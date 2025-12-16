Roadtrip zur WM 2026 – Was der deutsche Fußballfan wirklich blechen muss!

Von Houston bis New York: Ein logistischer Wahnsinn, ein finanzieller Kraftakt – und hoffentlich ein Sommermärchen. Wir haben den Taschenrechner gezückt. Die WM 2026 wird gigantisch mit 104 WM-Spielen. “United 2026” in den USA, Kanada und Mexiko sprengt alle Dimensionen. Für uns deutsche Fans bedeutet das vor allem eines: Wir brauchen Sitzfleisch im Flieger, Geduld bei der Einreise und ein gut gefülltes Bankkonto. Nach den aktuellen Planungen hat die deutsche Nationalmannschaft eine Route erwischt, die spektakulärer – und teurer – kaum sein könnte: Houston, Toronto, New York. Wir haben für euch durchgerechnet, was 14 Tage “Follow Your Team” kosten und wie man diesen Trip überlebt, ohne Privatinsolvenz anzumelden.

Die Route: Eine kontinentale Schnitzeljagd

Vergesst die Bahnfahrten von Dortmund nach Gelsenkirchen. Das hier ist ein Roadtrip.

Der Auftakt: Hitze-Schlacht in Houston (Texas). Die Reise: 2.500 km nach Norden ins kühle Toronto (Kanada). Das Finale: Zurück in die USA zum Showdown in New York / New Jersey.

Das sind die deutschen WM-Spiele

Am 14.6. geht es los in Houston, dann hat man bis 20.6. Zeit nach Toronto zu kommen und von da aus am 25.6. nach New York. 2 Wochen kann man gut einplanen für diesen Trip.

Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Der Kassensturz: Bittere Wahrheit

Wir haben realistisch kalkuliert. Keine Luxus-Suiten, aber auch keine Übernachtung unter der Brücke. Die Rechnung beinhaltet Flüge, Mittelklasse-Hotels (Doppelzimmer geteilt), Transfers, Verpflegung und natürlich die Tickets für alle drei Gruppenspiele.

Das Preisschild pro Person für 14 Tage:

Die “Sparfuchs”-Variante: ca. 5.500 € (Motels am Stadtrand, viel Fast Food, günstigste Ticket-Kategorie, ÖPNV)

Die “Komfort”-Variante: ca. 9.300 € (Zentrale Hotels, gute Stadionplätze, Restaurants, Direktflüge, Uber)

Die Kostentreiber im Detail:

Unterkünfte (~2.700 €): Der größte Brocken. Ein durchschnittliches Hotelzimmer in New York oder Toronto zur WM-Zeit unter 250 € pro Nacht zu finden, gleicht einem Lottogewinn.

Mobilität (~2.100 €): Der Gabelflug (hin nach Texas, zurück ab NYC) plus die teuren Inlandsflüge treiben den Preis.

Lebenshaltung (~1.400 €): Ein Bier im Stadion für 16 Dollar? In den USA normal. Dazu kommen ca. 20% Trinkgeld auf fast alles.

WM-Tickets Kat2 (~1.300 €): Der DFB bekommt 8% der WM-Tickets bei den deutschen Spielen. Die günstigsten Tickets werden 100 USD kosten, doch da muss man sehr viel Glückl haben, dass man diese Tickets auch erhält. Realistischer ist Kategorie 2, dann kosten die Tickets zwischen 400 und 500 USD. Wegen den dynamischen Preisen sind diese Preise aber eher Richtwerte und werden ähnlich wie bei einer Fluglinie je nach Nachfrage angepasst. Wählt man z.b. Kategorie 2 und klickt den Haken an, dass man auch Tickets darunter haben möchte, ist die Wahrscheinlichkeit höher., überhaupt Tickets zu erhalten.

Wer länger bleiben will – das sind die alle WM-Ticketpreise für die deutschen WM-Spiele

Die Ticket-Kosten im Detail

Ich habe die Preise aus deinen Bildern zusammengetragen und in Euro umgerechnet (Wechselkurs ca. 1 USD = 0,96 EUR).

Spiel 1: Deutschland vs. Curaçao (Houston)

Kategorie 3: 180 $ (ca. 173 €)

Kategorie 2: 400 $ (ca. 384 €)

Kategorie 1: 500 $ (ca. 480 €)

Spiel 2: Deutschland vs. Elfenbeinküste (Toronto)

Kategorie 3: 220 $ (ca. 211 €)

Kategorie 2: 430 $ (ca. 413 €)

Kategorie 1: 600 $ (ca. 576 €)

Spiel 3: Ecuador vs. Deutschland (New York / New Jersey)

Kategorie 3: 265 $ (ca. 254 €)

Kategorie 2: 500 $ (ca. 480 €)

Kategorie 1: 700 $ (ca. 672 €)

Unsere 3 Überlebens-Tipps für die deutschen WM-Spielorte

Damit ihr vor Ort nicht verzweifelt, hier die wichtigsten Hacks für eure Stationen:

1. Houston: Klimaanlage ist König

In Texas hat es im Juni oft 35 Grad bei 90% Luftfeuchtigkeit.

Der Fehler: “Wir laufen vom Hotel zum Stadion.”

Der Tipp: Macht das nicht. Houston ist keine Fußgängerstadt. Plant Budget für Uber/Lyft ein oder mietet euch ein Auto mit starker Klimaanlage. Das Leben findet drinnen statt.

2. Toronto: Vorsicht an der Grenze

Ihr verlasst die USA und reist nach Kanada ein – und dann wieder zurück.

Der Fehler: Vergessenes Visum.

Der Tipp: Ihr braucht beides : ESTA (USA) und eTA (Kanada). Wichtig: Am Flughafen Toronto findet die US-Einreisekontrolle (“Pre-Clearance”) schon vor dem Abflug statt. Plant für den Flug nach New York mindestens 3 Stunden am Flughafen ein!

Spar-Tipp: Hotels in Toronto sind extrem teuer. Sucht in Mississauga oder am Flughafen. Der “UP Express” Zug bringt euch schnell und günstig ins Zentrum.

3. New York: Die “MetLife”-Falle

Das letzte Gruppenspiel findet im MetLife Stadium statt. Das liegt aber nicht in New York City, sondern in den Sümpfen von New Jersey (East Rutherford).