„Riesige Sache“: Glasner winkt nach Finaleinzug vierter Titel

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace den Einzug ins Finale der Conference League geschafft und darf nun auf die vierte Trophäe binnen vier Jahren hoffen. Nach dem 2:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Schachtar Donezk steht der englische Klub vor dem ersten europäischen Titel seiner 120-jährigen Geschichte. Im Endspiel in Leipzig wartet Rayo Vallecano.

Glasner schwärmt vom Finale und vom Titeltraum

Der österreichische Chefcoach zeigte sich nach dem Erfolg sichtbar bewegt. „Für mich persönlich ist das eine riesige Sache“, sagte Glasner nach dem Weiterkommen bei TNT Sports. Zugleich blickte er bereits auf das Endspiel: „Wir haben jetzt drei Wochen um uns vorzubereiten. Es wird ein fantastisches letztes Spiel“, kündigte er an und versprach: „Ich verspreche, dass wir alles geben werden, um die Silberware zu Palace zu bringen.“

Für Glasner wäre es der nächste große Pokalgewinn nach dem Triumph in der Europa League 2022 mit Eintracht Frankfurt, dem sensationellen FA-Cup-Sieg im Vorjahr mit Palace und dem gewonnenen Community Shield. „Ein großes Lob an meine Spieler“, sagte er über sein Team. „Das ist es, warum wir alle als kleine Jungs Fußballprofis werden wollten. Das ist es, was du dir nicht kaufen kannst.“

Spielverlauf mit Eigentor und schnellem Konter

Nach dem 3:1 aus dem Hinspiel hatten die Eagles im Rückspiel bereits eine komfortable Ausgangslage. Auf dem Platz gerieten sie dennoch früh in Bewegung: Ein Treffer von Yeremy Pino wurde aberkannt, ehe Palace durch ein Eigentor von Schachtar-Verteidiger Pedro Henrique in Führung ging (25.). Doch die Gäste antworteten noch vor der Pause mit dem sehenswerten Ausgleich durch Eguinaldo (35.).

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Nach dem Seitenwechsel sorgte Ismaila Sarr mit dem 2:1 für die Entscheidung zugunsten der Engländer (52.). Für Glasner markiert dieser Lauf den vorläufigen Höhepunkt einer erfolgreichen, wenn auch nicht völlig reibungslosen Zeit an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs. Im Januar hatte er seinen Abschied im Sommer angekündigt und zugleich mit der Klubführung abgerechnet. Nun betonte er: „Es zeigt, was du erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und zusammenhälst – auch in harten Momenten.“ Und weiter: „Wenn du deinen Kopf oben behälst, kannst du so etwas erreichen.“

Rayo Vallecano macht den Finalgegner klar

Auch Rayo Vallecano zog parallel ins Endspiel ein. Die Spanier setzten sich gegen Racing Straßburg durch, nachdem sie das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatten. Im Rückspiel siegten sie auswärts ebenfalls 1:0 und sicherten damit La Liga zugleich den fünften Startplatz für die Champions League.