Real Madrid schlägt 90-Millionen-Angebot vom FC Arsenal für diesen türkischen Star aus

Real Madrid hat ein 90-Millionen-Euro-Angebot von Arsenal für den türkischen Nationalspieler Arda Güler klar zurückgewiesen und den Londonern eine unmissverständliche Absage erteilt. Trotz der großen Unruhe nach einer titellosen Saison bleibt das türkische Offensivtalent in den Planungen der Königlichen fest verankert. In Madrid ist die Botschaft eindeutig, Güler ist nicht verkäuflich.

Madrid macht dicht für Arsenal

Die Vereinsführung von Real Madrid hat die ständigen Gerüchte und Abwerbeversuche aus der Premier League satt. Nach einer sportlich enttäuschenden und ohne Titel beendeten Spielzeit steht im Santiago Bernabeu ein umfassender Umbruch an, doch eine Personalie ist dabei gesetzt: Arda Güler. Die spanischen Medienberichte von Fichajes und El Nacional schildern, dass die Verantwortlichen in der Hauptstadt zunehmend genervt von der Hartnäckigkeit der Engländer sind und die Gespräche nun für beendet erklärt haben.

Der FC Arsenal London beobachtet den türkischen Nationalspieler seit fast zwei Jahren intensiv und wollte die chaotische Lage bei Real offenbar für einen Transfercoup nutzen. Unter Mikel Arteta, wo man sowohl in der Liga als auch in der UEFA Champions League um Titel spielt, waren die Gunners laut den Berichten bereit, bis zu 90 Millionen Euro für den 21-jährigen Offensivspieler zu zahlen. Real stellte jedoch unmissverständlich klar, dass Güler im Rahmen der geplanten Neuausrichtung eine zentrale Rolle einnehmen soll und keinen Wechselkurs darstellt.

Güler als Stütze der Zukunft

Die Ablehnung des Rekordangebots zeigt, welchen Stellenwert der Youngster für die Zukunft von Real Madrid besitzt. In der vergangenen Saison zählte er trotz der schwierigen Gesamtlage zu den wenigen Lichtblicken des Klubs. In 50 Einsätzen für den spanischen Rekordmeister kam er auf sechs Treffer und 14 Vorlagen und spielte sich damit fest ins Starensemble.

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Für die Madrilenen ist Arda Güler damit kein Verhandlungsgegenstand, sondern ein Baustein für die Rückkehr an die Spitze des europäischen Fußballs. Die klare Botschaft an Arsenal lautet, dass man den Türken unter keinen Umständen ziehen lassen werde und eine Unterschrift bei einem anderen Verein ausgeschlossen sei.

Mourinho als Kandidat für den Neustart

Parallel zum Nein an Arsenal laufen in Madrid die Vorbereitungen auf eine interne Bereinigung. Präsident Florentino Perez plant hinter den Kulissen eine radikale Säuberung, um den Klub aus einer der turbulentesten Phasen seiner Geschichte zu führen. In diesem Zusammenhang rückt ein alter Bekannter immer stärker in den Vordergrund: Jose Mourinho gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat für den Trainerposten.

Der Portugiese soll die nötige Disziplin und den Hunger auf Erfolge zurückbringen, das Team neu formen und dabei gezielt auf junge Talente wie Güler setzen. Gleichzeitig sollen interne Spannungen, darunter der öffentlich gewordene Disput zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni, konsequent aus dem Weg geräumt werden. Für Arda Güler bedeutet das klare Planungssicherheit, während seine Zukunft weiter eng mit dem Wiederaufstieg von Real Madrid verbunden bleibt.