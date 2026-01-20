Salah-Rückkehr in Liverpool: Wohin mit Wirtz?

Mohamed Salah kehrt nach seiner missglückten Titelmission beim Afrika-Cup zurück zum FC Liverpool. Teammanager Arne Slot empfängt den Ägypter mit offenen Armen, doch die Rückkehr wirft Fragen auf, insbesondere für Florian Wirtz. Mit einem starken Formanstieg und wichtigen Toren könnte Wirtz in die Startelf drängen, während Salahs Rückkehr die Offensive der Reds beeinflusst. Die Situation ist angespannt, da Slot unter Druck steht, seine Mannschaft zu optimieren.

Salahs Rückkehr nach dem Afrika-Cup

Mohamed Salah, der nach einer enttäuschenden Afrika-Cup-Teilnahme mit Ägypten zurückkehrt, wird von Liverpools Übungsleiter Arne Slot herzlich empfangen. Slot betont die Wichtigkeit des Offensivspielers für den Klub und äußert sich optimistisch über seine Rückkehr. „Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt“, erklärte der Chefcoach. Diese Rückkehr könnte jedoch bedeutende Auswirkungen auf die Aufstellung des Teams haben.

Wirtz in bestechender Form

Florian Wirtz hat sich in den letzten Wochen als Schlüsselspieler für Liverpool etabliert. In den letzten fünf Ligaspielen erzielte er drei Tore und war stets in der Startelf. „Ich fühle mich richtig wohl“, äußerte der Nationalspieler kürzlich. Diese Form könnte ihn in eine Position bringen, in der er um seinen Platz in der Offensive kämpfen muss, insbesondere mit Salahs Rückkehr an die Anfield Road.

Slot unter Druck vor dem Champions-League-Spiel

Vor dem entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille am Mittwoch steht Arne Slot unter Druck. Obwohl Liverpool seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen ist, endeten die letzten vier Ligapartien in Remis. Die Möglichkeit, dass die Reds über die Play-offs ins Achtelfinale der Königsklasse müssen, verstärkt die Anspannung. Zudem wird spekuliert, dass Xabi Alonso als möglicher Nachfolger für Slot gehandelt wird, falls die Ergebnisse nicht besser werden.

Die Aufstellung: Wer muss weichen?

Mit Salah zurück im Kader stellt sich die Frage, wer in der Offensive weichen muss. Wirtz, der zuletzt auf verschiedenen Positionen agierte, könnte je nach Slots Entscheidung auf die Bank oder in eine andere Rolle gedrängt werden. Die Konkurrenz ist stark, und die Offensive der Reds ist begrenzt. Slot muss sorgfältig abwägen, wie er seine besten Spieler einsetzen kann, um die dringend benötigten Punkte zu sichern.