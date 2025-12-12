Schiedsrichter ab 2027: Video-Assistent-Center zieht von Köln nach Frankfurt

Das Video-Assist-Center (VAC) zieht im Jahr 2027 von Köln nach Frankfurt am Main. Diese Entscheidung haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL Deutsche Fußball Liga nach einem Vorschlag der DFB Schiri GmbH getroffen. Der Umzug soll die Effizienz und Transparenz im VAR-Betrieb steigern und die Schiedsrichter*innen der Bundesliga und des DFB-Pokals noch professioneller unterstützen.

Umzug des Video-Assist-Centers nach Frankfurt

Das VAC, welches seit 2017 in Köln-Deutz ansässig ist, wird durch den Umzug seine Kapazitäten erheblich erweitern. Die neuen Räumlichkeiten auf dem DFB-Campus werden über 600 Quadratmeter umfassen, verglichen mit den aktuell 100 Quadratmetern. Dieser Schritt ist nötig, um den wachsenden Anforderungen des Spielbetriebs gerecht zu werden und die Anzahl der VAR-Workstations zu erhöhen, die im bisherigen Standort bislang an ihre Grenzen gestoßen sind.

Effizienz und Transparenz im VAR-Betrieb steigern

Der DFB e.V. wird künftig der Vermieter des VAC sein. Ziel des Umzugs ist es, die Sichtbarkeit der Schiedsrichter*innen zu erhöhen. Geplante Besucherführungen sollen dazu beitragen, das neue VAC erlebbarer zu machen und das Verständnis in der Öffentlichkeit zu fördern. Der DFB-Campus bietet mit seiner modernen Infrastruktur ideale Bedingungen für den Videobeweis.

Testbetrieb ab der Rückrunde 2026/2027

Vor der offiziellen Eröffnung ist ein Testbetrieb für die Rückrunde der Saison 2026/2027 eingeplant. Die Planungen laufen bereits seit einigen Monaten und sind das Ergebnis eines Grundsatzbeschlusses beider Verbände. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt, was die Umsetzung beschleunigt. Der Umzug ist integraler Bestandteil einer langfristigen Strategie zur Professionalisierung des Schiedsrichterwesens im deutschen Fußball.

Statements zur Verlagerung des VAC

Florian Götte, Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH, kommentierte die Entscheidung: “Die Verlegung des VAC zum DFB-Campus ist mehr als ein Standortwechsel. Sie ist ein klares Signal für die Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens und des VAR.” Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident, ergänzt: “Endlich mehr Raum, mehr Einsatz- und Schulungsmöglichkeiten, deutlich mehr Transparenz.” Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb & Fans, betont, dass die neue Ausbildungsoffensive im VAR-Bereich den deutschen Fußball weiter nach vorne bringen wird.

