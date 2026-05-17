Schalke 04: DFL kürt Kenan Karaman zum Zweitliga-Spieler der Saison

Die DFL hat Kenan Karaman von Meister Schalke 04 als Spieler der Saison in der 2. Bundesliga ausgezeichnet. Der Kapitän der Königsblauen erhielt die Ehrung am Sonntag direkt nach dem 1:0 gegen Eintracht Braunschweig im letzten Saisonspiel von den DFL-Geschäftsführern Marc Lenz und Steffen Merkel überreicht. Anschließend wurde der 32-Jährige von seinen Mitspielern gefeiert.

Karaman als prägende Figur des Schalker Aufstiegs

„Genau vor einem Jahr an diesem Tag haben die Fans uns den Rücken zugedreht, auch zu Recht. Jetzt stehen wir hier mit der Schale“, sagte Karaman bei Sky sichtlich bewegt. Lenz und Merkel würdigten den Offensivmann in einer DFL-Mitteilung als „sportlich und als Führungsspieler ein unverzichtbarer Leistungsträger“. Als erfahrener Kapitän und variabler Fixpunkt in der Schalker Offensive habe er einen großen Anteil an der Meisterschaft und der Rückkehr in die Bundesliga gehabt.

In 32 Partien erzielte Karaman 14 Treffer und war damit bester Torschütze des Revierklubs. Besonders wichtig war sein Tor zum vorzeitigen Aufstieg Anfang Mai beim 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Zudem lieferte der Deutsch-Türke, der seit 2022 für Königsblau spielt, fünf Assists.

2.Liga 2025/2026 32 31 1 2716′ 5 14 (5) 5 7.0 DFB Pokal 2025/2026 2 2 153′ 6.4 Gesamt: 34 33 1 2869′ 5 0 0 14 (5) 5 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 34 - Per Game In Startaufstellung 33 1.0 Per Game Minuten 2869 84.4 Per Game Tore 14 0.4 Per Game Assists 5 0.1 Per Game

Torjägerkanone für Futkeu

Die Torjägerkanone ging an Noel Futkeu von Greuther Fürth, der mit 19 Treffern vor Darmstadts Isac Lidberg und Mateusz Zukowski vom 1. FC Magdeburg landete. Beide kamen auf 17 Tore. „Ich weiß ganz genau, dass ich der Mannschaft mit meinen Toren in sehr, sehr vielen Spielen geholfen habe“, sagte der 23-Jährige bei Sky. „Das ist eine Auszeichnung für eine wirklich tolle Saison.“

Futkeu könnte allerdings als erst zweiter Torschützenkönig in der Geschichte der eingleisigen 2. Bundesliga absteigen, nachdem vor ihm nur Angelo Vier von Eintracht Essen in der Saison 1996/97 in dieser Lage war. Ab Freitag muss Fürth als Tabellen-16. in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Rot-Weiß Essen.