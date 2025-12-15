Saïd El Mala – Neuzugang für den FC Bayern? In München würde ihm nur die Bank drohen

Neuzugang für den FC Bayern? Saïd El Mala vom 1. FC Köln steht auf der Liste der Münchner, doch ein Wechsel könnte für ihn mehr Schatten als Licht bringen. In München droht ihm die Bank, was seine Entwicklung gefährden könnte. Trotz seiner beeindruckenden Leistungen in der Bundesliga könnte ein weiterer Aufenthalt in Köln letztlich die bessere Option sein.

El Mala beeindruckt in Köln

Saïd El Mala spielt eine herausragende Saison beim 1. FC Köln und zieht damit die Aufmerksamkeit des Rekordmeisters FC Bayern auf sich. Der junge Angreifer hat in bisher 14 Bundesligaspielen sechs Tore erzielt und drei weitere vorbereitet, was ihm eine Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft einbrachte. Trotz seiner talentierten Vorstellung konnte er beim jüngsten 0:2 gegen Bayer Leverkusen nicht viel ausrichten.

Bundesliga 2025/2026 14 6 8 660′ 6 (0) 3 7.0 DFB Pokal 2025/2026 2 1 1 80′ 1 6.6 U21 EM 2027 Qualifikation 3 1 2 135′ 1 Gesamt: 19 8 11 875′ 1 0 0 6 (0) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 19 - Per Game In Startaufstellung 8 0.4 Per Game Minuten 875 46.1 Per Game Tore 6 0.3 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Interesse der Bayern und anderer Top-Clubs

Die Münchner haben El Mala im Visier, doch Konkurrenz von internationalen Top-Vereinen könnte den Transfer komplizieren. Der 19-Jährige steht bis 2030 unter Vertrag bei den Kölnern und besitzt keine Ausstiegsklausel. Ein Wechsel während der Wintertransferperiode scheint somit unwahrscheinlich. Im Sommer könnte die Personalie jedoch wieder heiß werden.

Vor- und Nachteile eines Wechsels zum Bayern

Ein Wechsel zu den Bayern wäre für El Mala sowohl eine Chance als auch ein Risiko. Auf der einen Seite könnte er von Weltklasse-Spielern wie Jamal Musiala und Michael Olise lernen und somit seine Fähigkeiten weiterentwickeln. Auf der anderen Seite könnte die enorme Konkurrenz und die Möglichkeit, oft auf der Bank zu sitzen, seine Entwicklung stark beeinflussen.

Ein Jahr in Köln könnte sinnvoller sein

Um sein Talent voll zu entfalten, könnte ein weiteres Jahr beim FC Köln für El Mala der bessere Weg sein. In einem stabilen Umfeld könnte er sich zur unverzichtbaren Stammkraft entwickeln und dann mit einem geschärften Skillset zu den Bayern wechseln. So könnte er sich nicht nur besser auf dem Feld beweisen, sondern auch seine Chancen erhöhen, in der Münchner Offensive Fuß zu fassen.