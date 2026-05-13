SC Freiburg News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Der SC Freiburg stellt eventuell bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada insgesamt vier Nationalspieler aus vier verschiedenen Nationen. Mit Spielern aus Deutschland, Österreich, Kroatien und Japan zeigt der Breisgauclub seine internationale Klasse. Ein Überblick, welche Freiburger Profis bei der WM 2026 dabei sind – oder gute Chancen auf eine Nominierung haben.

SC Freiburg Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

DFB-Spieler des SC Freiburg bei der WM 2026

Matthias Ginter

Mit 52 Länderspielen und dem WM-Titel 2014 ist Matthias Ginter der erfahrenste WM-Kandidat im Freiburger Kader. Aufgewachsen in der Freiburger Region, kehrte der Weltmeister 2022 zu seinen Wurzeln zurück. Ob Ginter im DFB-WM-Kader steht, entscheidet Bundestrainer Julian Nagelsmann. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Internationale Nationalspieler des SC Freiburg bei der WM 2026

Österreich: Philipp Lienhart

Innenverteidiger Philipp Lienhart ist ein Eckpfeiler der Österreichischen Nationalmannschaft. Österreich hat sich erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Jordanien (16. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (27. Juni).

Kroatien: Ivan Matanović

Stürmer Ivan Matanović gab im September 2024 sein Debüt für die Kroatische Nationalmannschaft. Der in Frankfurt geborene Angreifer mit kroatischen Wurzeln ist ein aufstrebender Kandidat für den WM-Kader. Kroatien trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe L auf England (17. Juni), Panama (23. Juni) und Ghana (27. Juni).

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Japan: Yuito Suzuki

Offensivallrounder Yuito Suzuki ist seit 2023 beim SC Freiburg und hat sich in der Bundesliga und Europa League etabliert. Die Japanische Nationalmannschaft trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf die Niederlande (14. Juni), Tunesien (20. Juni) und Schweden (25. Juni).