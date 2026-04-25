Real Madrid – Sorgen um Mbappé unbegründet – nur leichte Verletzung

Kylian Mbappé hat sich im Spiel von Real Madrid bei Real Betis (1:1) offenbar nur leichter verletzt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld des Klubs sind die Oberschenkelprobleme des Starspielers mit Blick auf die Fußball-WM wohl kein Anlass zur großen Sorge für die französische Nationalmannschaft, endgültige Untersuchungen stehen aber noch aus.

Leichte Beschwerden bei Mbappé

Real-Coach Álvaro Arbeloa erklärte nach dem Abpfiff: „Ich habe keine Ahnung, wie es Mbappé geht. Er hatte leichte Beschwerden, und wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt“. Kurz vor dem Schlusspfiff musste der Offensivmann ausgewechselt werden. Für die Königlichen kam das Remis zudem teuer: Durch das 1:1 sind die letzten Meisterschaftshoffnungen dahin, der Rückstand auf den FC Barcelona ist zu groß.

Auch bei Barcelona ein Verletzungssorgenfall

Parallel dazu hatte am Mittwoch Barcas Jungstar Lamine Yamal eine Oberschenkelverletzung erlitten, die ihn bis zum Saisonende außer Gefecht setzt. Für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli soll der 17-Jährige jedoch voraussichtlich wieder für Spanien einsatzbereit sein.