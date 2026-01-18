Real Madrid hat das Heimspiel gegen UD Levante mit 2:0 gewonnen, doch die Fans im Santiago Bernabéu zeigten sich unzufrieden. Besonders Vinicius Júnior musste die Wut der Anhänger zu spüren bekommen, nachdem er in einer turbulenten Woche mit Pfiffen bedacht wurde. Trainer Álvaro Arbeloa verteidigte seinen Schützling und betonte dessen herausragende Leistungen für den Klub. Die Unruhe unter den Fans könnte jedoch auch politische Dimensionen annehmen, da Forderungen nach dem Rücktritt von Klubpräsident Florentino Pérez laut wurden.

Vinicius Júnior im Fokus der Kritik

Der Brasilianer Vinicius Júnior stand im Mittelpunkt der tumultartigen Stimmung im Bernabéu. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit wurden er und seine Mitspieler beim Aufwärmen ausgepfiffen. Arbeloa, der sein erstes Heimspiel als Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso absolvierte, stellte sich schützend vor seinen Spieler. „Was Vinicius seit seiner Ankunft als Kind hier geleistet hat, haben nur wenige in der Geschichte von Real Madrid geschafft“, so der Übungsleiter.

Unzufriedenheit der Fans spiegelt sich im Stadion wider

Die Unruhe unter den Anhängern war deutlich zu spüren. Neben Vinicius erhielt auch Jude Bellingham den Unmut der Fans zu spüren. Laut der Marca hat Real Madrid mit dem Sieg zwar „den Zorn des Bernabéu“ überstanden, doch die Pfiffe und der Frust zeugen von einer tiefen Unzufriedenheit. Arbeloa zeigte Verständnis für die Reaktionen der Fans, die „jedes Recht“ hätten, ihre Unzufriedenheit zu äußern.

Politische Dimensionen der Kritik

Die Unmutsäußerungen der Fans beschränkten sich nicht nur auf die Spieler. Teile der Anhängerschaft forderten auch den Rücktritt des Klubpräsidenten Florentino Pérez. Diese Forderungen könnten die ohnehin angespannte Stimmung rund um den Verein weiter anheizen. Arbeloa räumte ein, dass die Pfiffe allgemein galten und nicht nur an einzelnen Spielern festgemacht werden können.

Ausblick auf das nächste Heimspiel

Für Álvaro Arbeloa steht bereits das nächste Heimspiel in der Champions League gegen die AS Monaco an. Angesichts der aktuellen Situation wird es entscheidend sein, wie die Mannschaft auf die Kritik reagiert und ob sie das Vertrauen der Fans zurückgewinnen kann. Die kommende Woche wird für Real Madrid und insbesondere für Vinicius Júnior von großer Bedeutung sein.