der bald 39 Jahre alte Messi hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er bei seiner dann sechsten Endrunde überhaupt dabei sein wird.