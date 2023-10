RTL Fußball live heute – Fußball Länderspiel USA gegen Deutschland

Das Fußball-Länderspiel USA gegen Deutschland wird heute– am Samstag, den 14. Oktober 2023 – live auf RTL übertragen. Das 1. Länderspiel 2023 des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann beginnt um 21:00 Uhr – RTL ist ab 20:15 Uhr auf Sendung. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann den Rückenwind aus dem 2:1-Sieg gegen Vizeweltmeister Frankreich mitnehmen und den nächsten Sieg holen. Allerdings ist Gastgeber USA nicht zu unterschätzen – die USA liegt auf der FIFA-Weltrangliste vor Deutschland und gewann die letzten beiden Heimspiele gegen das DFB-Team in 1999 und 2013.

Die deutsche Nationalmannschaft konnte im letzten Testspiel nach 5 sieglosen Spielen infolge endlich wieder einen Sieg davontragen. Nun steht die USA-Reise mit dem Testspiel gegen die Vereinigten Staaten auf dem Programm. Bundestrainer Nagelsmann hat mit Führich, Behrends und Andrich 3 Neulinge nominiert– außerdem sind Hummels, Goretzka, Raum und Leno wieder mit dabei. Das Länderspiel gegen USA ist das erste von voraussichtlich 9 Deutschland-Testspielen bis zur EM 2024. Bei einigen Fans und Verantwortlichen stieß die US-Reise auf wenig Gegenliebe, denn der lange Flug mitten in der Saison ist kräftezehrend. Außerdem sollte es beim DFB eigentlich darum gehen die heimischen Fans zurückzugewinnen, anstatt in den USA Öffentlichkeitsarbeit zu machen –unter anderem äußerten Goretzka, Völler und Hoeneß solche kritischen Stimmen.

Wo kommt USA gegen Deutschland live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel USA gegen Deutschland wird am 14.10.2023 bei ARD live übertragen. Das Länderspiel USA gegen Deutschland wird um 21:00 Uhr im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field in Hartford (USA) angepfiffen. Die Kommentatoren des Live-Spiels sind Marco Hagemann und Experte Steffen Freund. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, wenn Moderator Florian König das Publikum begrüßen wird. Weiterhin ist Experte Lothar Matthäus am Start, der seine Statements zu den neuesten Entwicklungen beim DFB abgeben wird. Außerdem ist Sebastian Vollmer mit dabei.

Wer läuft für Deutschland gegen USA in der Startelf auf?

Die Startaufstellung für das Freundschaftsspiel gegen USA könnte ähnlich aussehen wie zuletzt beim starken Spiel gegen Frankreich. Julian Nagelsmann hat eigentlich wenig Gründe für große Veränderungen. Lediglich könnte sich die taktische Grundordnung etwas verändern, wenn Sané eher als hängende Spitze neben Füllkrug agiert. Außerdem könnte Süle auf der umkämpften Position des Rechtsverteidigers heute eine Chance bekommen. Die Rückkehrer und Neulinge, die von Nagelsmann berufen wurden, werden heute wohl eher auf der Bank platznehmen. Die Positionen auf der Doppelsechs werden wieder von Kimmich und Gündogan besetzt.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Süle, Hummels, Rüdiger, Gosens – Kimmich, Gündogan – Musiala, Wirtz – L. Sané, Füllkrug

Wer läuft für USA gegen Deutschland in der Startelf auf?

Bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft befinden sich einige Spieler mit Bundesligaerfahrung. Dazu zählen Pulisic (Ex-BVB), Adams (Ex-RB) und McKennie (Ex-Schalke) sowie Scally (Gladbach), Aaronson (Union), Maloney (Heidenheim) und Reyna (BVB). US-Coach Berhalter hat eine große Auswahl an talentierten Spielern, die bei Top-Clubs wie Milan, Juve und PSV aktiv sind. Der wertvollste Spieler ist Monaco-Angreifer Balogun. Bei den USA liegt der Fokus auf der WM im eigenen Land in 2026. Bis dahin soll das junge Team sich einspielen und Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sammeln.

Voraussichtliche USA Aufstellung

Turner – Dest, Ream, C. Richards, Scally – McKennie, de la Torre, Musah – Pulisic, Balogun, Weah

Fußball heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

Auf RTL gibt es am heutigen Samstag, dem 14.10.2023, alle Infos, Vorberichte und News zum Fußball-Testspiel USA gegen Deutschland und zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Live-Übertragung des Länderspiels erfolgt im TV bei RTL und im Internet bei RTL+ ab 20:15 Uhr – Anpfiff ist um 21 Uhr. Die RTL-Sendung geht bis 0:10 Uhr. Außerdem läuft die EM 2024 Qualifikation auf DAZN mit 7 Länderspielen, wo unter anderem die Partien von Italien, Ungarn, Serbien und Dänemark.