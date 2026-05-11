SC Freiburg heiß auf Euroleague-Titel: Im Traum schon gewonnen

Matthias Ginter und die Freiburger Europapokal-Helden haben die Niederlage beim Hamburger SV schnell abgehakt. Nach dem 2:3 am Ende eines kräftezehrenden Abends richtet der Sportclub den Blick schon auf das große Finale in Istanbul gegen Aston Villa am 20. Mai. Für Ginter rückt der Kampf um Platz sieben in der Bundesliga damit etwas in den Hintergrund.

Der Blick geht sofort nach Istanbul

Ginter machte nach dem Spiel klar, worauf es nun ankommt: Die Freiburger wollen die letzten Reserven bündeln, um im Endspiel wieder möglichst frisch zu sein. Der Weltmeister von 2014 sagte, jetzt gelte es, „nochmal Kräfte zu sammeln, um dann natürlich vor allem in Istanbul nahezu frisch wiederhergestellt zu sein“. Der Fight um Platz sieben und die damit verbundene Chance auf die Playoffs zur Conference League am letzten Bundesliga-Spieltag ist für ihn in dieser Phase zweitrangig. Sein einfaches Ziel formulierte Ginter so: „Einfach nur das letzte Spiel gewinnen“, sagte er, „dann ist alles gut.“

Gewinnen die Freiburger ihr letztes Saisonspiel gegen Aston Villa, wären sie in der kommenden Spielzeit sogar in der Champions League. Entsprechend präsent ist das Finale bei allen Beteiligten längst angekommen.

Vom Pokal darf schon geträumt werden

Auch Igor Matanovic sprach offen darüber, wie sehr der mögliche Titelgewinn die Mannschaft bereits beschäftigt. Nach seinem Doppelpack sagte der Angreifer: „Ich würde ja lügen, wenn man nicht schon davon geträumt hat, dass man den Pokal in den Händen hält. Es ist ein Riesentraum, und das ist auch gut, dass es so ist, weil wir uns den verwirklichen können.“ Zugleich verwies Matanovic auf die Leistung der bisherigen Wochen: „Wir haben bisher einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet, um da zu sein, wo wir jetzt sind, und wir können wirklich sehr, sehr stolz auf uns sein.“

Vor dem Flug nach Istanbul steht für den Sportclub allerdings noch das kleine Bundesliga-Finale um Platz sieben gegen RB Leipzig an. Die Partie steigt am Samstag um 15.30 Uhr auf Sky. Erst danach hebt der Flieger in Richtung Türkei ab, ehe es mit „120-prozentigem Fokus“ gegen Aston Villa geht, wie Matanovic ankündigte.