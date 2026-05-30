Schnappt sich der FC Bayern diesen ablösefreien 50 Mio. Spieler von Liverpool?

Beim französischen WM-Fahrer Ibrahima Konaté hat sich der Trend gedreht. Noch Mitte April deutete vieles auf eine Verlängerung beim FC Liverpool hin, inzwischen spricht vieles dafür, dass der 27 Jahre alte Innenverteidiger die Reds im Sommer ohne Ablöse verlässt. Damit rückt einer der wertvollsten ablösefreien Spieler Europas ins Schaufenster, denn sein Marktwert wird auf 50 Millionen Euro taxiert.

Nach übereinstimmenden Medienberichten, darunter „The Athletic“, ist eine Einigung mit Liverpool ausgeblieben. Für internationale Spitzenklubs ist das ein Signal, zumal laut „L’Équipe“ gleich mehrere Schwergewichte die Situation aufmerksam verfolgen. Real Madrid hält demnach den Kontakt zur Spielerseite aufrecht, zudem sollen sich auch der FC Bayern und der FC Chelsea mit seinem neuen Trainer Xabi Alonso Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen.

Vom Verlängerungspoker zum Abschied auf dem Markt

Noch vor rund einem Monat hatte fast alles nach einem Verbleib an der Anfield Road ausgesehen. Nach dem 2:1 gegen den Stadtrivalen Everton am 19. April sagte Konaté selbst: „Wir führen schon seit langem Gespräche mit dem Verein und stehen kurz vor einer Einigung“, meinte der Defensivspezialist gegenüber Medienvertretern. „Ich glaube, das haben sich alle seit langem gewünscht, aber wir sind auf einem guten Weg. Es besteht definitiv eine große Chance, dass ich nächste Saison hier bin. Das ist es, was ich mir immer gewünscht habe.“

Doch dieser Wunsch erfüllt sich offenbar nicht. Berichten zufolge blieben die Verhandlungen ohne Ergebnis, eine vollständige Einigung zwischen dem früheren Leipziger und Liverpool kam demnach nicht zustande. Der stockende Poker soll sich auch wegen des bescheidenen Saisonverlaufs des LFC hingezogen haben, während andere Vereine die Fährte aufnahmen und sich in Stellung brachten. Das wiederum soll Konaté dazu veranlasst haben, seine Einschätzung zu ändern.

Liverpools Stammkraft mit großem Marktwert

Der Innenverteidiger war in dieser Saison in Liverpools Abwehrzentrum gesetzt und kam 51-mal zum Einsatz. Insgesamt stehen für den 27-maligen französischen Nationalspieler 183 Pflichtspiele für die Reds zu Buche, dazu sieben Treffer und vier Vorlagen. Im Vorjahr wurde Konaté mit Liverpool Meister, außerdem gewann er 2022 den FA Cup, 2022 und 2024 den EFL Cup sowie 2023 den Community Shield.

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Der im Sommer 2021 für 40 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Abwehrspieler wäre für den FC Bayern ein ganz besonderer Kandidat. Sollte der Klub aus München ernst machen, könnte Konaté in eine prominente Reihe ablösefreier Zugänge rücken und gleichauf mit Robert Lewandowski zum wertvollsten Nulltarif-Transfer der Bundesliga werden. Der Pole war 2015 ablösefrei aus Dortmund gekommen und wurde damals mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro geführt. Unter den bisherigen Bayern-Zugängen nach Vertragsende finden sich zudem Leon Goretzka, der 2019 von Schalke kam und damals auf 40 Millionen Euro taxiert war, sowie Konrad Laimer, der 2024 aus Leipzig an die Isar wechselte und einen Marktwert von 28 Millionen Euro hatte.

Konaté selbst hatte sich jüngst noch sehr verbunden mit dem Klub gezeigt. Auf die Frage, weshalb sich die Gespräche so lange ziehen, erklärte er: „So laufen Verhandlungen nun mal. Bei Virgil (van Dijk) und Mo (Salah) war es in der letzten Saison genau dasselbe. Ich glaube, sie haben ihre Verträge im April unterschrieben, und vielleicht ist es genau das, was der Verein will. (…) Ich habe nicht nur zu den Fans, sondern zu jedem einzelnen Mitarbeiter des Vereins eine ganz besondere Beziehung. Es ist ein so großartiger Verein, eine großartige Familie. Dieser Verein bedeutet mir sehr viel.“