Schlechter Anfang in Italian: Füllkrug in Mailand bestohlen

Der Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug ist nach seinem Wechsel zur AC Mailand in seiner neuen Heimat bestohlen worden. Der Einbruch in sein Hotelzimmer im Stadtteil Fiera ereignete sich während einer Auswärtsreise. Dabei wurden Luxusgegenstände im Wert von 500.000 Euro entwendet. Füllkrug bemerkte den Diebstahl erst am Samstagmorgen, als er aus Como zurückkehrte. Die Mailänder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch im Hotelzimmer des Stürmers

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, wurde in der Nacht auf Donnerstag in das Hotelzimmer von Niclas Füllkrug eingebrochen. Der Stürmer, der erst vor zwei Wochen zu AC Mailand gewechselt ist, war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Mannschaft auf Reisen. Die Täter entwendeten mehrere wertvolle Uhren und Schmuckstücke, die zusammen einen geschätzten Wert von 500.000 Euro erreichen.

Ermittlungen der Polizei

Die Mailänder Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Erste Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Es wird vermutet, dass der Einbruch gezielt während der Abwesenheit des Spielers erfolgte. Diese Situation stellt nicht nur eine persönliche Herausforderung für Füllkrug dar, sondern wirft auch Fragen zur Sicherheit für Spieler in der Stadt auf.

Füllkrug’s Situation in Mailand

Der 30-jährige Angreifer hofft, sich in Mailand Spielpraxis zu erarbeiten, um sich für die kommende WM zu empfehlen. Der Diebstahl könnte jedoch eine zusätzliche Belastung für ihn darstellen, da er sich in einer neuen Umgebung befindet und den Fokus auf seine Leistung legen möchte. Füllkrug hatte in der Vergangenheit bereits große Erfolge, und die aktuelle Situation könnte sich negativ auf seinen Start im italienischen Fußball auswirken.