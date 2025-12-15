Saïd El Mala – Neuzugang für den FC Bayern? In München würde ihm nur die Bank drohen

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Neuzugang für den FC Bayern? Saïd El Mala vom 1. FC Köln steht auf der Liste der Münchner, doch ein Wechsel könnte für ihn mehr Schatten als Licht bringen. In München droht ihm die Bank, was seine Entwicklung gefährden könnte. Trotz seiner beeindruckenden Leistungen in der Bundesliga könnte ein weiterer Aufenthalt in Köln letztlich die bessere Option sein.
El Mala beeindruckt in Köln
Saïd El Mala spielt eine herausragende Saison beim 1. FC Köln und zieht damit die Aufmerksamkeit des Rekordmeisters FC Bayern auf sich. Der junge Angreifer hat in bisher 14 Bundesligaspielen sechs Tore erzielt und drei weitere vorbereitet, was ihm eine Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft einbrachte. Trotz seiner talentierten Vorstellung konnte er beim jüngsten 0:2 gegen Bayer Leverkusen nicht viel ausrichten.
Interesse der Bayern und anderer Top-Clubs
Die Münchner haben El Mala im Visier, doch Konkurrenz von internationalen Top-Vereinen könnte den Transfer komplizieren. Der 19-Jährige steht bis 2030 unter Vertrag bei den Kölnern und besitzt keine Ausstiegsklausel. Ein Wechsel während der Wintertransferperiode scheint somit unwahrscheinlich. Im Sommer könnte die Personalie jedoch wieder heiß werden.
Vor- und Nachteile eines Wechsels zum Bayern
Ein Wechsel zu den Bayern wäre für El Mala sowohl eine Chance als auch ein Risiko. Auf der einen Seite könnte er von Weltklasse-Spielern wie Jamal Musiala und Michael Olise lernen und somit seine Fähigkeiten weiterentwickeln. Auf der anderen Seite könnte die enorme Konkurrenz und die Möglichkeit, oft auf der Bank zu sitzen, seine Entwicklung stark beeinflussen.
Ein Jahr in Köln könnte sinnvoller sein
Um sein Talent voll zu entfalten, könnte ein weiteres Jahr beim FC Köln für El Mala der bessere Weg sein. In einem stabilen Umfeld könnte er sich zur unverzichtbaren Stammkraft entwickeln und dann mit einem geschärften Skillset zu den Bayern wechseln. So könnte er sich nicht nur besser auf dem Feld beweisen, sondern auch seine Chancen erhöhen, in der Münchner Offensive Fuß zu fassen.