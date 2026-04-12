Real Madrids neuer Trainer? Wilde Nagelsmann-Gerüchte – Löst er Alvaro Arbeloa ab?

Bei Real Madrid bahnt sich im Sommer offenbar der nächste Umbruch auf der Trainerbank an. Nach Alvaro Arbeloa könnte dann bereits der nächste Wechsel folgen – auf der Liste der Kandidaten steht laut einem Bericht auch Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer soll bei den Königlichen seit Längerem ein Thema sein.

Arbeloa hatte das Cheftraineramt im Januar von Xabi Alonso übernommen, doch der sportliche Ertrag unter dem früheren Profi des spanischen Spitzenklubs blieb bislang überschaubar. Laut „Indykaila News“, einem X-Account, der nach eigenen Angaben von fünf renommierten Reportern betrieben wird, ist dem 42-Jährigen bereits mitgeteilt worden, dass er seinen Job bei Real Madrid am Ende der Saison verlieren wird.

Auch Didier Deschamps auf der Liste

Neben Nagelsmann gilt demnach auch Didier Deschamps als heißer Kandidat für den Posten am Estadio Bernabeu. Der französische Nationaltrainer wird sein Amt nach der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ohnehin beenden – nach zwölf erfolgreichen Jahren an der Spitze der Équipe Tricolore.

Bei Nagelsmann ist die Lage anders: Er ist noch bis zur EM 2028 an den DFB gebunden. Dennoch heißt es, der Verband wäre abhängig von den Ergebnissen bei der WM im Sommer bereit, den 38-Jährigen ziehen zu lassen, falls er selbst einen Wechselwunsch äußert.

Pérez soll Nagelsmann schon länger schätzen

Neu sind die Gerüchte um den früheren Coach von RB Leipzig und Bayern München nicht. Bereits Anfang März hatte das vereinsnahe Portal „Defensa Central“ berichtet, dass Nagelsmann der bevorzugte Kandidat von Real-Präsident Florentino Pérez und Geschäftsführer José Ángel Sánchez für die kommende Saison sei.

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Pérez soll die Qualitäten des Bundestrainers schon seit geraumer Zeit sehr schätzen. Schon 2018, als Nagelsmann noch die TSG 1899 Hoffenheim betreute, sei er im Führungszirkel der Madrilenen ein Thema gewesen. Damals blieb er den Kraichgauern allerdings bis 2019 treu, wechselte anschließend über RB Leipzig zum FC Bayern und übernahm nach seiner Freistellung in München wenige Monate später im September 2023 das DFB-Team.