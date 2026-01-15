Rekord-Bayern berauscht von sich selbst: „Wir wollen aber mehr“

Bayern München hat eine historische Hinrunde in der Bundesliga abgeschlossen und setzt weiterhin große Ambitionen auf Titel. Mit 47 Punkten, 66 Toren und nur 13 Gegentoren beendeten die Bayern die erfolgreichste erste Saisonhälfte aller Zeiten. Kapitän Manuel Neuer und Trainer Vincent Kompany sind beeindruckt von den Leistungen, während der Fokus bereits auf die Rückrunde gerichtet ist.

Bayern stellt historische Bestmarke auf

Mit einem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln hat Bayern München die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte vollendet. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zeigte sich dabei beeindruckend stark und sorgt mit 47 Punkten für einen neuen Rekord. Im Vergleich zur bisherigen Bestmarke aus der Saison 2013/14, als die Bayern unter Pep Guardiola ebenfalls 47 Punkte holten, weist das Team ein um 18 Tore besseres Torverhältnis auf. Die Dominanz wird durch den elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund unterstrichen.

Neuer spricht von besonderen Momenten

Manuel Neuer, der eifrigste Titelsammler der Vereinsgeschichte, äußerte sich nach dem Spiel über die außergewöhnliche Hinrunde. „Es ist etwas Besonderes, dass angesichts unserer erfolgreichen Vereinshistorie überhaupt noch Rekorde übrig sind“, so der Kapitän. Dennoch bleibt die Mannschaft auf dem Boden der Tatsachen. Trainer Kompany betonte, dass das Feiern eines Rekords mitten in der Saison für ihn ein innerlicher Konflikt sei, da es schließlich keinen Titel darstellt.

Rückrunde im Blick

Obwohl die Hinrunde außergewöhnlich war, richten sich die Augen bereits auf die Rückrunde. „Ab morgen startet die Rückrunde – und dann ist alles wieder auf Null“, kündigte Kompany an. Die Marschroute für die zweite Saisonhälfte ist klar: „Versuchen, die Rückrunde zu gewinnen, und dann sieht es gut aus.“ Ein personeller Engpass könnte jedoch die Planung erschweren, da Konrad Laimer nach einem Zusammenprall in der Nachspielzeit das Feld humpelnd verlassen musste.

Verletzungsproblematik im Kader

Die Verletzung von Laimer könnte zusätzliche Schwierigkeiten für die Bayern bringen, die ohnehin schon mit der Ausfallzeit von Josip Stanisic (Kapselbandverletzung) und der Rückkehr von Alphonso Davies zu kämpfen haben. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich besorgt über die Situation und appellierte an die Mannschaft, gesund zu bleiben. „Wir wollen in den entscheidenden Monaten um die großen Titel spielen“, erklärte Eberl, der die außergewöhnliche Hinrunde nochmals lobte.